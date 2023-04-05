От теории к практике - страница 1959
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Внешние факторы влияющие на рынок. Если Вы их оцениваете, то значит как то классифицируете по степени влияния. Понятно что все зависит от определенных условий, т.е. определенных соотношений факторов в момент. Какие то будут иметь вес при одной конфигурации факторов, при другой вес будут иметь другие факторы. Часто оценка делается на интуитивном уровне. Или пока без классификации и на основе опыта и интуиции?
Уважаю последовательность и направление ваших вопросов.) У меня больших секретов в этом нет. Просто не успеваю это всё структурировать. Работы много. Комплекс задач мне виден. Реализация требует человеческих ресурсов. А тут упирается в человеческий фактор. Сфера деятельности не специфичная для простых наёмных работников.
Да отвлекся. Извините. По теме.
Любые факторы мы можем программировать. Конечно должна быть система в которой это реализуется.
В зависимости от системы оценка факторов будет другая. Это комплексная задача.
Нельзя привязать непривязуемое.
Еще 10 лет назад рынок был совсем иным, трудным для понимания.
Сегодня роботы выполняют рутинную работу за людей и открывают свою подноготную.
Не трудно догадаться, что будет дальше. Роботы не умеют хитрить. Да. Есть роботы с противоположными сделками. Они тоже на виду.))
Нельзя привязать непривязуемое.
Абсолютно согласен. Ваше словоблудие никак не вяжется с рынком.(
Абсолютно согласен. Ваше словоблудие никак не вяжется с рынком.(
Я тоже не отвечаю за словоблудие. Рынок живет свой жизнью. Словоблудие между нами)))
Uladzimir Izerski:
Роботы не умеют хитрить.
На каждого хитреца довольно простоты )))
На каждого хитреца довольно простоты )))
Абстрактный пост. Требует конкретизации.)
Вообще то можно не напрягаться. Пустой пост.
Абстрактный пост. Требует конкретизации.)
Вообще то можно не напрягаться. Пустой пост.
Конкретизация:
Еще 10 лет назад рынок был совсем иным, трудным для понимания.
Сегодня роботы выполняют рутинную работу за людей и открывают свою подноготную.
Не трудно догадаться, что будет дальше. Роботы не умеют хитрить. Да. Есть роботы с противоположными сделками. Они тоже на виду.))
И для роботов ваши сделки на виду)
Читайте пост выше ))
Конкретизация:
И для роботов ваши сделки на виду)
Читайте пост выше ))
Для того ,что бы роботам сделки не были видны, их разбивают на мелкие. Все научились так делать. Но от этого рынок не стал более скрытым. Спрос делает свое дело не глядя на дробление сделок.
Мои сделки мелочны, что бы вызвать интерес к поглащению стопов. А вот сигнальщики с мио и выше уже являются целью для некоторых агентов рынка.
Уважаю последовательность и направление ваших вопросов.) У меня больших секретов в этом нет. Просто не успеваю это всё структурировать. Работы много. Комплекс задач мне виден. Реализация требует человеческих ресурсов. А тут упирается в человеческий фактор. Сфера деятельности не специфичная для простых наёмных работников.
Да отвлекся. Извините. По теме.
Любые факторы мы можем программировать. Конечно должна быть система в которой это реализуется.
В зависимости от системы оценка факторов будет другая. Это комплексная задача.
Нельзя привязать непривязуемое.
Структурировать просто когда понятно как.
Давайте, что бы не распыляться рассмотрим форекс. Какие бы Вы выделили основные не биржевые факторы влияющие на курс валют. Давайте еще сузим. Евро/доллар. Изначально видны решения ФРС, ставки рефинансирования внутри стран, правила ВТО, отношения в ООН, санкции, межправительственные соглашение (какие), товарооборот и перекос общий и по отраслям, отношения с Китаем. Экономические показатели внутри страны, валовые, отраслевые.
Специально не упоминаю отношения между странами, это ничего не значащая фраза на начале анализа, а результативное решение на основе этого анализа. Почему то люди часто путают это.
Смогли бы прокомментировать вес влияния этих факторов?
Факторы программировать мы может после понимания их воздействия. Степень воздействия мы можем получить либо из истории вручную, либо нейропоиском.
Система по сути одна, оценка общества на уровне стран, чем более правильней оценены факторы по степени воздействия, тем система точнее.
Непривязуемое это опыт и интуиция?)))
Структурировать просто когда понятно как.
Давайте, что бы не распыляться рассмотрим форекс. Какие бы Вы выделили основные не биржевые факторы влияющие на курс валют. Давайте еще сузим. Евро/доллар. Изначально видны решения ФРС, ставки рефинансирования внутри стран, правила ВТО, отношения в ООН, санкции, межправительственные соглашение (какие), товарооборот и перекос общий и по отраслям, отношения с Китаем. Экономические показатели внутри страны, валовые, отраслевые.
Специально не упоминаю отношения между странами, это ничего не значащая фраза на начале анализа, а результативное решение на основе этого анализа. Почему то люди часто путают это.
Смогли бы прокомментировать вес влияния этих факторов?
Факторы программировать мы может после понимания их воздействия. Степень воздействия мы можем получить либо из истории вручную, либо нейропоиском.
Система по сути одна, оценка общества на уровне стран, чем более правильней оценены факторы по степени воздействия, тем система точнее.
Непривязуемое это опыт и интуиция?)))
Что бы приступать к анализу воздействия внешних факторов на цену, нужно определиться в каком диапазоне времени будет вестись торговля. Разные факторы будут по разному влиять на цену в течении дня, недели, месяца. Рассматривать эти факторы более важно для инвестиционных стратегий. Мне нравиться краткосрочная торговля, в основном внутри дня. Нравится этот процесс побеждать рынок на спринтерской дистанции, понимать рынок в каждый момент времени.
Внешние факторы мне нужны для определения тренда и настроения крупных игроков. Так называемый шум на сегодняшний день зависит от спекулятивной деятельности.
Когда на определённом уровне собирается много мелких спекулянтов, в игру вступают крупные в направлении играющих роль факторов.
Применительно к своей ТС, выбираю несколько важных факторов, даю оценку и вручную подсовываю ей. На вряд ли механизация мне поможет. Надо много человеческих ресурсов, что бы качественно воплотить в жизнь. Конечно интересно это всё, но я боюсь браться за это и увязнуть надолго, что бы довести дело до совершенства.