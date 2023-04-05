От теории к практике - страница 203

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Novaja:
 Распределение количества акций, торгуемых в одной биржевой сделке (одном тике), Q(x), определенно попадает в диапазон Леви, то есть асимптотическая («хвостовая») часть распределения хорошо описывается законом вида x-ς, где 2>ς>0, если рассматривать кумулятивную функцию распределения.

Мне говорят, Василий Иванович, нарисуйте нам форму квадратного трехчлена.

- А я, Петька, не только нарисовать, я и представить себе такой не могу.

 

Господа!!!!

Текущая неделя является крайне важной вехой в изучении рынка.

Очень рассчитываю найти ту вожделенную "структуру", которая является инвариантной относительно времени наблюдения. Именно эта "структура" и является золотым Граалем (обычный я и так нашел). Именно она имеет способность к самоорганизации в моменты безудержного повышения энтропии системы.

Надеюсь, что это будет распределение скоростей приращений.

Ждем.

 

Ну, а пока ждем, получите:


 

И еще одну. Ну, так - для полноты картины.


 
Alexander_K2:

Ну, а пока ждем, получите:


новичкам везет)
 
Alexander_K2:

Ну, а пока ждем, получите:

пол депо осталось?
 
Renat Akhtyamov:
пол депо осталось?

Статистика только за март была.

За февраль-март вот:


 
Alexander_K2:

Статистика только за март была.

За февраль-март вот:

ясно. через бакс от силы начнется 2-ой уровень сложности.
 
Хорошо попадаете Александр в низинки и вершинки, так держать!
 
Novaja:
Хорошо попадаете Александр в низинки и вершинки, так держать!

Это Колдун меня научил. А сам спрятался... Наверное, за Учителем вслед пошел.

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