От теории к практике - страница 1205
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лично я вижу что не ноль
видимо надо попить "озверина" и сказать всё что я думаю об этой фишке ...
Если есть точка отсчета, то крутимся вокруг неё.
У меня точка отсчета "0". Озверин 43)))
Надо полить ее из грааля тогда))
Еще конструкция чаши не определена. Живую водицу не держит. Только зализывать раны.
Так без розовых очков понятно куда ходит цена.
Пусть вас рассмешит этот рисунок D1. Это не не прогноз. Это фактура.
Пусть вас рассмешит этот рисунок D1. Это не не прогноз.
Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.
Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.
Мне кажется тут нет прогноза, от уровня к уровню. Если от одного отошла, то пошла к другому, который по ходу движения.
Уважаю понимающих людей)
Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.
А что еще нужно для успешной торговли.?
Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.
Уважаю понимающих людей)
Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.
А что еще нужно для успешной торговли.?
И эти варианты +40 и -60?В прошлом все мастера. Я тоже много лет назад был выше, шире и сильнее.
И эти варианты +40 и -60?В прошлом все мастера. Я тоже много лет назад был выше, шире и сильнее.
В прошлом видите только вы))
Мне видится будущее.