От теории к практике - страница 1962
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Ребята Вы уже больше страниц исписали чем ветка про машинное обучение и так и до сих пор не перешли к практике? Признаюсь я крайне удивлён.....
Уже переходили и обратно возвращались. Если кратко.
Уже убрал сигналЕ, и недели не прошло. Может не хочет светить граалЕ ))
Судя по предыдущим результатам, не хочет светить убытки)
Судя по предыдущим результатам, не хочет светить убытки)
Сейчас УВолодя всем покажет как торговать надо
похоже на рыбалку свинтил...
AK зачем сигнал удалил? Я наблюдал.
Мне Toddler запрещает его светить.
Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...
Мне Toddler запрещает его светить.
Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...
Мне Toddler запрещает его светить.
Он медленно идет к Тихому Дому по горе страданий... Дойдет ли? Бог ведает...
ахах ;)
Читаю твои посты на том форуме.
У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.
А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.
Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.
https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html
ахах ;)
Читаю твои посты на том форуме.
У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.
А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.
Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.
https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html
является ли ценовой ряд инструмента полученный в конкретных котировках,фреймах (тиках) достаточным представлением рынка ?
по простому - можно ли глянуть на EURUSD (плюс его-же история) и игнорируя весь прочий информационный поток, заключить по нему сделку. Имеется ли необходимая информация ?