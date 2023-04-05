От теории к практике - страница 1883
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Ну незнаю...У каждого свой Грааль конечно, но - я бы с такой доходностью(10000% за неполный год работы) надеялся бы только на сигнал за 30юсд.
Может подписчика 2-4 за месяц и наберется.
Грааль небось стандартная? Пересечение цены и МА? Если так - попробуй ещё стохастика добавить. Адская смесь получается.
Да не совсем. Своя наработка. А чем вызван такой стеб?) с 200 до 20000 сколько это процентов? с февраля в работе
На счет стохастика подумаю)))) Впр бы еще не забыть и болинжер натянуть,потом фибу на бибу ну и турбокомпрессор готов)) и укропом посыплю еще пожалуй
Да уж...Слабовато. Работы видимо ещё непочатый край.
Догадываюсь что там в связке работает реверсивный копировщик с многомиллиардным счетом.
Что произошло с фунтиком думаю заслуга этой ужасающей граали.
да, но никто же не верит
сначала я ликвидность по еве поймал, потом ауди, чифа, луня, киви, еньку
ну и напоследок переключился на фунта, которому уже ничего не оставалось, как зарядить черного лебедя
Да не совсем. Своя наработка. А чем вызван такой стеб?) с 200 до 20000 сколько это процентов? с февраля в работе
На счет стохастика подумаю)))) Впр бы еще не забыть и болинжер натянуть,потом фибу на бибу ну и турбокомпрессор готов)) и укропом посыплю еще пожалуй
Подозреваю что счет центовый.
И когда ты воедино соберешь свои крохи и начнешь торговать на реальном счёте - тебя возможно будет ждать одна маленькая неприятная особенность -
из механизма твоей Граали начнут потихоньку вылетать шестерёнки.
Почему?
Как говорит дример - лучше на завод пойти)))
Подозреваю что счет центовый.
И когда ты воедино соберешь свои крохи и начнешь торговать на реальном счёте - тебя возможно будет ждать одна маленькая неприятная особенность -
из механизма твоей Граали начнут потихоньку вылетать шестерёнки.
Почему?
Как говорит дример - лучше на завод пойти)))
Если ты думаешь что на центовике палок в колеса нет, заблуждаешься. И подозревать не надо, я это и говорил не раз.
Ты бы лучше по-существу хоть слово))) Пипсы нет, +- несколько спредов никакой роли не играет.
А слабые места есть, я это и без тебя знаю.
Шестеренки вылетать..... Единственная разница на первых порах лот на частичное закрытие так делить не выйдет. Но это на первых.
А по исполнению ордеров система не критична. Бу не пипса. Расчетная прибыль на сделку скажем при закрытии тейком по фунту(идеальная около 3000пт пятизнак). И может быть меньше в зависимости от рынка. По другим парам иные цифры. Никаких оптимизаций нет
у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо
Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.
Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.
у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо
Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.
Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.
Классически да. Нейронка на новых данных будет показывать тоже пальцем в небо. И самое неприятное в ней, что после переобучения сети она может не моргнув глазом показать и в другую сторону.
И если не лезть в объемы, пробития объемов там всякие удержания, то в общем-то непредсказуем рынок этот). Поэтому пробую юзать его природу - это волны
у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо
Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.
Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.
рассчитать можно, при желании
я думаю, что зависимость прямо пропорциональна усреднению
волатильность рынка обеспечена в том числе и переключением с предыдущего тика на следующий
поизучай эти две строчки если интересно
мониторинг по этой системе тупо не покажут, даже если его зарегить
А это система??)))) На вид как графики валют))))))))))
А это система??)))) На вид как графики валют))))))))))
черным - это уже были пустышки на тот момент, фантики
последняя версия системы будет запущена сегодня ночью4 года подготовки прошло с того момента, ни разу не запускал