От теории к практике - страница 1966
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и тут:
у меня дочь мечтает посмотреть яйца коня.
достойная цель в жизни.
достойная мечта для жизни.
Знал бы ты, о чем он сказал)
Я как прочитал про коня, аж кольнуло.
Жить будем в гостинице.
Уфа не мой город
Валерий Ободзинский - Песня из к/ф «Золото Маккены» MacKenna's Gold
Что-то у топик стартера в сентябре грааль поломался. А может специально сбивает с толку, отводя от правильного пути ))
Если вернуться к разговору о средней, то правильная средняя должна работать так: цен растёт - среднее удаляется от цены вниз и наоборот цена начинает падать - среднее подтягивается вверх.
Пример на картинке.
Это какой-то позор и преступление пред страждущими.
Выходит, Toddler - не Пророк и никогда им не был... А я уж было уверовал в Него... Тьфу. Обидно.
Что-то у топик стартера в сентябре грааль поломался. А может специально сбивает с толку, отводя от правильного пути ))
Если вернуться к разговору о средней, то правильная средняя должна работать так: цен растёт - среднее удаляется от цены вниз и наоборот цена начинает падать - среднее подтягивается вверх.
Пример на картинке.