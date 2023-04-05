От теории к практике - страница 1963
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ахах ;)
Читаю твои посты на том форуме.
У тебя там темы, как два подхода к рынку (марковский и не марковский) и т.д.
А не копал конкретно в сторону определения состояния временного ряда в данный момент? И уже исходя из этого применять разный подход.
Вот есть что-то в сети по определению марковости, но я не осилю.
https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html
Хочешь вернуться к бесконечному поиску вожделенного ключа к рынку?
Нет! Сие - путь в бездну, к голоду и несчастиям... Ибо мимикрия под СБ - это и есть Великая Тайна рынка, познать которую не дано простым смертным.
Надо просто рубить наличные с плеча и все.
ближняя аналогия из математики - что-то типа кривых пеано и подобных - покрывающие область, но не имеющие моментов симметрии. Пенроуз предъявил новую (хорошо забытую) форму, но двумерную и статичую. Вот теперь нужно такое-же но одномерное и в динамике
Выше - скрин торгового терминала валютной секции ММВБ, я его отслеживаю, поскольку дочь там оттопыривается. Интересная закономерность: если подавляющее большинство участников ожидает роста, то произойдёт снижение, если ждут снижения - курс вырастет. Срабатывает в каждом первом случае. Рискну предположить, что завтра курс доллара к рублю снизится. Дочь уже покупать приготовилась.)
Выше - скрин торгового терминала валютной секции ММВБ, я его отслеживаю, поскольку дочь там оттопыривается. Интересная закономерность: если подавляющее большинство участников ожидает роста, то произойдёт снижение, если ждут снижения - курс вырастет. Срабатывает в каждом первом случае. Рискну предположить, что завтра курс доллара к рублю снизится. Дочь уже покупать приготовилась.)
Опен интерес, работает в редких, редчайших случаях.
Каждый первый случай, 100% совпадений за 4 месяца на всех таймфреймах. Ползай задом наперёд, делай всё наоборот. 40-60% - флет, дальше - строго против ожиданий участников рынка.
Вывод: рынок всегда работает против большинства своих участников.
Следствие: движение цены не стоит прогнозировать, его следует распознавать.
Каждый первый случай, 100% совпадений за 4 месяца на всех таймфреймах. Ползай задом наперёд, делай всё наоборот. 40-60% - флет, дальше - строго против ожиданий участников рынка.
Вывод: рынок всегда работает против большинства своих участников.
Следствие: движение цены не стоит прогнозировать, его следует распознавать.
вывод не такой. вывод скорее про вопрос составления ОИ..
вывод не такой. вывод скорее про вопрос составления ОИ..
Объекта исследования?
Объекта исследования?
олимпийских игр.. очевидно же
Ладно, ждём завтрашнего дня. Дочь в рублях, доллары проданы по 75.47
Вся в рублях, как в шелках.)