От теории к практике - страница 1963

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Evgeniy Chumakov:


ахах ;)  

Читаю твои посты на том форуме. 

У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.

А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.

Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

Хочешь вернуться к бесконечному поиску вожделенного ключа к рынку?

Нет! Сие - путь в бездну, к голоду и несчастиям... Ибо мимикрия под СБ - это и есть Великая Тайна рынка, познать которую не дано простым смертным.

Надо просто рубить наличные с плеча и все.

 
отличие рынка от СБ - он ходит от края до края, а не просто случайно между ними. Если собрать статистику - будет похоже на чистое СБ. Глазами - разное. И кошкин хвост

ближняя аналогия из математики - что-то типа кривых пеано и подобных - покрывающие область, но не имеющие моментов симметрии. Пенроуз предъявил новую (хорошо забытую) форму, но двумерную и статичую. Вот теперь нужно такое-же но одномерное и в динамике
 

Выше - скрин торгового терминала валютной секции ММВБ, я его отслеживаю, поскольку дочь там оттопыривается. Интересная закономерность: если подавляющее большинство участников ожидает роста, то произойдёт снижение, если ждут снижения - курс вырастет. Срабатывает в каждом первом случае. Рискну предположить, что завтра курс доллара к рублю снизится. Дочь уже покупать приготовилась.)

 
Алексей Тарабанов:

Выше - скрин торгового терминала валютной секции ММВБ, я его отслеживаю, поскольку дочь там оттопыривается. Интересная закономерность: если подавляющее большинство участников ожидает роста, то произойдёт снижение, если ждут снижения - курс вырастет. Срабатывает в каждом первом случае. Рискну предположить, что завтра курс доллара к рублю снизится. Дочь уже покупать приготовилась.)

Опен интерес, работает в редких, редчайших случаях. 
 
Maxim Kuznetsov:
Опен интерес, работает в редких, редчайших случаях. 

Каждый первый случай, 100% совпадений за 4 месяца на всех таймфреймах. Ползай задом наперёд, делай всё наоборот. 40-60% - флет, дальше - строго против ожиданий участников рынка. 

Вывод: рынок всегда работает против большинства своих участников. 

Следствие: движение цены не стоит прогнозировать, его следует распознавать. 

 
Алексей Тарабанов:

Каждый первый случай, 100% совпадений за 4 месяца на всех таймфреймах. Ползай задом наперёд, делай всё наоборот. 40-60% - флет, дальше - строго против ожиданий участников рынка. 

Вывод: рынок всегда работает против большинства своих участников. 

Следствие: движение цены не стоит прогнозировать, его следует распознавать. 

вывод не такой. вывод скорее про вопрос составления ОИ..

 
Maxim Kuznetsov:

вывод не такой. вывод скорее про вопрос составления ОИ..

Объекта исследования?

 
Алексей Тарабанов:

Объекта исследования?

олимпийских игр.. очевидно же

 
Ладно, ждём завтрашнего дня. Дочь в рублях, доллары проданы по 75.47
 
Алексей Тарабанов:
Ладно, ждём завтрашнего дня. Дочь в рублях, доллары проданы по 75.47

Вся в рублях, как в шелках.)

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