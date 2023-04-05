От теории к практике - страница 1219

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Evgeniy Chumakov:
какой рис. ?
Ваш.
 
Evgeniy Chumakov:


Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?

А как же ФорулЕ на каждом углу ?))

всё получилось

просто не знал когда профит крыть

нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба

кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния

на каждом углу другая формула, этой нет:

сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....

пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.
 
Renat Akhtyamov:

всё получилось

просто не знал когда профит крыть

нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба

кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния

на каждом углу другая формула, этой нет:

С бомбой осторожней, вызовите лучше сапёров.)

 
khorosh:

С бомбой осторожней, вызовите лучше сапёров.)

да бесполезно, я даже картинки показывал, никто не въехал - чо за ФорулЕ
 
Renat Akhtyamov:

...

сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....

...

Да, у меня сигнал тоже своевременно был.


 
Renat Akhtyamov:

всё получилось

просто не знал когда профит крыть

нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба

кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния

на каждом углу другая формула, этой нет:

сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....

пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.

Как бы я не хотел узнать ФормулЕ, не думаю что ее нужно раскрывать. Узнают все - сломается...)

 
Renat Akhtyamov:

всё получилось

просто не знал когда профит крыть

нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба

кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния

на каждом углу другая формула, этой нет:

сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....

пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.

Картинку со штрихами на барах синими и красными?) Видел, нипанятна)))))))))

 
vladevgeniy:

Картинку со штрихами на барах синими и красными?) Видел, нипанятна)))))))))


А не все могут по линии на картинке понять формуле, я тоже не понял ))))
 
Renat Akhtyamov:
да бесполезно, я даже картинки показывал, никто не въехал - чо за ФорулЕ
 
Renat Akhtyamov:

всё получилось

просто не знал когда профит крыть

нашел всё-таки маааленький косячок в ФорулЕ (с ноября искал), теперече это бомба

кстати, я её чуть не выложил в ветку от отчаяния

на каждом углу другая формула, этой нет:

сигнал в бай пошел уже в 14-00, обрати внимание - фунт в то время и не думал в рост....

пока я прогу шаманил, прошло 2 часа, и до сих пор сигнал не поменялся.

какая задержка у бомбы?)


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