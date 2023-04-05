От теории к практике - страница 208
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1. Именно... :-)
2. Бывает, ИМХО, с грамотным подходом. Сам свой леплю... пока в процессе...
3. Да и не надо может мне... Просто тема интересна... Зарубить всё можно...
Лепите наздоровье, каждый лепит свой Грааль, просто учтите, что процесс может затянуться на десятилетия. Александр тоже уже лепит больше 10 лет, следуйте за ним!
Насколько я помню это Третья реинкарнация Александра, может было и больше, точно не считал.
Александр не жмётся, он интригует
Однако никто не видел его графика эквити
Лично я пока ни одним пальцем не пошевелил по написанию кода по этой стратегииК тому же он перешагнул через порог прибыли в 50 баксов, а это уже не шуточки для ДЦ и возможен дальнейший неожиданный ливантос
Вы сами себе противоречите, видать тоже поддались чарам Александра. Мне казалось, что у вас и так всё хорошо.
Вы сами себе противоречите, видать тоже поддались чарам Александра. Мне казалось, что у вас и так всё хорошо.
Любая толковая стратегия имеет право на жизнь.
Однако, если её назвали "грааль", то единственное этому подтверждение - график эквити.
В данном случае есть некоторая фишка, которая цепляет.
Лично я пока жду подтверждения о применимости этой стратегии в торговле.
Если она пройдет некоторые барьеры, то скорее всего попробую её воплотить в код ради спортивного интереса.
Дык, он обещал и обещает его раздать всем сирым, убогим, отчаявшимся и утомленным поисками. Уже всех созывает -"дети мои"(с), придите и обрящите.
Да, ладно, Юрий. Вы ж знаете, что я просто много работаю вместе со всеми.
Трудно. Вот сегодня была неудачная сделка:
Но, результат все равно есть.
Кому надо - пишите, буду раздавать Грааль в виде модели VisSim и пояснений.
Да, ладно, Юрий. Вы ж знаете, что я просто много работаю вместе со всеми.
Трудно. Вот сегодня была неудачная сделка:
Но, результат все равно есть.
Кому надо - пишите, буду раздавать Грааль в виде модели VisSim и пояснений.
это смотря как на неё посмотреть
могла быть и в плюсе
Какая прекрасная шутка, сколько искра-пометного юмора!
Каждый имеет свое мнение, только вот в какой форме это выразить. Это для примера....
Странно. Такая продвинутая в математике особа, а, как оказалось, элементарной математикой не владеет.(
https://mathematics.ru/courses/algebra/content/chapter2/section1/paragraph4/theory.html
Да, ладно, Юрий. Вы ж знаете, что я просто много работаю вместе со всеми.
Трудно. Вот сегодня была неудачная сделка:
Но, результат все равно есть.
Кому надо - пишите, буду раздавать Грааль в виде модели VisSim и пояснений.
Где результат? Картинки все умеют рисовать. Покажите реальный результат.
Куда писать для получения Грааля?
Где результат? Картинки все умеют рисовать. Покажите реальный результат.
Куда писать для получения Грааля?
Ну, насколько я помню - у вас и так все есть.
А вот у кого ничего нет - пишите в личку.
У меня только одно условие - я посмотрю посты трейдера на этом форуме. Если будет ясно видно, что человек бился изо всех сил, но вот чего-то не получилось - пожалуйста, модель к Вашим услугам.
Где результат? Картинки все умеют рисовать. Покажите реальный результат.
Куда писать для получения Грааля?
А чем Вас картинка со сделками не устраивает? Вроде уже +72 бакса.)
А чем Вас картинка со сделками не устраивает? Вроде уже +72 бакса.)
Вот именно, "Вроде".
А если точнее, не +72, а всего 72, или еще точнее 25+47,55 = 72,55 $.
Я же писал, всё просто, мониторинг (сигналы).
Вот именно, "Вроде".
А если точнее, не +75, а всего 75.
Я же писал, всё просто, мониторинг (сигналы).
А что вы хотите от сделок 0,01? Имхо, оч неплохой результат.
Мне лично мониторинг не нужен. Я Александру вполне доверяю. Да и не буду я смотреть чьи либо сигналы, а тут прямо в посте.)