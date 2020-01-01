Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?
23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо.
Самый ближайший MetaQuotes. Не нашел где посмотреть какие на демке в MQ есть инструменты. У кого есть демка от MQ, какие там инструменты? - вал.пары, металлы, CFD? На какой срок дается демка?
Ну, или ссылку где это все посмотреть?
Ссылок нет - так как MQ это ни ДЦ и ни брокер. Просто откройте счёт на сервере MetaQuotes-Demo и сами всё посмотрите.
При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:
а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:
Ссылок нет - так как MQ это ни ДЦ и ни брокер. Просто откройте счёт на сервере MetaQuotes-Demo и сами всё посмотрите.
При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:
а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:
Мне неттинг и нужен.
Металлы есть? А CFD?
Насколько реальны Форекс котировки? Уже вижу, что по MOEX задержаны - эт нормально. Фьючерсы по MOEX есть?
Зачем зазря регистрироваться, если непонятно что там есть.(
Да, какой из двух адресов выбираем? И чем они отличаются?
Мне неттинг и нужен.
Металлы есть? А CFD?
Насколько реальны Форекс котировки? Уже вижу, что по MOEX задержаны - эт нормально. Фьючерсы по MOEX есть?
Зачем зазря регистрироваться, если непонятно что там есть.(
Да, какой из двух адресов выбираем? И чем они отличаются?
Я выше уже писал: "... счёт на сервере MetaQuotes-Demo ..."
Я выше уже писал: "... счёт на сервере MetaQuotes-Demo ..."
Не сопоставил.) А другой это что за сервер? М.б. тоже для чего пригодится?
Не сопоставил.) А другой это что за сервер? М.б. тоже для чего пригодится?
BSE - может Бразилия ... Не знаю, никогда не пользовал.
BSE - может Бразилия ... Не знаю, никогда не пользовал.
Спасибо. Все зарегистрировалось. Почти все что нужно есть. Но не все - издержки демо.(
Там типов аккаунтов много. Зарегистрировал обычный Forex USD (см. картинку выше), Вообще, стало любопытно, а что на других?
ЗЫ Дошло, наверное валюта депо.))
Да, срок демки какой?
***
Да, срок демки какой?
Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.
Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.
Спасибо.
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23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо.
Самый ближайший MetaQuotes. Не нашел где посмотреть какие на демке в MQ есть инструменты. У кого есть демка от MQ, какие там инструменты? - вал.пары, металлы, CFD? На сколько там реальны котировки? На какой срок дается демка?
Ну, или ссылку где это все посмотреть?