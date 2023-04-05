От теории к практике - страница 201

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не понимал, зачем измерять интенсивность торгов. пока не прочитал фразу "соответственно вероятность того, что они дальше "уйдет" выше"
 

На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...

На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.

[Удален]  
Alexander_K2:

На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...

На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.

интенсивность это волатильность или тиковый объем? просто у трейдеров уже свои устоявшиеся термины есть :)

 
Maxim Dmitrievsky:

интенсивность это волатильность или тиковый объем? просто у трейдеров уже свои устоявшиеся термины есть :)

Кол-во поступивших тиковых котировок за определенный промежуток времени. Тиковый объем, по-ходу :))

 
Alexander_K2:

На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...

На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.

вообще-то, интенсивность торгов, сама по себе, показатель ни о чем. На ликвидных рынках интенсивность м.б. оч большая и на одном месте: тиков много - толку мало. Бег на месте, короче.) На менее ликвидных, при не оч больших интенсивностях могут быть оч приличные движения.

Важна не столько интенсивность, а импульс - mv, и относительные изменения этого импульса во времени. В итоге мы имеем показатель, не зависящий от средней интенсивности конкретного инструмента.

 
Yuriy Asaulenko:

вообще-то, интенсивность торгов, сама по себе, показатель ни о чем. На ликвидных рынках интенсивность м.б. оч большая и на одном месте: тиков много - толку мало. Бег на месте, короче.) На менее ликвидных, при не оч больших интенсивностях могут быть оч приличные движения.

Важна не столько интенсивность, а импульс - mv, и относительные изменения этого импульса во времени. В итоге мы имеем показатель, не зависящий от средней интенсивности конкретного инструмента.

Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...

 
Alexander_K2:

Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...

Ему бы (Фейнману) еще с Фибоначчи скооперироваться надо было)

 
Alexander_K2:

Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...

Не буду переубеждать.

Задачка напоследок.) Есть ряд равновероятных, равных по величине и противоположных по знаку приращений. М=0. Говорить вроде не о чем.)) Система в равновесии.

Однако, если посчитать импульсы, то импульсы в одну сторону больше импульсов в другую. Уже появляется предмет для размышлений и даже прогнозирования.

 
Yuriy Asaulenko:

Не буду переубеждать.

Задачка напоследок.) Есть ряд равновероятных, равных по величине и противоположных по знаку приращений. М=0. Говорить вроде не о чем.)) Система в равновесии.

Однако, если посчитать импульсы, то импульсы в одну сторону больше импульсов в другую. Уже появляется предмет для размышлений и даже прогнозирования.

Я усе проверю, Юрий - не переживайте.

Программа в Виссим приобретает вид мини-лаборатории Форекс:


 
Alexander_K2:

Я усе проверю, Юрий - не переживайте.

С чего бы? Дальше ваше дело. Хозяин - барин.)

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