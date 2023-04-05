От теории к практике - страница 1191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ГРААЛЬ ...ГРААЛЬ...---- ок, соотношение ТП/СЛ>=3 и количество сделок в профите более 50% это грааль. Далее. к примеру за месяц есть только 1 реальный сигнал где соотношение ТП/СЛ=3. И вы прекрасно уверенно знаете что каждый месяц будете иметь такой сигнал. Но, ведь здесь одни спортсмены которые хотят чтобы грааль был похож на РПКм (пулемёт калашникова), хотят чтобы сделки были часто и профитно..... Ладно, хрен с ним , сделаем часто , но так чтобы значимость одной ВАЖНОЙ сделки не была убита сотней пустых сделок. Вот и сделайте расчёт какой риск должен быть в сделке, чтобы Грааль не поломать. 28 валютных пар это очень правильный метод фильтрации, но поиск границы параболы не менее важен. мало того, даже когда вы у границы параболы не факт что это именно тот важный сигнал.... Не ищите много и быстро, ищите один раз и много.
Ты абсолютно прав.
Дело в том что такое невозможно сделать.
На рынке сила действия практически всегда равна силе противодействия образно говоря.
Посмотрите на распределении вероятностей которое я скидывал недавно.
там все очень хорошо видно.
ДАЖЕ на 3%-5% смещения распределения вероятностей было бы достаточно чтобы реализовать то, что вы говорите.
НО ЕГО НЕТ. ВСЕ ПРОСТО ЮВЕЛИРНО РАВНОВЕСНО. КРОМЕ ТОЛСТЫХ ХВОСТОВ=)
ГРААЛЬ ...ГРААЛЬ...---- ок, соотношение ТП/СЛ>=3 и количество сделок в профите более 50% это грааль. Далее. к примеру за месяц есть только 1 реальный сигнал где соотношение ТП/СЛ=3. И вы прекрасно уверенно знаете что каждый месяц будете иметь такой сигнал. Но, ведь здесь одни спортсмены которые хотят чтобы грааль был похож на РПКм (пулемёт калашникова), хотят чтобы сделки были часто и профитно..... Ладно, хрен с ним , сделаем часто , но так чтобы значимость одной ВАЖНОЙ сделки не была убита сотней пустых сделок. Вот и сделайте расчёт какой риск должен быть в сделке, чтобы Грааль не поломать. 28 валютных пар это очень правильный метод фильтрации, но поиск границы параболы не менее важен. мало того, даже когда вы у границы параболы не факт что это именно тот важный сигнал.... Не ищите много и быстро, ищите один раз и много.
Сорос о Соросе
По моим подсчетам, я провел около двух миллионов сделок, получив в среднем $70 прибыли на каждой. Значение квадратичного отклонения такой цифры средней прибыли от случайной равняется примерно 700. Вероятность того, что подобное отклонение могло возникнуть случайно, равна вероятности того, что детали, разбросанные по автомобильной свалке, сами собой образуют «Макдоналдс».
тест проведен за последние 4 года с 2015 по апрель 2019 на EURUSD
особенно вот это
не может же 4 года торговли быть просто совпадением...
за 40 не может...
там не возвращалась
а если брать фонды или биткоин, то вообще финишумрет там эта система и неоднократно, даже единственным минимальным лотом.
за 40 не может...
там не возвращалась
а если брать фонды или биткоин, то вообще финишумрет там эта система и неоднократно.
зачем мне биткоин мне трех USD котировок хватит с такими процентами))я не собираюсь весь рынок брать..мне и того что есть за глаза хватит
зачем мне биткоин мне трех USD котировок хватит с такими процентами))я не собираюсь весь рынок брать..мне и того что есть за глаза хватит
ок
прогони за всю историю по своей любимой паре
ок
прогони за всю историю на своей любимой паре
уже гонял и тебе результаты вообще-то скидывал=)
уже гонял и тебе результаты вообще-то скидывал=)
за 8-ой год видел, за всю - нет
вся это с 1972 по сегоднявот это экзамен, так экзамен
за 8-ой год видел, за всю - нет
вся это с 1972 по сегоднявот это экзамен, так экзамен
ага а где достоверные котировки достать?) их просто нет даже с 2000 не то что с 1972...
ага а где достоверные котировки достать?) их просто нет даже с 2000 не то что с 1972...
в метаке есть
кстати, фунт еще старше, просто в МТ нет истории раньше 72-го года
в метаке есть
кстати, фунт еще старше, просто в МТ нет истории меньше 72-го года
некоторые закономерности имееют место быть не долго (полгода, года, два/) потому искать грааль на истории в 10-20 лет это глупо, меняется и стиль торговли и эпоха...