От теории к практике - страница 199

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Alexander_K2Задача ставилась обратная - не добавление псевдосостояний во ВР, а напротив -  прореживание реального ВР.

Так это и есть прореживание. Берете одну цену, скажем через каждые 20 тиков. Вопрос в том, что ночью 20 это мало, а днем 20 это иногда слишком много.

 
bas:

Так это и есть прореживание. Берете одну цену, скажем через каждые 20 тиков. Вопрос в том, что ночью 20 это мало, а днем 20 это иногда слишком много.

О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.

 
Alexander_K2:

О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.

интенсивность надо прикидывать по времени.

например в штатах на 10 часов меньше

выстреливает котир в основном в определенные часы

можно посмотреть на экономический календарь, например. Но все равно - это определенное время на часах в штатах

как вариант, естественно...

 
Renat Akhtyamov:

интенсивность надо прикидывать по времени.

например в штатах на 10 часов меньше

выстреливает котир в основном в определенные часы

можно посмотреть на экономический календарь, например. Но все равно - это определенное время на часах в штатах

как вариант, естественно...

достаточно просто измерять интенсивность.  Ниже порога торговля блокируется.У меня так устроено.

 
Yuriy Asaulenko:

достаточно просто измерять интенсивность.  Ниже порога торговля блокируется.У меня так устроено.

Именно так!!!!! Физика - царица Форекса!!!!

 
Не просто измерять, а соответственно изменять частоту считывания (нелинейно).
 
Alexander_K2:

Именно так!!!!! Физика - царица Форекса!!!!

Вы пытаетесь играть временем, а котир - это вот

(не помню как у меня такое получилось, жесткий диск с этим индюком сломался, информация невосстановима)


 
Renat Akhtyamov:

Вы пытаетесь играть временем, а котир - это вот

(не помню как у меня такое получилось, жесткий диск с этим индюком сломался, информация невосстановима)

Неплохой, кстати, индюк, насколько я вижу. Но его одного конечно недостаточно.

 
Yuriy Asaulenko:

Неплохой, кстати, индюк, насколько я вижу. Но его одного конечно недостаточно.

Главное он натуральный.

Что с ним делать дальше, есть формула?

 
Alexander_K2:

О том и речь. Вот не вышел у меня "колокол" интенсивности именно реальных котировок и все тут. Даже близко не удалось приблизиться.

Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц

отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...

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