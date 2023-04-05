От теории к практике - страница 1962

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Ребята Вы уже больше страниц исписали чем ветка про машинное обучение и так и до сих пор не перешли к практике? Признаюсь я крайне удивлён.....
 
Mihail Marchukajtes:
Ребята Вы уже больше страниц исписали чем ветка про машинное обучение и так и до сих пор не перешли к практике? Признаюсь я крайне удивлён.....


Уже переходили и обратно возвращались. Если кратко.

 
Evgeniy Chumakov:

Уже убрал сигналЕ, и недели не прошло. Может не хочет светить граалЕ ))

Судя по предыдущим результатам, не хочет светить убытки)

[Удален]  
secret:

Судя по предыдущим результатам, не хочет светить убытки)

Сейчас УВолодя всем покажет как торговать надо
 
Vladimir Baskakov:
Сейчас УВолодя всем покажет как торговать надо

похоже на рыбалку свинтил...

 
AK зачем сигнал удалил?  Я наблюдал.
 
Evgeniy Chumakov:
AK зачем сигнал удалил?  Я наблюдал.

Мне Toddler запрещает его светить.

Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...

[Удален]  
Alexander_K:

Мне Toddler запрещает его светить.

Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...

Да, это тебе не мозг людям пудрить своими блужданиями
 
Alexander_K:

Мне Toddler запрещает его светить.

Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...


ахах ;)  

Читаю твои посты на том форуме. 

У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.

А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.

Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.

Для определения марковости необходимо найти частотную характеристику формирующего фильтра. 
Зная ее, можно определить порядок дифура и тогда можно определить марковость. 
Но чтобы найти частотную характеристику, нужно найти спектральную плотность.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

Определить марковость процесса - Теория вероятностей - Киберфорум
  • www.cyberforum.ru
Определить марковость процесса Теория вероятностей Ответ
 
Evgeniy Chumakov:


ахах ;)  

Читаю твои посты на том форуме. 

У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.

А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.

Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

является ли ценовой ряд инструмента полученный в конкретных котировках,фреймах (тиках) достаточным представлением рынка ?

по простому - можно ли глянуть на EURUSD (плюс его-же история) и игнорируя весь прочий информационный поток, заключить по нему сделку. Имеется ли необходимая информация ?

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