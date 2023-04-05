От теории к практике - страница 1784
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...а в конце дороги той....
...плаха с топорами.
(В. Высоцкий)
свой метод не проверял с обратными котировками ?
например имея тиковую историю EURUSD можно построить USDEUR, и после прореживаний/группировок и применение метода, сигналы должны получаться почти строго симметричными +-dT (имеют право чуть-чуть плавать по времени)
даже можешь слегка повысить надёжность беря сигналы с обоих, с прямой и обратнойPS/ некоторые стратегии вообще имеют только сигналы BUY/CLOSE . Чтобы с них получать sell котировки надо переворачивать
Если ответ ДА, свяжитесь по фейсбуку со мной, пожалуйста.
Если НЕТ - тоже ;)
Я просто улыбаюсь всегда, когда вижу мудреные фразы и диалоги)
Если я дурак, поясните меня за дурака, только в соц.сети в личных сообщениях, не тут.
И если вы что-то нашли, чего я не знаю - тоже в фейсбук. Деньги я вам дам, всё обсудим.
P.S. Создайте левую учетку и т.д. если не доверяете мне. У меня цель в этом деле - заработать деньги и только.
Приращения Open M1 и доверительный интервал. Видно, что после приращения больше интервала следует приращение меньшего размера , но знак +- не предсказуем.
не ищи предсказуемость, а ищи свойства устойчивости неустойчивых процессов.
слабое место рынка в том, что все меняется ничто не стоит на месте XD
Это настолько очевидный факт, что его попросту никто не замечает =D
будешь искать порядок в хаосе - ничего не найдешь - гарантированно.
Как-то так...
Осознать очевидность того факта, что все меняется, выдающийся интеллект не требуется))
Все твои записи, что успел прочитать, иначе как бредом назвать не могу, без обид.
Ты ищешь что-то, чего сам не понимаешь, уверен. И не поймешь. И результат в деньгах тебя не интересует. Что из этого следует?
)))
Если бы ты понял и нашел, ты бы сделал. И получал от этого выгоду, огромную.
Но ведь тебе не деньги нужны, ты сам это сказал.
Какой толк от твоих суждений, скажи пожалуйста?
Или ты как Перельман?
Тебя ждет миллион, а ты отказываешься? И даже сам его заработать своим интеллектом не хочешь?
Если бы ты понял и нашел, ты бы сделал. И получал от этого выгоду, огромную.
Но ведь тебе не деньги нужны, ты сам это сказал.
Какой толк от твоих суждений, скажи пожалуйста?
Я и так ее получаю.
Я ставлю на счета самых консервативных роботов.Я пока что не протестировал полностью, то что получил.А если я не уверен в результате, то на стотысячные счета я такое не поставлю. Зачем рисковать...на меня люди надеются от их прибыли зависит и моя в том числе.
Наверное не совсем меня понял. меня не сами деньги интересуют а устойчивость их зарабатывания, иначе ну выиграл ты разок 100% сверху, а дальше что...
Я всегда стараюсь делать такие системы которые по ПОСТОЯНСТВУ прибыли сравнимы хотя бы с ЗАРАБОТНОЙ платой обычного человека, т.е 40-50 тыс в России.
Все что я выкладываю - очевидные факты, я никому не стараюсь навязать свое мнение.
Желание бредом называть очевидные факты - есть сумасшествие.Я не игрок, я статист. для меня не важна одна сделка мне важен результат тысяч сделок хотя бы за полгода. вот тогда и можно о чем-то говорить.