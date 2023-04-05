От теории к практике - страница 1784

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Renat Akhtyamov:

...а в конце дороги той....

...плаха с топорами.

(В. Высоцкий)

 
Alexander_K:


свой метод не проверял с обратными котировками ?

например имея тиковую историю EURUSD можно построить USDEUR, и после прореживаний/группировок и применение метода, сигналы должны получаться почти строго симметричными +-dT (имеют право чуть-чуть плавать по времени)

даже можешь слегка повысить надёжность беря сигналы с обоих, с прямой и обратной

PS/ некоторые стратегии вообще имеют только сигналы BUY/CLOSE . Чтобы с них получать sell котировки надо переворачивать
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека.  Другое название торговых роботов - эксперты.  Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
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По своим aТСкам через дц торгуете ?
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Если ответ ДА, свяжитесь по фейсбуку со мной, пожалуйста.

Если НЕТ - тоже ;)

Я просто улыбаюсь всегда, когда вижу мудреные фразы и диалоги)

Если я дурак, поясните меня за дурака, только в соц.сети в личных сообщениях, не тут.

И если вы что-то нашли, чего я не знаю - тоже в фейсбук. Деньги я вам дам, всё обсудим.

P.S. Создайте левую учетку и т.д. если не доверяете мне. У меня цель в этом деле - заработать деньги и только.

 


Приращения Open M1 и доверительный интервал.  Видно, что после приращения больше интервала следует приращение меньшего размера , но знак +- не предсказуем.

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Martin CHEguevara:

не ищи предсказуемость, а ищи свойства устойчивости неустойчивых процессов.

слабое место рынка в том, что все меняется ничто не стоит на месте XD

Это настолько очевидный факт, что его попросту никто не замечает =D


будешь искать порядок в хаосе - ничего не найдешь - гарантированно. 

Как-то так...

Осознать очевидность того факта, что все меняется, выдающийся интеллект не требуется)) 

Все твои записи, что успел прочитать, иначе как бредом назвать не могу, без обид.

Ты ищешь что-то, чего сам не понимаешь, уверен. И не поймешь. И результат в деньгах тебя не интересует. Что из этого следует?

)))

[Удален]  

Если бы ты понял и нашел, ты бы сделал. И получал от этого выгоду, огромную. 

Но ведь тебе не деньги нужны, ты сам это сказал.

Какой толк от твоих суждений, скажи пожалуйста?

[Удален]  
Поговаривают, что деньги зарабатываются на заводе, а на форексе они только сливаются.
[Удален]  

Или ты как Перельман?

Тебя ждет миллион, а ты отказываешься? И даже сам его заработать своим интеллектом не хочешь?

 
jori77:

Если бы ты понял и нашел, ты бы сделал. И получал от этого выгоду, огромную. 

Но ведь тебе не деньги нужны, ты сам это сказал.

Какой толк от твоих суждений, скажи пожалуйста?

Я и так ее получаю. 

Я ставлю на счета самых консервативных роботов.Я пока что не протестировал полностью, то что получил.А если я не уверен в результате, то на стотысячные счета я такое не поставлю. Зачем рисковать...на меня люди надеются от их прибыли зависит и моя в том числе.

Наверное не совсем меня понял. меня не сами деньги интересуют а устойчивость их зарабатывания, иначе ну выиграл ты разок 100% сверху, а дальше что...

Я всегда стараюсь делать такие системы которые по ПОСТОЯНСТВУ прибыли сравнимы хотя бы с ЗАРАБОТНОЙ платой обычного человека, т.е 40-50 тыс в России.

Все что я выкладываю - очевидные факты, я никому не стараюсь навязать свое мнение.

Желание бредом называть очевидные факты - есть сумасшествие.

Я не игрок, я статист. для меня не важна одна сделка мне важен результат тысяч сделок хотя бы за полгода. вот тогда и можно о чем-то говорить.
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