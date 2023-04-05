От теории к практике - страница 1785

Новый комментарий
[Удален]  
jori77:

Или ты как Перельман?

Тебя ждет миллион, а ты отказываешься? И даже сам его заработать своим интеллектом не хочешь?

Я видел Перельмана в Купчино в Питере. Он покупал бутылку кефира на последние и выглядел очень жалким, но порядком лучше чем рядовой трейдер

 

проще надо быть и добрее :-)

сначала из цены вытаскивается всё что про неё заранее известно, а потом уже рассматривается всё прочее.

Причём только при редкой необходимости. Как правило про цену известно достаточно для торговли, без выш.мата. Но с ним конечно интереснее и веселее

к примеру, можно заранее (за 24 часа) довольно точно указать где будет находится трендовая MA.


это встроенные средства терминала, ничего лишнего

[Удален]  
Martin CHEguevara:

Я и так ее получаю. 

Я ставлю самые консервативные роботы.

Наверное не совсем меня понял. меня не сами деньги интересуют а устойчивость их зарабатывания, иначе ну выиграл ты разок 100% сверху, а дальше что...

Я всегда стараюсь делать такие системы которые по ПОСТОЯНСТВЕ прибыли сравнимы хотя бы с ЗАРАБОТНОЙ платой обычного человека, т.е 40-50 тыс в России.

Все что я выкладываю - очевидные факты, я никому не стараюсь навязать свое мнение.

Желание бредом называть очевидные факты - есть сумасшествие.

Разумно) Успокоил, спасибо.

Извини.

Ну поделись со мной своими наработками тогда? В личке соц.сетей. Давай начнем там общение, встретимся. Обсудим. Что плохого, если ты будешь получать не среднюю зп а выше? Ну?

 
Я не пойму, то два года назад уже все найдено и известно на 10 лет вперёд, то все ещё что-то тестируется. 
[Удален]  

Там исход ясен заранее. Я видел уже. 

Он пройдет точку невозврата и все. И с ростом объемов он потеряет деньги.

Меня не "засвеченные" интересуют и полные автоматы.

Торговать я сам могу, развлекаться..

Выкладывать рабочую атс сюда смысла нет. Это снижает ее "стоимость", как купленное авто, как только ты в него сел (сразу) ;)
 
jori77:

как только ты в него сел (сразу) ;)

да да сразу на 25% дешевеет) не считая ремонта если это наш автопромXD

 
jori77:

Там исход ясен заранее. Я видел уже. 

Он пройдет точку невозврата и все. И с ростом объемов он потеряет деньги.

Меня не "засвеченные" интересуют и полные автоматы.

Торговать я сам могу, развлекаться..

Выкладывать рабочую атс сюда смысла нет. Это снижает ее "стоимость", как купленное авто, как только ты в него сел (сразу) ;)

сюда можно хоть универсальный грааль выкладывать - 90% пройдут мимо, потому что слушают только себя,

из прочих 90% не хватит квалификации, оставшиеся 2-3 человека максимум, попробуют торговать не подключая собственную голову и заявят о очередном "сливаторе"

можешь смело выкладывать - это безопасно

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

сюда можно хоть универсальный грааль выкладывать - 90% пройдут мимо, потому что слушают только себя,

из прочих 90% не хватит квалификации, оставшиеся 2-3 человека максимум, попробуют торговать не подключая собственную голову и заявят о очередном "сливаторе"

можешь смело выкладывать - это безопасно

Так он не выкладывает же.

Видимо ценна она для него и он с нее имеет деньги.
 
Martin CHEguevara:


Опять отрицательные цены на активы.

Как так?

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Опять отрицательные цены на активы.

Как так?

это сб сгенеренный просто, не важно в какую сторону от ноля

1...177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792...1981
Новый комментарий