От теории к практике - страница 199
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Так это и есть прореживание. Берете одну цену, скажем через каждые 20 тиков. Вопрос в том, что ночью 20 это мало, а днем 20 это иногда слишком много.
Так это и есть прореживание. Берете одну цену, скажем через каждые 20 тиков. Вопрос в том, что ночью 20 это мало, а днем 20 это иногда слишком много.
О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.
О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.
интенсивность надо прикидывать по времени.
например в штатах на 10 часов меньше
выстреливает котир в основном в определенные часы
можно посмотреть на экономический календарь, например. Но все равно - это определенное время на часах в штатах
как вариант, естественно...
интенсивность надо прикидывать по времени.
например в штатах на 10 часов меньше
выстреливает котир в основном в определенные часы
можно посмотреть на экономический календарь, например. Но все равно - это определенное время на часах в штатах
как вариант, естественно...
достаточно просто измерять интенсивность. Ниже порога торговля блокируется.У меня так устроено.
достаточно просто измерять интенсивность. Ниже порога торговля блокируется.У меня так устроено.
Именно так!!!!! Физика - царица Форекса!!!!
Именно так!!!!! Физика - царица Форекса!!!!
Вы пытаетесь играть временем, а котир - это вот
(не помню как у меня такое получилось, жесткий диск с этим индюком сломался, информация невосстановима)
Вы пытаетесь играть временем, а котир - это вот
(не помню как у меня такое получилось, жесткий диск с этим индюком сломался, информация невосстановима)
Неплохой, кстати, индюк, насколько я вижу. Но его одного конечно недостаточно.
Неплохой, кстати, индюк, насколько я вижу. Но его одного конечно недостаточно.
Главное он натуральный.
Что с ним делать дальше, есть формула?
О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.
Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц
отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...