От теории к практике - страница 388

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Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:

Классно, правда?

 
Alexander_K2:

Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:

Классно, правда?

Короче задолбал.

Чо за фигню рисуешь?

В очередной раз повторяю - вниииимательно смотрим на рисунок и выводы в слух не говорим!!!


 
Alexander_K2:

Вот в этом мне и надо убедиться.

Каждую секунду рассчитываю среднее арифметическое СУММ(ABS(return))/T.

Вот при Т -->к бесконечности, эта величина должна стать практически константой. Нет? Но, вот какой - вопрос.

К нулю это значение будет стремиться. Ну, да - константа. 

 
Алексей Тарабанов:

К нулю это значение будет стремиться. Ну, да - константа. 

Не, для каждой валютной пары это значение строго свое собственное - я уже проверил на 2 разных неделях для 6 пар.

Вот эта скорость, собственно и отвечает за волатильность пары. За размах, амплитуду движения - как угодно назовите.

Классная штука. А я, балбес, раньше для всех пар ставил ее одинаковой. Ошибался... Бывает...

 
Alexander_K2:

Не, для каждой валютной пары это значение строго свое собственное - я уже проверил на 2 разных неделях для 6 пар.

Вот эта скорость, собственно и отвечает за волатильность пары. За размах, амплитуду движения - как угодно назовите.

Классная штука. А я, балбес, раньше для всех пар ставил ее одинаковой. Ошибался... Бывает...

естественно

ведь у каждой пары своя цена

например 0,9 и 1,8

разница в 2 раза

а рублик тоже должен на 1 миллионную прыгать, это же не реальная задача?

так что не больно то это на волатильность смахивает...

техническая ошибка в расчетах, не боле
 
Alexander_K2:

Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:

Классно, правда?

Неа, вот классно )))

HP channel

 
Alexey Volchanskiy:

Неа, вот классно )))


Торговля в канале - это всегда гут.

Алексей, ты, вроде, начинал и над S1 работать и идеи строить каналы на этом таймфрейме были. Потом все бросил... Щас опять к этой теме вернулся? Молодца!

 
Alexey Volchanskiy:

Неа, вот классно )))


Критерий пробоя границы канала существует? 

 
Alexey Volchanskiy:


Алексей, тут какие-то колхозники (возможно, даже председатели колхозов - мне трудно судить по их бессвязной речи) утверждают, что точным критерием пробоя канала является АКФ. Не пробовал?

 
Alexey Volchanskiy:

Неа, вот классно )))


Раз пошла такая пьянка...)


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