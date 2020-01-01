Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?

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23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо.

Самый ближайший MetaQuotes. Не нашел где посмотреть какие на демке в MQ есть инструменты. У кого есть демка от MQ, какие там инструменты? - вал.пары, металлы, CFD? На сколько там реальны котировки? На какой срок дается демка?

Ну, или ссылку где это все посмотреть?

 
Yuriy Asaulenko:

23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо.

Самый ближайший MetaQuotes. Не нашел где посмотреть какие на демке в MQ есть инструменты. У кого есть демка от MQ, какие там инструменты? - вал.пары, металлы, CFD? На какой срок дается демка?

Ну, или ссылку где это все посмотреть?

Ссылок нет - так как MQ это ни ДЦ и ни брокер. Просто откройте счёт на сервере MetaQuotes-Demo и сами всё посмотрите.

При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:

а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:


 
Vladimir Karputov:

Ссылок нет - так как MQ это ни ДЦ и ни брокер. Просто откройте счёт на сервере MetaQuotes-Demo и сами всё посмотрите.

При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:

а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:

Мне неттинг и нужен.

Металлы есть? А CFD?

Насколько реальны Форекс котировки? Уже вижу, что по MOEX задержаны - эт нормально. Фьючерсы по MOEX есть?

Зачем зазря регистрироваться, если непонятно что там есть.(

Да, какой из двух адресов выбираем? И чем они отличаются?

 
Yuriy Asaulenko:

Мне неттинг и нужен.

Металлы есть? А CFD?

Насколько реальны Форекс котировки? Уже вижу, что по MOEX задержаны - эт нормально. Фьючерсы по MOEX есть?

Зачем зазря регистрироваться, если непонятно что там есть.(

Да, какой из двух адресов выбираем? И чем они отличаются?

Я выше уже писал: "... счёт на сервере MetaQuotes-Demo ..."

 
Vladimir Karputov:

Я выше уже писал: "... счёт на сервере MetaQuotes-Demo ..."

Не сопоставил.) А другой это что за сервер? М.б. тоже для чего пригодится?

 
Yuriy Asaulenko:

Не сопоставил.) А другой это что за сервер? М.б. тоже для чего пригодится?

BSE - может Бразилия ... Не знаю, никогда не пользовал.

 
Vladimir Karputov:

BSE - может Бразилия ... Не знаю, никогда не пользовал.

Спасибо. Все зарегистрировалось. Почти все что нужно есть. Но не все - издержки демо.(

Там типов аккаунтов много. Зарегистрировал обычный Forex USD (см. картинку выше), Вообще, стало любопытно, а что на других?

ЗЫ Дошло, наверное валюта депо.))

Да, срок демки какой?

 
Yuriy Asaulenko:

***

Да, срок демки какой?

Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.

 
Vladimir Karputov:

Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.

Спасибо.

 
Меня интересует вопрос: планирует ли Метаквотес когда-либо стать брокером или ДЦ ? Уровень доверия к Метаквотес высок. Это облегчило бы проблему выбора брокера.
 
Надо сказать, форекс-котировки от MQ существенно отличаются от живого ДЦ. Картинки разные, благо пока есть возможность переключаться туда-сюда.
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