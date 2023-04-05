От теории к практике - страница 1191

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Anatolii Zainchkovskii:
ГРААЛЬ ...ГРААЛЬ...---- ок, соотношение ТП/СЛ>=3 и количество сделок в профите более 50% это грааль.  Далее. к примеру за месяц есть только 1 реальный сигнал где соотношение ТП/СЛ=3. И вы прекрасно уверенно знаете что каждый месяц будете иметь такой сигнал. Но, ведь здесь одни спортсмены которые хотят чтобы грааль был похож на РПКм (пулемёт калашникова), хотят чтобы сделки были часто и профитно..... Ладно, хрен с ним , сделаем часто , но так чтобы значимость одной ВАЖНОЙ сделки не была убита сотней пустых сделок. Вот и сделайте расчёт какой риск должен быть в сделке, чтобы Грааль не поломать. 28 валютных пар это очень правильный метод фильтрации, но поиск границы параболы не менее важен. мало того, даже когда вы у границы параболы не факт что это именно тот важный сигнал.... Не ищите много и быстро, ищите один раз и много.  

Ты абсолютно прав.

Дело в том что такое невозможно сделать.

На рынке сила действия практически всегда равна силе противодействия образно говоря. 

Посмотрите на распределении вероятностей которое я скидывал недавно.

там все очень хорошо видно.

ДАЖЕ на 3%-5% смещения распределения вероятностей было бы достаточно чтобы реализовать то, что вы говорите. 

НО ЕГО НЕТ. ВСЕ ПРОСТО ЮВЕЛИРНО РАВНОВЕСНО. КРОМЕ ТОЛСТЫХ ХВОСТОВ=)

 
Anatolii Zainchkovskii:
ГРААЛЬ ...ГРААЛЬ...---- ок, соотношение ТП/СЛ>=3 и количество сделок в профите более 50% это грааль.  Далее. к примеру за месяц есть только 1 реальный сигнал где соотношение ТП/СЛ=3. И вы прекрасно уверенно знаете что каждый месяц будете иметь такой сигнал. Но, ведь здесь одни спортсмены которые хотят чтобы грааль был похож на РПКм (пулемёт калашникова), хотят чтобы сделки были часто и профитно..... Ладно, хрен с ним , сделаем часто , но так чтобы значимость одной ВАЖНОЙ сделки не была убита сотней пустых сделок. Вот и сделайте расчёт какой риск должен быть в сделке, чтобы Грааль не поломать. 28 валютных пар это очень правильный метод фильтрации, но поиск границы параболы не менее важен. мало того, даже когда вы у границы параболы не факт что это именно тот важный сигнал.... Не ищите много и быстро, ищите один раз и много.  

Сорос о Соросе

По моим подсчетам, я провел около двух миллионов сделок, получив в среднем $70 прибыли на каждой. Значение квадратичного отклонения такой цифры средней прибыли от случайной равняется примерно 700. Вероятность того, что подобное отклонение могло возникнуть случайно, равна вероятности того, что детали, разбросанные по автомобильной свалке, сами собой образуют «Макдоналдс».

 
Martin Cheguevara:


тест проведен за последние 4 года с 2015 по апрель 2019 на EURUSD


особенно вот это

не может же 4 года торговли быть просто совпадением...

за 40 не может...

там не возвращалась

а если брать фонды или биткоин, то вообще финиш

умрет там эта система и неоднократно, даже единственным минимальным лотом.
 
Renat Akhtyamov:

за 40 не может...

там не возвращалась

а если брать фонды или биткоин, то вообще финиш

умрет там эта система и неоднократно.

зачем мне биткоин мне трех USD котировок хватит с такими процентами))

я не собираюсь весь рынок брать..мне и того что есть за глаза хватит
 
Martin Cheguevara:

зачем мне биткоин мне трех USD котировок хватит с такими процентами))

я не собираюсь весь рынок брать..мне и того что есть за глаза хватит

ок

прогони за всю историю по своей любимой паре

 
Renat Akhtyamov:

ок

прогони за всю историю на своей любимой паре

уже гонял и тебе результаты вообще-то скидывал=)

 
Martin Cheguevara:

уже гонял и тебе результаты вообще-то скидывал=)

за 8-ой год видел, за всю - нет

вся это с 1972 по сегодня

вот это экзамен, так экзамен
 
Renat Akhtyamov:

за 8-ой год видел, за всю - нет

вся это с 1972 по сегодня

вот это экзамен, так экзамен

ага а где достоверные котировки достать?) их просто нет даже с 2000 не то что с 1972...

 
Martin Cheguevara:

ага а где достоверные котировки достать?) их просто нет даже с 2000 не то что с 1972...

в метаке есть

кстати, фунт еще старше, просто в МТ нет истории раньше 72-го года

 
Renat Akhtyamov:

в метаке есть

кстати, фунт еще старше, просто в МТ нет истории меньше 72-го года

некоторые закономерности имееют место быть не долго (полгода, года, два/) потому искать грааль на истории в 10-20 лет это глупо, меняется и стиль торговли и эпоха...

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