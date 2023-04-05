От теории к практике - страница 1785
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Или ты как Перельман?
Тебя ждет миллион, а ты отказываешься? И даже сам его заработать своим интеллектом не хочешь?
Я видел Перельмана в Купчино в Питере. Он покупал бутылку кефира на последние и выглядел очень жалким, но порядком лучше чем рядовой трейдер
проще надо быть и добрее :-)
сначала из цены вытаскивается всё что про неё заранее известно, а потом уже рассматривается всё прочее.
Причём только при редкой необходимости. Как правило про цену известно достаточно для торговли, без выш.мата. Но с ним конечно интереснее и веселее
к примеру, можно заранее (за 24 часа) довольно точно указать где будет находится трендовая MA.
это встроенные средства терминала, ничего лишнего
Я и так ее получаю.
Я ставлю самые консервативные роботы.
Наверное не совсем меня понял. меня не сами деньги интересуют а устойчивость их зарабатывания, иначе ну выиграл ты разок 100% сверху, а дальше что...
Я всегда стараюсь делать такие системы которые по ПОСТОЯНСТВЕ прибыли сравнимы хотя бы с ЗАРАБОТНОЙ платой обычного человека, т.е 40-50 тыс в России.
Все что я выкладываю - очевидные факты, я никому не стараюсь навязать свое мнение.
Желание бредом называть очевидные факты - есть сумасшествие.
Разумно) Успокоил, спасибо.
Извини.
Ну поделись со мной своими наработками тогда? В личке соц.сетей. Давай начнем там общение, встретимся. Обсудим. Что плохого, если ты будешь получать не среднюю зп а выше? Ну?
Там исход ясен заранее. Я видел уже.
Он пройдет точку невозврата и все. И с ростом объемов он потеряет деньги.
Меня не "засвеченные" интересуют и полные автоматы.
Торговать я сам могу, развлекаться..Выкладывать рабочую атс сюда смысла нет. Это снижает ее "стоимость", как купленное авто, как только ты в него сел (сразу) ;)
как только ты в него сел (сразу) ;)
да да сразу на 25% дешевеет) не считая ремонта если это наш автопромXD
Там исход ясен заранее. Я видел уже.
Он пройдет точку невозврата и все. И с ростом объемов он потеряет деньги.
Меня не "засвеченные" интересуют и полные автоматы.
Торговать я сам могу, развлекаться..Выкладывать рабочую атс сюда смысла нет. Это снижает ее "стоимость", как купленное авто, как только ты в него сел (сразу) ;)
сюда можно хоть универсальный грааль выкладывать - 90% пройдут мимо, потому что слушают только себя,
из прочих 90% не хватит квалификации, оставшиеся 2-3 человека максимум, попробуют торговать не подключая собственную голову и заявят о очередном "сливаторе"
можешь смело выкладывать - это безопасно
сюда можно хоть универсальный грааль выкладывать - 90% пройдут мимо, потому что слушают только себя,
из прочих 90% не хватит квалификации, оставшиеся 2-3 человека максимум, попробуют торговать не подключая собственную голову и заявят о очередном "сливаторе"
можешь смело выкладывать - это безопасно
Так он не выкладывает же.Видимо ценна она для него и он с нее имеет деньги.
Опять отрицательные цены на активы.
Как так?
Опять отрицательные цены на активы.
Как так?
это сб сгенеренный просто, не важно в какую сторону от ноля