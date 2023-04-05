От теории к практике - страница 1961
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Нужен особый рыночный слух, как у музыкантов или талант рисовать-писать у художников.
Невозможно не согласиться. И написать Грааль, это как написать программу которая сама придумывает и рисует картины уровня Леонардо да Винчи или сама пишет симфонии уровня Бетховена. Уловить "мелодию" рынка это одно, воплотить потом в код "уловленное" стОит отдельного памятника.
Все помят мою разметку, кто следит за моими постами 02.05.2020. Никитин еще был не доволен)))
Месяц назад сделана разметка. Она сохранила свою реальность по сегодняшний день. Повторяю для тех кто не видел. Разметка из шаблона.
Многое изменилось. Можно было создать более точную картину рынка.
Это го я не делал по известным причинам.
Не знаю на сколько силён этот V1 уровень, но он важен в данный момент.
Невозможно не согласиться. И написать Грааль, это как написать программу которая сама придумывает и рисует картины уровня Леонардо да Винчи или сама пишет симфонии уровня Бетховена. Уловить "мелодию" рынка это одно, воплотить потом в код "уловленное" стОит отдельного памятника. Т
Так сегодня уже "Алиса" нарисует любую картину в ваш интербред.
Вы не заметили, что я на форуме не заостряю внимание на ИИ?
Знаю, что многие читают и думают "что же это такое"?. Это серьёзная технология для откачки денег. Даже не буду говорить о какой. Или правильнее чьей.
Для держателей ценных зеленых бумаг. Так между прочим.
Нет никаких гарантий, что бумажка в будущем будет иметь ценность, кроме как нунизматической ценности около нуля как билеты МММ Мавроди? Бумага и есть бумага.
Все забыли историю и успокоились обеспечившись бумагой.
Нужен особый рыночный слух, как у музыкантов или талант рисовать-писать у художников.
.
Невозможно не согласиться. И написать Грааль, это как написать программу которая сама придумывает и рисует картины уровня Леонардо да Винчи или сама пишет симфонии уровня Бетховена. Уловить "мелодию" рынка это одно, воплотить потом в код "уловленное" стОит отдельного памятника.
да.
можно вычислить куда идет цена, но она УЖЕ идет ;)))
//как написал выше Максим, уже - это поздно и он прав
в реальности по барабану. Полагаясь на (классические "стратегии", с линиями,зигзагами и кривыми) ТА будешь попадать в худшие для себя-же условия. Такая вот загогулина про вероятности - событие детектируется в момент "когда поздно пить боржоми", уже всё прошло и наступает неопределённость. Пороговые значения (уровни/линии, на каком графике бы они не были) отработаются когда удачно складываются увеличивающийся шум/волатильность и слабеющий сигнал. И это не только про МА-шки и уровни. Зигзаги и каналы, графорисование это те-же МА, вид сбоку.
не совсем так
я бы сказал, что будешь попадать в лучшем случае практически в середину движениямного умных голов бьется над тем, как обуздать рынок, но пока ....
Очередной сигнал (6-й что ли по счету?).
Прогноз - будет слит менее чем за 100 сделок)
Очередной сигнал (6-й что ли по счету?).
Прогноз - будет слит менее чем за 100 сделок)
Уже убрал сигналЕ, и недели не прошло. Может не хочет светить граалЕ ))