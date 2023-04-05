От теории к практике - страница 1779
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Стоп по сигнале , профит просто середина .
Может вошли вы и правильно, конечно... Но вот профит меньше чем стоп у вас...
У меня по ене шум. Единственный мажер без сделки)))
Вот и красота рынка... Кто-точе-товсегда найдет))
зы пробел на клаве плохо срабатывает, стихи рождаются)))))
Может вошли вы и правильно, конечно... Но вот профит меньше чем стоп у вас...
Да входить нужно было минимум на начале свечи, а то может и раньше.
Фунт бесплатно раздают)) Никто не берет
Такая себе пятница))) Приуныли))
Фунт бесплатно раздают)) Никто не берет
Чё-то мне кажется, что по фунту я сёдня бы нарвался... Хорошо, что тебя послушал.
Чё-то мне кажется, что по фунту я сёдня бы нарвался... Хорошо, что тебя послушал.
Ну))) Я в вероятностях.. он ска еще просится очеень нехило наверх. ну рынок есть рынок) Че сварганит, то и ....
Чет и не открывал экспертную систему седня. Специально открыл поглядеть. Рынок стоит..... Но он может провалиться всетаки вниз....
НО!! В клстере валют он один такой) Это вселяет)
Для коррекции двига сказочная у него, почти безубыток достиг))) А я его ставлю тоже не просто так) Но после переключения такого с кондачка не бывает))
Вот поэтому всегда надо часть прибыли фиксить по самым выгодным ценам... Так и было)))
Нестандарт.... да и хер на него
добавится к ене, пока не замечу))
Ну))) Я в вероятностях.. он ска еще просится очеень нехило наверх. ну рынок есть рынок) Че сварганит, то и ....
Чет и не открывал экспертную систему седня. Специально открыл поглядеть. Рынок стоит..... Но он может провалиться всетаки вниз....
НО!! В клстере валют он один такой) Это вселяет)
Для коррекции двига сказочная у него, почти безубыток достиг))) А я его ставлю тоже не просто так) Но после переключения такого с кондачка не бывает))
Вот поэтому всегда надо часть прибыли фиксить по самым выгодным ценам... Так и было)))
Нестандарт.... да и хер на него
добавится к ене, пока не замечу))
зачем столько умных слов и эмоций, если на картинке "мастерство пересидки прибыли" ?
Никак нет)) накартинке непредвзятая ситуация реальная по фунту. по по зиции зафиксена треть прибыли. Текущая вариация из ряда вон... Фиксить остатки тут нет смысла и не по системе..
Мастерство мастерство.... астерикс абеликс)))))))Прибыль минусовая))) Этоза всю историю счета. Надеюсьскокроот него уйдуМинус итоговый..... это счет допотопный.
Вошел по сигналЕ по USDJPY , теперь интересно правильно ли ? Посмотрим. Всё равно демка :)))
USDJPY По TP сработал. Открыл CADCHF.
А вообще жалко, когда рынок не дает, лучше когда дает)))