От теории к практике - страница 485
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Как думаете, где Европа берет доллары для оплаты российского газа и нефти?
у Колумба надо спросить
)
у Колумба надо спросить
)
Ну, да,- ограбили и теперь должны.
Я не могу проверить на истории... Вот в чем беда.
Я работаю с потоками Эрланга для тиковых котировок - нет таких архивов ни у кого, увы...
Для этого нужны временные ряды с частотой 1 значение в секунду. И неважно - это реальная была котировка или псевдо. Важен именно такой ряд. В отдельном поле для реальной котировки (когда было реальное изменение метки времени или изменение приращения цены) ставить 1, для псевдо (когда не было ни того, ни другого) - 0. Из него получаются все остальные.
Даже у Дукаскопи такого нет. Все включают в архивы только реальные котировки, и плюют на псевдо, что логично, конечно.
Я еще давно просил тут программистов помочь - сделать утилиту, дополняющую реальный секундный ВР псевдокотировками. Ответ - тишина. Типа - чё это, да зачем это, да и без этого можно стричь баблоны, а чё - сам не можешь сделать, идиот что ли? Ну, и т.п.
А на "дебилов" пусть обижаются только те, к кому это непосредственно относится. К большинству, но не к умным людям же :)))
Бедный-бедный Александр и как же вам дальше жить то? Вы неопределенный мозг с кошками сдвиньте с глаз. В ветке Султонова, который тут отмечался, есть исполнитель кода Herasko, в его профиле есть сборщик тиков и есть сайт http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov , который может удовлетворить почти любого гурмана в тиках (24-х различных символах у брокеров ....).
Вам в самом начале несколько раз написали что тики тупик (не рациональное направление для поиска) и даже минутки. Прошел год и Вы забросили тики, даже не найдя интересные тиковые моменты, что довольно странно для обилия выплеснутых Вами терминов и математики. Постоянно входите против тренда, зачем не понятно, а с учетом проведенных Вами изысканий входы довольно странны. "С таким настроем Вы слоника не продадите"(с) (это к Вашему посту из раннего, о впарить лохам буржуям Вашу систему).
Ваши выпады про пней, дебилов и т.д.(что очень странно для человека причисляющего себя к некому академическому классу), предлагаю щитать(именно так, а не считать) неотъемлемым признаком Вашей гениальности и экспрессии Ваших физико-математических изысков. Если Вы окончательно отошли от тиков, то вот ссылка на архив котировок с минуток и выше https://www.fxclub.org/lp/quotes_archive/ без всяких дукасов, если покопаться в поисковике то можно еще найти всяких разных архивов, ну и само собой архивы котировок MQL.
Все исходные данные теперь у Вас точно есть в этом посте . Можете начинать являть миру чудо, для начала, желательно явите диплом(естественно о высшем образовании), Ваши соавторства, участие в работах, публикации - обязательны, присваивается код, делаются за средства автора и рассылаются по библиотекам, т.е. это не вери топ сикрит. Например как у Султонова: https://www.mql5.com/ru/articles/1825 https://www.mql5.com/ru/articles/250 .
Бедный-бедный Александр и как же вам дальше жить то? Вы неопределенный мозг с кошками сдвиньте с глаз. В ветке Султонова, который тут отмечался, есть исполнитель кода Herasko, в его профиле есть сборщик тиков и есть сайт http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov , который может удовлетворить почти любого гурмана в тиках (24-х различных символах у брокеров ....).
Вам в самом начале несколько раз написали что тики тупик (не рациональное направление для поиска) и даже минутки. Прошел год и Вы забросили тики, даже не найдя интересные тиковые моменты, что довольно странно для обилия выплеснутых Вами терминов и математики. Постоянно входите против тренда, зачем не понятно, а с учетом проведенных Вами изысканий входы довольно странны. "С таким настроем Вы слоника не продадите"(с) (это к Вашему посту из раннего, о впарить лохам буржуям Вашу систему).
Ваши выпады про пней, дебилов и т.д.(что очень странно для человека причисляющего себя к некому академическому классу), предлагаю щитать(именно так, а не считать) неотъемлемым признаком Вашей гениальности и экспрессии Ваших физико-математических изысков. Если Вы окончательно отошли от тиков, то вот ссылка на архив котировок с минуток и выше https://www.fxclub.org/lp/quotes_archive/ без всяких дукасов, если покопаться в поисковике то можно еще найти всяких разных архивов, ну и само собой архивы котировок MQL.
Все исходные данные теперь у Вас точно есть в этом посте . Можете начинать являть миру чудо, для начала, желательно явите диплом(естественно о высшем образовании), Ваши соавторства, участие в работах, публикации - обязательны, присваивается код, делаются за средства автора и рассылаются по библиотекам, т.е. это не вери топ сикрит. Например как у Султонова: https://www.mql5.com/ru/articles/1825 https://www.mql5.com/ru/articles/250 .
Будь я модератором, я бы Вас удалил.
Яб не согласился. Денег на рынке становится меньше лишь на ту часть что выплачивается посредникам (вот у них однонаправленный насос).
В остальном же игра с нулевой суммой, где то убыло где то прибыло.
Просто чем крупнее игрок тем выше его шансы повлиять на рынок в свою сторону.
То есть один большой игрок равен множеству игроков имеющих сговор и синхронизирующих свою деятельность.
Таким образом крупный игрок представляет из себя структуру которая работает в один карман, и принимает интелектуальные решения.
В то время как несинхронизированные игроки так же могут принимать интелектуальные решения (каждый в отдельности), но они обобщаются, а при обобщении как известно интеллект толпы равен интеллекту самой тупой овцы в толпе. Одна тупая овца побежала и всё стадо за ней.
Отсюда мораль крупные структуры могут проявлять более интелектуальное поведение чем пул мелких некоммуницируемых структур.
Мы просто подразумеваем что большой игрок это один игрок, в таком случае да деньги перетекают от множества мелких к одному большому.
Но на самом деле крупный игрок это тысячи трейдеров, просто они синхронизированы общими установками аналитика, который с утра выдаёт прогноз трейдерам компании (ну или какая либо другая синхронизация).
Как то присутствовал при эмоциональном разговоре, когда у крупной организации банк не произвел обмен рублей на валюту. Т.к. "все сложно", то финансовый директор вначале согласовывал у учредителей курс, потом еще раз с банком, курс естественно мегаконский, подписываются бумаги и происходит обмен. Проходит время, денег на валютном счету нет, а это поставка сырья из ес, т.е. складов минимум и все расписано по отгрузкам, + таможни. Звонок в банк - а мы не поменяли у нас курс изменился(тогда уже смотрел в графики, потрясений не было), а несколько часов от банка была тишина. Накал страстей был непередаваем. Т.е. крупный участник может творить и вытворять.)))
Будь я модератором, я бы Вас удалил.
Будь я модератором, яб снес эту ветку в курилку. Искренне верю, что раз MQL взялся за качество контента, то когда нибудь появиться "курилка".
Будь я модератором, я бы Вас удалил.
будь вы модераторм, я бы повесился.
У меня при моделировании принимается экспоненциальная шкала времени на рынке, а тут какую-то книжку нашел - сейчас читаю...
Может, кому-нибудь и пригодится.
У меня при моделировании принимается экспоненциальная шкала времени на рынке, а тут какую-то книжку нашел - сейчас читаю...
Может, кому-нибудь и пригодится.
ночью на работе почитаю, вроде заканчиваю с SSA-методом разбираться, вот и попробую на временных интервалах SSA-метод