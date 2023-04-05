От теории к практике - страница 442
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Не знаю, Рена...
Я попросил проверить на М1, вроде у Евгения какие-то результаты есть. Теперь жду торговый сигнал от него. Любопытно.
Изначально схватившись за тики, теперь трудно от них отказаться.
Но, повторю, если найдутся люди, которые на М1, на реале, используя сумму приращений вместо цены, покажут выдающиеся результаты (и честно их продемонстрируют, а не начнут прятаться как Алёшенька из "Машинного обучения..."), то я тут же перейду на минутки.
Не знаю, Рена...
Я попросил проверить на М1, вроде у Евгения какие-то результаты есть. Теперь жду торговый сигнал от него. Любопытно.
Изначально схватившись за тики, теперь трудно от них отказаться.
Но, повторю, если найдутся люди, которые на М1, на реале, используя сумму приращений вместо цены, покажут выдающиеся результаты (и честно их продемонстрируют, а не начнут прятаться как Алёшенька из "Машинного обучения..."), то я тут же перейду на минутки.
Это только гриппом все вместе болеют, с ума по одиночке сходят (с)
Вы прям решили разрушить всё стереотипы? (с)
)))
M1 является лишь грубым приближением процесса. Сам процесс раскрывается только на тиках.
Методы работающие на M1 тем более должны работать и на тиках.
Не знаю, Рена...
Я попросил проверить на М1, вроде у Евгения какие-то результаты есть. Теперь жду торговый сигнал от него. Любопытно.
Изначально схватившись за тики, теперь трудно от них отказаться.
Но, повторю, если найдутся люди, которые на М1, на реале, используя сумму приращений вместо цены, покажут выдающиеся результаты (и честно их продемонстрируют, а не начнут прятаться как Алёшенька из "Машинного обучения..."), то я тут же перейду на минутки.
ок
сижу вот и репку чешу, как же ж избежать повторного сигнала в ту же сторону...
мысли приходят конечно же разные
расширить/сузить канал
итог - не избежать, ибо рынок - всего лишь два глобальных ордера по сути
а раз глобальных, то и выгодно купить можно по разной цене и продать - тоже по разной
точного входа нет и не будет никогда и ни у кого
чо то такое
и скорее всего свою систему я уже не переплюну ничем...
делю системы на уровни
так вот, индикаторные (теханализ) - первый, соответственно ты лобаешь грааль 1-го уровняа поскольку есть 2-ой (фундаментальный анализ) и 3-ий (без анализа), то на 1-ом и 2-ом граали исключены
ок
сижу вот и репку чешу, как же ж избежать повторного сигнала в ту же сторону...
мысли приходят конечно же разные
А вот для этого нужно внимательнее читать некоего bas.
В перерывах между копанием гряд в огороде и крепким богатырским сном, он, иногда, выдает шедевры.
А вот для этого нужно внимательнее читать некоего bas.
В перерывах между копанием гряд в огороде и крепким богатырским сном, он, иногда, выдает шедевры.
Вот грааль 1-го уровня
круче (исходя из классификации по %-ту профита относительно депо за месяц) на 1-ом уровне не получается и не получалось, по кр.мере у меня
научил меня этой стратегии именно топик стартер этой ветки в 2010-ом
есессно это не грааль, а просто обычненький такой баблокос:
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page401#comment_7731997
а вот собственно начало и мой самый первый код мышеловки, но работало и приносило профит (с кучей ошибок, в том числе арифметических и логических, с огромным списком нерешенных вопросов. Решения есть на форуме (в 99%-тах неверные), просто надо крепко порыться):
https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page59#comment_3322629Я бы читал только Александра, хотя и он накуролесил лажи ;)...
У меня параметр x и дисперсия были обозначены как int , а плотность была double.
Исправил на следующее и всё стало считать правильно
double Плотность = (1/(MathSqrt((double)Дисперсия) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( ((double)X * (double)X)/(2 * (double)Дисперсия) ) );
Подсказка:
Математические константы
.
Кому не лень постройте график распределения плотности вероятности.
Файл с плотностью прилагаю.
алешенька говорил про секунды
Кыштымский что ли? Так он же уже умер.)
Александр пиши что-нибудь, а то становится скучно. Также посмотри файл плотности (выше выкладывал), может подскажешь что-то интересное.
Да, особо, пока нечего писать. Файл смогу только в выходные посмотреть.
Вот сделка сегодняшняя:
Пока, за месяц +4%. Но, в сравнении с результатами в одной из соседних веток, это ни о чём.
Жду результатов на конец месяца, тогда будет о чем поговорить.
P.S. Да, на форуме щас скучновато... Только что вспоминал старых бойцов из этой ветки: Асауленко, Колдун, Wisard2018, podotr, Novaja, Serge, Vladimir, ... Где вы, ребята? Возле какой церкви стоите? Скоро встретимся :)))