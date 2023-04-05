От теории к практике - страница 1956
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. хочешь сказать, что сумма приращений тиков не будет равна разнице цен?
Давай так поясню. Сами тики не причем. Нам нужен тиковый график, а на нем откладываем значение из формулы.
Мы будем рассматривать приращения во времени, они будут находиться в узком диапазоне, но они будут информативны.
Приращение=(iClose(_Symbol,1,0)-iOpen(_Symbol,1,60))/_Point/10;
А для чего ещё _Point/10 , т.е. зачем делить на 10
"но они будут информативны"
и что мы будем видеть?
У меня рисуется только последнее значение на каждом тике. Мне достаточно для бота.
По порядку слева на право ТФ: H4, H1,M15, M5.
Верхняя строка тип волны, а нижняя приращение за отрезок времени.
Приращения будут как положительные так и отрицательные, но в гладком виде.
Приращение=(iClose(_Symbol,1,0)-iOpen(_Symbol,1,60))/_Point/10;
А для чего ещё _Point/10 , т.е. зачем делить на 10
"но они будут информативны"
и что мы будем видеть?
/10 Для визуализации 4 значного результата. Привычка.))
А будем видеть график изменения. Сигналы на вход и выход.
У меня рисуется только последнее значение на каждом тике. Мне достаточно для бота.
По порядку слева на право ТФ: H4, H1,M15, M5.
Верхняя строка тип волны, а нижняя приращение за отрезок времени.
Приращения будут как положительные так и отрицательные, но в гладком виде.
хорошая картинка, по картинке на Н1 типа входить в селл сейчас ( из того что видно ). А вот еслибы была видна граница при которой действительно стоит считать сигнал состоявшимся. но видимо у вас это подсознательно происходит.
мы то сторонние наблюдатели и не знаем до каких пределов приращение по вашему могут шагнуть, вдруг 12.7 это ещё даже не среднее значение...
хорошая картинка, по картинке на Н1 типа входить в селл сейчас ( из того что видно ). А вот еслибы была видна граница при которой действительно стоит считать сигнал состоявшимся. но видимо у вас это подсознательно происходит.
мы то сторонние наблюдатели и не знаем до каких пределов приращение по вашему могут шагнуть, вдруг 12.7 это ещё даже не среднее значение...
Тут правильно замечено. Для этого нужен график. Я могу в реалтайме отслеживать максимумы, но с графиком удобнее работать. С тиками у меня нет большого опыта. Обхожусь без них. А не помешали бы. Но на всё надо потратить много времени.
Тут правильно замечено. Для этого нужен график. Я могу в реалтайме отслеживать максимумы, но с графиком удобнее работать. С тиками у меня нет большого опыта. Обхожусь без них. А не помешали бы. Но на всё надо потратить много времени.
Тики нужны только для исследований нелинейного Времени Рынка. И все...
Тики нужны только для исследований нелинейного Времени Рынка. И все...
Можно обходиться без тиков. Просто профессиональное любопытство.
Вот тестирую робота на демо счете. Результат за сегодня без тиков. А с тиками может результат можно улучшить. Не знаю.
Для полной картины добавил.
Можно обходиться без тиков. Просто профессиональное любопытство.
Вот тестирую робота на демо счете. Результат за сегодня без тиков. А с тиками может результат можно улучшить. Не знаю.
Для полной картины добавил.
Вопрос, есть ли логика соотношений типа волны и приращений между разными ТФ.
Вопрос, есть ли логика соотношений типа волны и приращений между разными ТФ.
Логика есть.
Процесс движения цены учитывается в обоих случаях.
А соотношения не измерял. Не корректно задан вопрос.