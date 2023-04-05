От теории к практике - страница 196

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Alexander_K2:

Без вот этой сделки:

прощание с данной веткой было бы неполным.

За 3 недели +150%.

Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.

НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.

обычное пересиживание.
вы откройте сигнал и поторгуйте хотя бы 3 месяца - тогда будет что-то понятно.
 

На этой неделе не торгую - занимаюсь преобразованием исходного временного тикового потока к пуассоновскому потоку. Тяжко...

Без экспоненциальных интервалов времени считывания данных, эта задача вообще не решается.

 

Уж как только я не старался, но в скользящем окне наблюдения = 12 часов, при экспоненциальных интервалах считывания котировок (со сдвигом = 3 сек.), интенсивность реальных котировок все равно с трудом поддается преобразованию в пуассоновский поток...

Вот, к примеру, как интенсивность выглядит для EURJPY:


А ведь именно там Грааль, ребята. И не простой, а из чистейшего золота.

На следующей неделе попробую окно = 16 часам.

 

Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!

Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:


Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?

 
Alexander_K2:

Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!

Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:


Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?

Нельзя быть таким жадным, 200% это больше чем надо при нормальном депозите.)

 
Alexander_K2:

Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!

Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:

Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?

 В связи с некоторыми событиями, 3-4 дня назад открыл демо на MQ - аж тема была по этому поводу - https://www.mql5.com/ru/forum/228434.

Суммарно за пару часов, да между делом, за неск дней "наторговал" вручную, тоже лотом 0.01, 13 демо-баксов. Думаю, и так поверите, но если кто-то сомневается могу показать итог -10013 баксов. Сделки не покажу - не хочу.))

В Вашем отчете удивляет не итог, а сроки его достижения Граалем. Ведь Гааль-же.)

Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?
Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?
  • 2018.02.26
  • www.mql5.com
23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо. Самый ближайший MetaQuotes...
 
Alexander_K2:

Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!


Главное не обжечь крылья, как та птичка.

[Удален]  

Все поняли как надо?

13 долларов на демо и 43 доллара на реале

учитесь, простолюдины, и задумайтесь кто вы такие

итоги подведены, граали доказаны, аривидерчи!

 
Maxim Dmitrievsky:

Все поняли как надо?

13 долларов на демо и 43 доллара на реале

учитесь, простолюдины, и задумайтесь кто вы такие

итоги подведены, граали доказаны, аривидерчи!

Не 43, а 68, и не на реале, а на Граале.)) И за месяц, заметьте. А тут, за неск часов, и между делом.)) И без Грааля.

Собственно, демо на Форекс не сильно отличается от реала. Хотя, уже завязал с этим. То, что хотел посмотреть, уже посмотрел.

Реал, вообще-то, тоже есть, но для экспериментов предпочитаю демо.

 

И еще одна, для общего веселья, так сказать:

Это к вопросу - выдерживает ли Грааль длинные тренды.

Выдерживает.

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