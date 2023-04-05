От теории к практике - страница 1883

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EgorKim:

Ну незнаю...У каждого свой Грааль конечно, но - я бы с такой доходностью(10000% за неполный год работы) надеялся бы только на сигнал за 30юсд.

Может подписчика 2-4 за месяц и наберется.

Грааль небось стандартная? Пересечение цены и МА? Если так - попробуй ещё стохастика добавить. Адская смесь получается. 

Да не совсем. Своя наработка. А чем вызван такой стеб?) с 200 до 20000 сколько это процентов? с февраля в работе

На счет стохастика подумаю)))) Впр бы еще не забыть и болинжер натянуть,потом фибу на бибу ну и турбокомпрессор готов)) и укропом посыплю еще пожалуй

 
EgorKim:

Да уж...Слабовато. Работы видимо ещё непочатый край.

Догадываюсь что там в связке работает реверсивный копировщик с многомиллиардным счетом.

Что произошло с фунтиком думаю заслуга этой ужасающей граали.

да, но никто же не верит

сначала я ликвидность по еве поймал, потом ауди, чифа, луня, киви, еньку

ну и напоследок переключился на фунта, которому уже ничего не оставалось, как зарядить черного лебедя


мониторинг по этой системе тупо не покажут, даже если его зарегить
 
Evgeniy Kvasov:

Да не совсем. Своя наработка. А чем вызван такой стеб?) с 200 до 20000 сколько это процентов? с февраля в работе

На счет стохастика подумаю)))) Впр бы еще не забыть и болинжер натянуть,потом фибу на бибу ну и турбокомпрессор готов)) и укропом посыплю еще пожалуй

Подозреваю что счет центовый.

И когда ты воедино соберешь свои крохи и начнешь торговать на реальном счёте - тебя возможно будет ждать одна маленькая неприятная особенность -

из механизма твоей Граали начнут потихоньку вылетать шестерёнки.

Почему?

Как говорит дример - лучше на завод пойти)))

[Удален]  
Чем примечательна эта ветка, это тем, что у всех граалеведов нет мониторинга, начиная от тс. 
 
EgorKim:

Подозреваю что счет центовый.

И когда ты воедино соберешь свои крохи и начнешь торговать на реальном счёте - тебя возможно будет ждать одна маленькая неприятная особенность -

из механизма твоей Граали начнут потихоньку вылетать шестерёнки.

Почему?

Как говорит дример - лучше на завод пойти)))

Если ты думаешь что на центовике палок в колеса нет, заблуждаешься. И подозревать не надо, я это и говорил не раз.

Ты бы лучше по-существу хоть слово))) Пипсы нет, +- несколько спредов  никакой роли не играет.

А слабые места есть, я это и без тебя знаю.

Шестеренки вылетать..... Единственная разница на первых порах лот на частичное закрытие так делить не выйдет. Но это на первых.

А по исполнению ордеров система не критична. Бу не пипса. Расчетная прибыль на сделку скажем при закрытии тейком по фунту(идеальная около 3000пт пятизнак). И может быть меньше в зависимости от рынка. По другим парам иные цифры. Никаких оптимизаций нет

 

у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо

Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.

Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.

 
Maxim Kuznetsov:

у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо

Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.

Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.

Классически да. Нейронка на новых данных будет показывать тоже пальцем в небо. И самое неприятное в ней, что после переобучения сети она может не моргнув глазом показать и в другую сторону.

И если не лезть в объемы, пробития объемов там всякие удержания, то в общем-то непредсказуем рынок этот). Поэтому пробую юзать его природу - это волны

 
Maxim Kuznetsov:

у любых индикаторов есть скажем "разрешающая способность". Пока измеряемые величины в допустимых пределах и соотношениях, на индикатор можно полагаться. Иначе он начинает показывать пальцем-в-небо

Эти пределы сложновато рассчитать, а вход/выход в в область определения без значительного лага вообще не считаются. По идее нейронки могут слегка помочь снижать лаги, но этим никто не занимался, все-же сразу торговать хотят, много и исключительно в плюс.

Трендовые индикаторы начнут лажать на волатильных участках, другие сойдут с ума на флетах и боковиках, при этом понятия "тренд/флет/боковик" вещи относительные и становятся известны исключительно пост-фактум.

рассчитать можно, при желании

я думаю, что зависимость прямо пропорциональна усреднению

волатильность рынка обеспечена в том числе и переключением с предыдущего тика на следующий

поизучай эти две строчки если интересно

 
Renat Akhtyamov:


мониторинг по этой системе тупо не покажут, даже если его зарегить

А это система??)))) На вид как графики валют))))))))))

 
Evgeniy Kvasov:

А это система??)))) На вид как графики валют))))))))))

черным - это уже были пустышки на тот момент, фантики

последняя версия системы будет запущена сегодня ночью

4 года подготовки прошло с того момента, ни разу не запускал
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