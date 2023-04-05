От теории к практике - страница 1968
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Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....
Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....
Популяризация определенных сигналов грозит Вам баном. Осторожно подходите к этому вопросу в вопросе оценки и даже упоминания.
Очевидно, сей текст является Посланием свыше.
эххх страждущий...
ладно - вот тебе Грааль
у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"
для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....
или подобие решения задачки Разборчивая невеста
теория оптимальной остановки случайных процессов.
Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....
Это волны, ну как 9 вал.
Блин, в натуре работают
Это волны,
Так, Всё!
Виталий, хватит шутить, у меня уже живот болит )
эххх страждущий...
ладно - вот тебе Грааль
у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"
для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....
или подобие решения задачки Разборчивая невеста
могу подсказать чисто арифметически - если "разбег" на часовке превысил 100 пунктов - переходи на SAR минуток или МАшки туда же... и крой..условно - если будешь делать чисто по пересечению сигнала - то за год у тебя будет -(минус)2604 пункта - а если Горбы будешь ловить... то +74525 пунктов поймаешь... и будет тибе щастье
эххх страждущий...
ладно - вот тебе Грааль
у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"
для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....
или подобие решения задачки Разборчивая невеста
Спасибо, Мастер! Именно это я и пытаюсь делать.
Так, Всё!
Виталий, хватит шутить, у меня уже живот болит )
Нет, поражает тот факт(ФАКТ), что проповедуется во всех ветках заведомо не рабочая стратегия.
Зачем?
Это волны, ну как 9 вал.
Блин, в натуре работают
)))
Это волны, ну как 9 вал.
Блин, в натуре работают
)))
Повеселил.)
Только отсчет волн у меня с другой стороны.
А если серьёзно. То. Был выбран депо с 30 баксов, что бы разогнать до 1000. С меньшим мало шансов. А с большим любой дурак сольёт.
Пока нет времени заниматься им конкретно. Набегами пипсую на минутном графике. На минутном графике.
6% минус это не критично для депо. Месячный период будет закрыт в плюсе. Не волнуйтесь.