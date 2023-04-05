От теории к практике - страница 1778
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Думаю, что через это можно выделить циклы в любых данных, хоть тиковых
Вопрос: а есть ли устойчивые на форе? надо проверить
https://www.scb.se/contentassets/ca21efb41fee47d293bbee5bf7be7fb3/stl-a-seasonal-trend-decomposition-procedure-based-on-loess.pdf
какой-то ты не добрый...такие вещи и в пятницу
и так планов на выходные хренова гора, а тут ещё и такое
Думаю, что через это можно выделить циклы в любых данных, хоть тиковых
Вопрос: а есть ли устойчивые на форе? надо проверить
Вместо регрессии/трендового компонента можно использовать МАху (кто запретит?)
https://www.scb.se/contentassets/ca21efb41fee47d293bbee5bf7be7fb3/stl-a-seasonal-trend-decomposition-procedure-based-on-loess.pdf
Макс, в очередной раз поражаюсь - где ты это все достаешь?
Блин, я б на твоем месте просто на основе этих статей делал практические опыты и публиковал бы статьи за наличные. Было бы крайне интересно.
Макс, в очередной раз поражаюсь - где ты это все достаешь?
Блин, я б на твоем месте просто на основе этих статей делал практические опыты и публиковал бы статьи за наличные. Было бы крайне интересно.
Там только тренд такой))) Прикольный
Ну а так да... Информационный мир)
Макс, в очередной раз поражаюсь - где ты это все достаешь?
Блин, я б на твоем месте просто на основе этих статей делал практические опыты и публиковал бы статьи за наличные. Было бы крайне интересно.
Да это все эконометрика, методы декомпозиции
эта метода типа самая продвинутая из классики (по моему)стараюсь чисто по науке все делать
сразу спрошу - эта метода может учитывать "сдвиг/сбой фазы" или определяет только строгие календарные циклы ?
сразу спрошу - эта метода может учитывать "сдвиг/сбой фазы" или определяет только строгие календарные циклы ?
учитывает сбои\сдвиги, как бы аппроксимирует множество циклов, находит что-то срднее
потом по остаткам видно текущее отклонение от этого среднегос пропущенными значениями тоже работает
Вошел по сигналЕ по USDJPY , теперь интересно правильно ли ? Посмотрим. Всё равно демка :)))
Вошел по сигналЕ по USDJPY , теперь интересно правильно ли ? Посмотрим. Всё равно демка :)))
А sl tp тоже по сЕ?)
А sl tp тоже по сЕ?)
Стоп по сигнале , профит просто середина .