От теории к практике - страница 1968

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Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....

 
Evgeniy Chumakov:

Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....

Популяризация определенных сигналов грозит Вам баном. Осторожно подходите к этому вопросу в вопросе оценки и даже упоминания.

 
Alexander_K:

Очевидно, сей текст является Посланием свыше.

эххх страждущий... 

ладно - вот тебе Грааль

у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"

для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....

или подобие решения задачки Разборчивая невеста

теория оптимальной остановки случайных процессов.

 
Evgeniy Chumakov:

Что опять? Ждём следующего понедельника. Хи-Хи....

Это волны, ну как 9 вал.

Блин, в натуре работают


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Это волны,

Так, Всё!

Виталий, хватит шутить, у меня уже живот болит )

 
Aleksander:

эххх страждущий... 

ладно - вот тебе Грааль

у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"

для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....

или подобие решения задачки Разборчивая невеста

могу подсказать чисто арифметически - если "разбег" на часовке превысил 100 пунктов  - переходи на SAR минуток или МАшки туда же... и крой..

условно - если будешь делать чисто по пересечению сигнала - то за год у тебя будет -(минус)2604 пункта - а если Горбы будешь ловить... то +74525 пунктов поймаешь... и будет тибе щастье
 
Aleksander:

эххх страждущий... 

ладно - вот тебе Грааль

у тебя простая задача - Найти способ определения бара - максимального разбега "горба"

для размышления можешь применить диссертацию Бориса Березовского о нахождении оптимального....

или подобие решения задачки Разборчивая невеста

Спасибо, Мастер! Именно это я и пытаюсь делать.

 
Aleksei Stepanenko:

Так, Всё!

Виталий, хватит шутить, у меня уже живот болит )

Нет, поражает тот факт(ФАКТ), что проповедуется во всех ветках заведомо не рабочая стратегия. 

Зачем?

 
Vitaly Muzichenko:

Это волны, ну как 9 вал.

Блин, в натуре работают


)))

 
Vitaly Muzichenko:

Это волны, ну как 9 вал.

Блин, в натуре работают


)))

Повеселил.)

Только отсчет волн у меня с другой стороны.

А если серьёзно. То. Был выбран депо с 30 баксов, что бы разогнать до 1000. С меньшим мало шансов. А с большим любой дурак сольёт.

Пока нет времени заниматься им конкретно. Набегами пипсую на минутном графике.  На минутном графике.

6% минус это не критично для депо. Месячный период будет закрыт в плюсе. Не волнуйтесь.

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