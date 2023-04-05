От теории к практике - страница 196
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Без вот этой сделки:
прощание с данной веткой было бы неполным.
За 3 недели +150%.
Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.
НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.
вы откройте сигнал и поторгуйте хотя бы 3 месяца - тогда будет что-то понятно.
На этой неделе не торгую - занимаюсь преобразованием исходного временного тикового потока к пуассоновскому потоку. Тяжко...
Без экспоненциальных интервалов времени считывания данных, эта задача вообще не решается.
Уж как только я не старался, но в скользящем окне наблюдения = 12 часов, при экспоненциальных интервалах считывания котировок (со сдвигом = 3 сек.), интенсивность реальных котировок все равно с трудом поддается преобразованию в пуассоновский поток...
Вот, к примеру, как интенсивность выглядит для EURJPY:
А ведь именно там Грааль, ребята. И не простой, а из чистейшего золота.
На следующей неделе попробую окно = 16 часам.
Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!
Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:
Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?
Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!
Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:
Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?
Нельзя быть таким жадным, 200% это больше чем надо при нормальном депозите.)
Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!
Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:
Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?
В связи с некоторыми событиями, 3-4 дня назад открыл демо на MQ - аж тема была по этому поводу - https://www.mql5.com/ru/forum/228434.
Суммарно за пару часов, да между делом, за неск дней "наторговал" вручную, тоже лотом 0.01, 13 демо-баксов. Думаю, и так поверите, но если кто-то сомневается могу показать итог -10013 баксов. Сделки не покажу - не хочу.))
В Вашем отчете удивляет не итог, а сроки его достижения Граалем. Ведь Гааль-же.)
Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!
Главное не обжечь крылья, как та птичка.
Все поняли как надо?
13 долларов на демо и 43 доллара на реале
учитесь, простолюдины, и задумайтесь кто вы такие
итоги подведены, граали доказаны, аривидерчи!
Все поняли как надо?
13 долларов на демо и 43 доллара на реале
учитесь, простолюдины, и задумайтесь кто вы такие
итоги подведены, граали доказаны, аривидерчи!
Не 43, а 68, и не на реале, а на Граале.)) И за месяц, заметьте. А тут, за неск часов, и между делом.)) И без Грааля.
Собственно, демо на Форекс не сильно отличается от реала. Хотя, уже завязал с этим. То, что хотел посмотреть, уже посмотрел.
Реал, вообще-то, тоже есть, но для экспериментов предпочитаю демо.
И еще одна, для общего веселья, так сказать:
Это к вопросу - выдерживает ли Грааль длинные тренды.
Выдерживает.