От теории к практике - страница 1219
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какой рис. ?
Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?
А как же ФорулЕ на каждом углу ?))
всё получилось
просто не знал когда профит крыть
нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба
кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния
на каждом углу другая формула, этой нет:
сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.
всё получилось
просто не знал когда профит крыть
нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба
кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния
на каждом углу другая формула, этой нет:
С бомбой осторожней, вызовите лучше сапёров.)
С бомбой осторожней, вызовите лучше сапёров.)
...
сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост.......
Да, у меня сигнал тоже своевременно был.
всё получилось
просто не знал когда профит крыть
нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба
кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния
на каждом углу другая формула, этой нет:
сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.
Как бы я не хотел узнать ФормулЕ, не думаю что ее нужно раскрывать. Узнают все - сломается...)
всё получилось
просто не знал когда профит крыть
нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба
кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния
на каждом углу другая формула, этой нет:
сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.
Картинку со штрихами на барах синими и красными?) Видел, нипанятна)))))))))
Картинку со штрихами на барах синими и красными?) Видел, нипанятна)))))))))
А не все могут по линии на картинке понять формуле, я тоже не понял ))))
да бесполезно, я даже картинки показывал, никто не въехал - чо за ФорулЕ
всё получилось
просто не знал когда профит крыть
нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба
кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния
на каждом углу другая формула, этой нет:
сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.
какая задержка у бомбы?)