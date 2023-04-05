От теории к практике - страница 1966

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и тут:

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Причина в том, что проигрывают больше, чем зарабатывают. Ренат, у меня дочь мечтает побывать на телецентре, посмотреть яйца коня. Встретишь, если приедем через месяц? 
 
Алексей Тарабанов:
у меня дочь мечтает посмотреть яйца коня.

достойная цель в жизни.

[Удален]  
Сергей Матвеев:

достойная мечта для жизни.

Знал бы ты, о чем он сказал)

Я как прочитал про коня, аж кольнуло.

 
Жить будем в гостинице. 
 
Алексей Тарабанов:
Жить будем в гостинице. 

Уфа не мой город

[Удален]  

 

Валерий Ободзинский - Песня из к/ф «Золото Маккены» MacKenna's Gold

 

Что-то у топик стартера в сентябре грааль поломался.  А может специально сбивает с толку, отводя от правильного пути ))

Если вернуться к разговору о средней, то правильная средняя должна работать так: цен растёт - среднее удаляется от цены вниз и наоборот цена начинает падать - среднее подтягивается вверх. 

Пример на картинке.

 

Это какой-то позор и преступление пред страждущими.

Выходит, Toddler - не Пророк и никогда им не был... А я уж было уверовал в Него... Тьфу. Обидно.

 
Evgeniy Chumakov:

Что-то у топик стартера в сентябре грааль поломался.  А может специально сбивает с толку, отводя от правильного пути ))

Если вернуться к разговору о средней, то правильная средняя должна работать так: цен растёт - среднее удаляется от цены вниз и наоборот цена начинает падать - среднее подтягивается вверх. 

Пример на картинке.

это если реально полученную среднюю перевернуть
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