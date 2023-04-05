От теории к практике - страница 1964
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Вижу папаша AK пожурил сынка Toddler - "мол не хорошо убирать сигнал, нужно чтобы каждый страждущий мог наблюдать за ним в надежде узреть грааль " и вернул его показ.
Отлично!
Процитирую одну из записей Toddler на другом ресурсе.
"
А если взять приращения постоянной величины, то канал будет ещё ровнее. Ровность канала, на мой взгляд, ничего ещё не означает.
В итоге будут те же грабли, попадая в очередной раз на "тренд" убыточная сделка будет больше чем прибыльные, а всё потому, что характер движения цены таков.
И возвращение суммы приращений от границ канала к нулю - не гарантирует разворот цены. т.к. корреляция приращений суммы не равно приращению цены.
Хвост в скользящем окне вносит помехи (новое прибывает , старое убывает)
А среднее приращение как берётся? В скользящем окне или статистикой, а может в зависимости от времени?
Кажется я на минутках пробовал так прореживать, брал приращение которое >= (сумма абсолютных/n). Результат такой же.
Хе-хе...
Т.е. даже некий сигналЕ не убеждает в том, что Toddler в чем-то прав? Ну, и ладно.
Хе-хе...
Т.е. даже некий сигналЕ не убеждает в том, что Toddler в чем-то прав? Ну, и ладно.
Я на сигнал посматриваю, эксперименты это хорошо. Но после опытов на m1 есть чуйка, что это не поможет. Будем смотреть.
Я на сигнал посматриваю, эксперименты это хорошо. Но после опытов на m1 есть чуйка, что это не поможет. Будем смотреть.
Никакие тесты на М1 не помогут узреть Истину.
Ну да, только кочерга вниз на балансе и на реале...
На тему прореживания.
А что, если квантовать временной ряд заранее определёнными шагами в разные часы суток?
Допустим минимальный шаг 25 пятизначных пункта, затем 50,75,100 и.д. (или другая градация) .
Тогда судя по картинки если шаг попадает на 22:00 берём его размер = минимальному, 23:00 увеличиваем и т.д.
Вот будет ли толк от этого?
Кто хочет провести исследования, открывайте новую ветку. Может кто из тиков может нарезать ряд.
На тему прореживания.
А что, если квантовать временной ряд заранее определёнными шагами в разные часы суток?
Допустим минимальный шаг 25 пятизначных пункта, затем 50,75,100 и.д. (или другая градация) .
Тогда судя по картинки если шаг попадает на 22:00 берём его размер = минимальному, 23:00 увеличиваем и т.д.
Вот будет ли толк от этого?
Кто хочет провести исследования, открывайте новую ветку. Может кто из тиков может нарезать ряд.
это как раз A_K делал с тиками.
Ладно, ждём завтрашнего дня. Дочь в рублях, доллары проданы по 75.47
Дочка стоплоссы ставит ? Или мартин ?
Контрить тренд без стопов очень опасно.
это как раз A_K делал с тиками.
Вроде он прореживал тики по времени (через n секунд и т.д. ) или через n-тиков. А это уже другое.