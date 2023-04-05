От теории к практике - страница 1956

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


т.е. хочешь сказать, что сумма приращений тиков не будет равна разнице цен?

Давай так поясню. Сами тики не причем. Нам нужен тиковый график, а на нем откладываем значение из формулы.

Мы будем рассматривать приращения во времени, они будут находиться в узком диапазоне, но они будут информативны.

 

Приращение=(iClose(_Symbol,1,0)-iOpen(_Symbol,1,60))/_Point/10;


А для чего ещё _Point/10 , т.е. зачем делить на 10


"но они будут информативны"

и что мы будем видеть?

 

У меня рисуется только последнее значение на каждом тике. Мне достаточно для бота. 

По порядку слева на право ТФ: H4, H1,M15, M5.

Верхняя строка тип волны, а нижняя приращение за отрезок времени. 

25tik

Приращения будут как положительные так и отрицательные, но в гладком виде.

 
Evgeniy Chumakov:

Приращение=(iClose(_Symbol,1,0)-iOpen(_Symbol,1,60))/_Point/10;


А для чего ещё _Point/10 , т.е. зачем делить на 10


"но они будут информативны"

и что мы будем видеть?

/10 Для визуализации 4 значного результата. Привычка.))

А будем видеть график изменения. Сигналы на вход и выход.

 
Uladzimir Izerski:

У меня рисуется только последнее значение на каждом тике. Мне достаточно для бота. 

По порядку слева на право ТФ: H4, H1,M15, M5.

Верхняя строка тип волны, а нижняя приращение за отрезок времени. 

Приращения будут как положительные так и отрицательные, но в гладком виде.

хорошая картинка, по картинке на Н1 типа входить в селл сейчас  ( из того что видно ). А вот еслибы была видна граница при которой действительно стоит считать сигнал состоявшимся. но видимо у вас это подсознательно происходит. 

мы то сторонние наблюдатели и не знаем до каких пределов приращение по вашему могут шагнуть, вдруг 12.7 это ещё даже не среднее значение...

 
Anatolii Zainchkovskii:

хорошая картинка, по картинке на Н1 типа входить в селл сейчас  ( из того что видно ). А вот еслибы была видна граница при которой действительно стоит считать сигнал состоявшимся. но видимо у вас это подсознательно происходит. 

мы то сторонние наблюдатели и не знаем до каких пределов приращение по вашему могут шагнуть, вдруг 12.7 это ещё даже не среднее значение...

Тут правильно замечено. Для этого нужен график. Я могу в реалтайме отслеживать максимумы, но с графиком удобнее работать. С тиками у меня нет большого опыта. Обхожусь без них. А не помешали бы. Но на всё надо потратить много времени.

 
Uladzimir Izerski:

Тут правильно замечено. Для этого нужен график. Я могу в реалтайме отслеживать максимумы, но с графиком удобнее работать. С тиками у меня нет большого опыта. Обхожусь без них. А не помешали бы. Но на всё надо потратить много времени.

Тики нужны только для исследований нелинейного Времени Рынка. И все...

 
Alexander_K:

Тики нужны только для исследований нелинейного Времени Рынка. И все...

Можно обходиться без тиков. Просто профессиональное любопытство.

Вот тестирую робота на демо счете. Результат за сегодня без тиков. А с тиками может результат можно улучшить. Не знаю.

GBPUSD_iM5_26



Для полной картины добавил.


26g

 
Uladzimir Izerski:

Можно обходиться без тиков. Просто профессиональное любопытство.

Вот тестирую робота на демо счете. Результат за сегодня без тиков. А с тиками может результат можно улучшить. Не знаю.



Для полной картины добавил.



Вопрос, есть ли логика соотношений типа волны и приращений между разными ТФ.

 
Valeriy Yastremskiy:

Вопрос, есть ли логика соотношений типа волны и приращений между разными ТФ.

Логика есть.

Процесс движения цены учитывается в обоих случаях.

А соотношения не измерял. Не корректно задан вопрос.

1...194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963...1981
Новый комментарий