От теории к практике - страница 203
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Распределение количества акций, торгуемых в одной биржевой сделке (одном тике), Q(x), определенно попадает в диапазон Леви, то есть асимптотическая («хвостовая») часть распределения хорошо описывается законом вида x-ς, где 2>ς>0, если рассматривать кумулятивную функцию распределения.
Мне говорят, Василий Иванович, нарисуйте нам форму квадратного трехчлена.
- А я, Петька, не только нарисовать, я и представить себе такой не могу.
Господа!!!!
Текущая неделя является крайне важной вехой в изучении рынка.
Очень рассчитываю найти ту вожделенную "структуру", которая является инвариантной относительно времени наблюдения. Именно эта "структура" и является золотым Граалем (обычный я и так нашел). Именно она имеет способность к самоорганизации в моменты безудержного повышения энтропии системы.
Надеюсь, что это будет распределение скоростей приращений.
Ждем.
Ну, а пока ждем, получите:
И еще одну. Ну, так - для полноты картины.
Ну, а пока ждем, получите:
Ну, а пока ждем, получите:
пол депо осталось?
Статистика только за март была.
За февраль-март вот:
Статистика только за март была.
За февраль-март вот:
Хорошо попадаете Александр в низинки и вершинки, так держать!
Это Колдун меня научил. А сам спрятался... Наверное, за Учителем вслед пошел.