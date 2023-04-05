От теории к практике - страница 1779

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Evgeniy Chumakov:


Стоп по сигнале , профит просто середина .

Может вошли вы и правильно, конечно... Но вот профит меньше чем стоп у вас... 

 

У меня по ене шум. Единственный мажер без сделки))) 

Вот и красота рынка... Кто-точе-товсегда найдет))

зы пробел на клаве плохо срабатывает, стихи рождаются)))))

 
jori77:

Может вошли вы и правильно, конечно... Но вот профит меньше чем стоп у вас... 


Да входить нужно было минимум на начале свечи, а то может и раньше.

 

Фунт бесплатно раздают)) Никто не берет

Такая себе пятница))) Приуныли))

 
Evgeniy Kvasov:
Фунт бесплатно раздают)) Никто не берет

Чё-то мне кажется, что по фунту я сёдня бы нарвался... Хорошо, что тебя послушал.

 
Alexander_K:

Чё-то мне кажется, что по фунту я сёдня бы нарвался... Хорошо, что тебя послушал.

Ну))) Я в вероятностях.. он ска еще просится очеень нехило наверх. ну рынок есть рынок)  Че сварганит, то и .... 

Чет и не открывал экспертную систему седня. Специально открыл поглядеть. Рынок стоит..... Но он может провалиться всетаки вниз.... 

НО!! В клстере валют он один такой) Это вселяет)

Для коррекции двига сказочная у него, почти безубыток достиг))) А я его ставлю тоже не просто так) Но после переключения такого с кондачка не бывает))


Вот поэтому всегда надо часть прибыли фиксить по самым выгодным ценам... Так и было))) 

Нестандарт.... да и хер на него

добавится к ене, пока не замечу))

 
Evgeniy Kvasov:

Ну))) Я в вероятностях.. он ска еще просится очеень нехило наверх. ну рынок есть рынок)  Че сварганит, то и .... 

Чет и не открывал экспертную систему седня. Специально открыл поглядеть. Рынок стоит..... Но он может провалиться всетаки вниз.... 

НО!! В клстере валют он один такой) Это вселяет)

Для коррекции двига сказочная у него, почти безубыток достиг))) А я его ставлю тоже не просто так) Но после переключения такого с кондачка не бывает))


Вот поэтому всегда надо часть прибыли фиксить по самым выгодным ценам... Так и было))) 

Нестандарт.... да и хер на него

добавится к ене, пока не замечу))

зачем столько умных слов и эмоций, если на картинке "мастерство пересидки прибыли" ?
 
Maxim Kuznetsov:
зачем столько умных слов и эмоций, если на картинке "мастерство пересидки прибыли" ?

Никак нет)) накартинке непредвзятая ситуация реальная по фунту. по по зиции зафиксена треть прибыли. Текущая вариация из ряда вон... Фиксить остатки тут нет смысла и не по системе..

Мастерство мастерство.... астерикс абеликс)))))))Прибыль минусовая))) Этоза всю историю счета. Надеюсьскокроот него уйду

Минус итоговый..... это счет допотопный. 
 
Evgeniy Chumakov:


Вошел по сигналЕ по USDJPY , теперь интересно правильно ли ? Посмотрим.  Всё равно демка :)))


USDJPY  По TP сработал. Открыл CADCHF.


 

А вообще жалко, когда рынок не дает, лучше когда дает)))

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