От теории к практике - страница 1205

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Renat Akhtyamov:

лично я вижу что не ноль

видимо надо попить "озверина" и сказать всё что я думаю об этой фишке ...

Если есть точка отсчета, то крутимся вокруг неё.

У меня точка отсчета "0". Озверин 43)))

 
vladevgeniy:

Надо полить ее из грааля тогда))

Еще конструкция чаши не определена. Живую водицу не держит. Только зализывать раны.

 

Так без розовых очков понятно куда ходит цена.

EURUSDM30_0

 

Пусть вас рассмешит этот рисунок D1. Это не не прогноз. Это фактура.

EURUSDDaily_0

 
Uladzimir Izerski:

Пусть вас рассмешит этот рисунок D1. Это не не прогноз.



Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.

 
Evgeniy Chumakov:


Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.

Мне кажется тут нет прогноза, от уровня к уровню. Если от одного отошла, то пошла к другому, который по ходу движения. 
Может я не прав и автор поправит. 
 
Roman Kutemov:
Мне кажется тут нет прогноза, от уровня к уровню. Если от одного отошла, то пошла к другому, который по ходу движения. 
Может я не прав и автор поправит. 

Уважаю понимающих людей)

Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.

А что еще нужно для успешной торговли.?

 
Evgeniy Chumakov:


Хотелось бы хоть одну картинку с прогнозом реал-тайм. Сейчас цена здесь, потом будет там.

Не дождетесь. Эти оракулы могут только картинки в прошлом показывать.
 
Uladzimir Izerski:

Уважаю понимающих людей)

Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.

А что еще нужно для успешной торговли.?

И эти варианты +40 и -60?

В прошлом все мастера. Я тоже много лет назад был выше, шире и сильнее.
 
Sergey Chalyshev:

И эти варианты +40 и -60?

В прошлом все мастера. Я тоже много лет назад был выше, шире и сильнее.

В прошлом видите только вы))

Мне видится будущее.

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