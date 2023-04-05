От теории к практике - страница 487
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Понятно, а я сделал приращение, а потом сумму считал. Смотрю что-то не то. Потом ещё посчитал сумму из тех сумм.
А если смотреть на эти показания сами по себе без суммирования ничего полезного? На вскидку там когда выход за пределы +- 0.00060 цена возвращается.
Ничего.
Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?
Временной ряд неважно чего - приращений ли, или их суммы или просто цены должны на момент входа в сделку обладать уникальными характеристиками, как, например в процессе Орнштейна-Уленбека https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein–Uhlenbeck_process, в котором распределение приращений - гауссовское, а АКФ - экспоненциально убывающая. Вот именно извлечением из Форекса таких процессов я и занимаюсь.
Возможно, существуют и другие гарантии, которые дает Херст или еще что-то, но у меня просто сил и времени на все не хватает...
Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.
Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.
Согласен.
Вот вроде сделал как у вас было посчитано.
Кстати могу снять данные с других пар если нужно.
Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?
Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.
Ну если так то нужно прекратить заниматься этой белибердой с распределениями и осмысленно заняться вычислением тренда, так как только это влияет на результат.
Ну если так то нужно прекратить заниматься этой белибердой с распределениями и осмысленно заняться вычислением тренда, так как только это влияет на результат.
Ну, это - одно из направлений, одна из 3 дорог к Граалю.
Я уже не раз предлагал и просил опытных трейдеров, шарящих в физике и математике, открывать тематические ветки. Обсуждать что-то, подсказывать слабоумным и т.п. В ответ - ты чё, с дуба рухнул? Мы не будем ни с кем делиться знаниями и деньгами. Это по-русски??!! Ладно, снова флуд начинается...
Я уже не раз предлагал и просил опытных трейдеров, шарящих в физике и математике, открывать тематические ветки. Обсуждать что-то, подсказывать слабоумным и т.п.
Так уже же обсуждалось, что физмат на форексе это тоже самое что и слабоумие. В начале нужно честно признать сей факт. ))
Учитесь мыслить с чистого листа без всяких вспомогательных физмат костылей и тогда может и обрящите духовное просветление. ))
По тем данным что я считал (и если правильно считал) получается такой график за последние 2900 минут
По тем данным что я считал (и если правильно считал) получается такой график за последние 2900 минут
Было бы неплохо рядом прикреплять график цены и/или суммы приращений в скользящем окне.
Было бы неплохо рядом прикреплять график цены и/или суммы приращений в скользящем окне.