От теории к практике - страница 388
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Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:
Классно, правда?
Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:
Классно, правда?
Короче задолбал.
Чо за фигню рисуешь?
В очередной раз повторяю - вниииимательно смотрим на рисунок и выводы в слух не говорим!!!
Вот в этом мне и надо убедиться.
Каждую секунду рассчитываю среднее арифметическое СУММ(ABS(return))/T.
Вот при Т -->к бесконечности, эта величина должна стать практически константой. Нет? Но, вот какой - вопрос.
К нулю это значение будет стремиться. Ну, да - константа.
К нулю это значение будет стремиться. Ну, да - константа.
Не, для каждой валютной пары это значение строго свое собственное - я уже проверил на 2 разных неделях для 6 пар.
Вот эта скорость, собственно и отвечает за волатильность пары. За размах, амплитуду движения - как угодно назовите.
Классная штука. А я, балбес, раньше для всех пар ставил ее одинаковой. Ошибался... Бывает...
Не, для каждой валютной пары это значение строго свое собственное - я уже проверил на 2 разных неделях для 6 пар.
Вот эта скорость, собственно и отвечает за волатильность пары. За размах, амплитуду движения - как угодно назовите.
Классная штука. А я, балбес, раньше для всех пар ставил ее одинаковой. Ошибался... Бывает...
естественно
ведь у каждой пары своя цена
например 0,9 и 1,8
разница в 2 раза
а рублик тоже должен на 1 миллионную прыгать, это же не реальная задача?
так что не больно то это на волатильность смахивает...техническая ошибка в расчетах, не боле
Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:
Классно, правда?
Неа, вот классно )))
Неа, вот классно )))
Торговля в канале - это всегда гут.
Алексей, ты, вроде, начинал и над S1 работать и идеи строить каналы на этом таймфрейме были. Потом все бросил... Щас опять к этой теме вернулся? Молодца!
Неа, вот классно )))
Критерий пробоя границы канала существует?
Алексей, тут какие-то колхозники (возможно, даже председатели колхозов - мне трудно судить по их бессвязной речи) утверждают, что точным критерием пробоя канала является АКФ. Не пробовал?
Неа, вот классно )))
Раз пошла такая пьянка...)