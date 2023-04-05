От теории к практике - страница 189
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
HP фильтр не пробовали? кажется в кодобазе был индюк.
Мне не нужно. Нужные мне фильтры я сам считаю.
HP фильтр не пробовали? кажется в кодобазе был индюк.p.s. полиномиальная врет на разворотах (насколько я помню свои эксперименты 5-летней давности), т.к. ее концы улетают до небес, что рынку не свойственно. И она норовит не среднюю дать, а под весь котир подстроиться.
Вы наверное что-то путаете. Насчет в небеса - это скорее к БПФ. Полином регрессию я упомянул только в качестве примера, но вполне возможного.
Кстати, еще страниц 50 назад я показывал, что ваши "веса для WMA" не имеют смысла, т.к. результат ни на грамм не отличается от SMA )))
Если действительно так, то все еще хуже чем предполагалось.( Систематическая ошибка при расчете распределения вообще зашкаливает. На глаз, где-то в среднем около +/-30% на каждом отсчете. Ну, пусть даже 20%.
Так происходит потому, что автор не задумывается о физическом смысле своих действий - он берет приращения в качестве весов. Если бы он в качестве весов брал отклонения, то и результат был бы более осмысленным (известно под названием взвешенная аппроксимация, lowess или как-то так).
Так происходит потому, что автор не задумывается о физическом смысле своих действий - он берет приращения в качестве весов. Если бы он в качестве весов брал отклонения, то и результат был бы более осмысленным (известно под названием взвешенная аппроксимация, lowess или как-то так).
Там как не бери, ошибка средней никуда не денется.
Ну вот например квадратичная - она далеко не по центру стремится пройти:
Ну вот например квадратичная - она далеко не по центру стремится пройти:
Имхо, вполне себе ничего.) На вид вполне соответствует. Почему она должна быть по центру? Не должна, и это видно.
Да бог с ней, регрессией. Не о ней речь.)
Ну вот например квадратичная - она далеко не по центру стремится пройти:
перерисовывается?
========
PS
для размышления...
правильный индюк перерисовываться не должен ни на 1 пункт
прогноз на Н4 - на 4 часа вперед
прогноз на MN - на 1 месяц вперед
Удачи!
Ну вот например квадратичная - она далеко не по центру стремится пройти:
а вы больше слушайте повелителей велосипедов, раздающих бесплатные советы
а вы больше слушайте повелителей велосипедов, раздающих бесплатные советы
Почему этот Юрик не Jurik?
Почему полином не машка?
Для чего этот гений рисующий
Заставляет торговать нас какашками?)))
Почему этот Юрик не Jurik?
Почему полином не машка?
Для чего этот гений рисующий
Заставляет торговать нас какашками?)))
Как же так получается, братцы?
Полиномы познав мы сполна
Продолжаем от горя метаться,
А все горе у нас от ума
Как же так получается, братцы?
Полиномы познав мы сполна
Продолжаем от горя метаться,
А все горе у нас от ума
Видно что не так с полиномами
И в головушке что то не так
Только не говорите Юрику
Он не Юра, он Ваня-дурак)))