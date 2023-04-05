От теории к практике - страница 1783

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Evgeniy Kvasov:

Дык не спорю. В этом и есть одновременно и прелесть и ужас рынка. В каждый момент времени одни зарабатывают, иные сливают)))) Ну или по бу выносит.

Правила есть, я стараюсь не нарушать их)

Идеальные цели по евре пунктов 200, по фунту 300. 4х знак. Редко но случается. Чаще по пути кроюсь но хотяб процентов 70 от двиги.

Да и бу ставлю не с бухты барахты же) 

Есть моменты когда спокойно могу наблюдать как плюсы так и минусы по паре, без разницы. А есть когда лучше бу. Хотя евра очень рано откатила. Фунт еще туда сюда)))

А если правильно организовать процесс, то можно не просто зарабатывать, не только безубыточно зарабатывать, но и планировать результат зарабатывания в будущем на один-два-три-четыре месяца и более.

Вот планирование к Новому Году. При этом планирование не жёсткое, корректируется на каждом шаге.

 

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Олег avtomat:

А если правильно организовать процесс, то можно не просто зарабатывать, не только безубыточно зарабатывать, но и планировать результат зарабатывания в будущем на один-два-три-четыре месяца и более.

Вот планирование к Новому Году. При этом планирование не жёсткое, корректируется на каждом шаге.

 

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))) Ну отлично. Ток про безубыточно тсссс....))) По-тихонечку)

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Evgeniy Kvasov:

))) Ну отлично. Ток про безубыточно тсссс....))) По-тихонечку)

да ладно ;)  неужели лучше не безубыточно? ;)))))

 
Олег avtomat:

да ладно ;)  неужели лучше не безубыточно? ;)))))

Ну не дети, понимаем же)

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Evgeniy Kvasov:

Ну не дети, понимаем же)

дык в том то и дело, что не дети, и понимание "кто в лес, кто по дрова"  ;))

 
Олег avtomat:

дык в том то и дело, что не дети, и понимание "кто в лес, кто по дрова"  ;))

Ну окей,тогда по-чесноку. Первый убыток покажете?))) Лишь бы не последний)

Кто в лес кто за бабами. Эт нормально. Не могут все идти стройными ширенгами)

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Evgeniy Kvasov:

Ну окей,тогда по-чесноку. Первый убыток покажете?))) Лишь бы не последний)

Кто в лес кто за бабами. Эт нормально. Не могут все идти стройными ширенгами)

Если будет, покажу. Обязательно. 

Этот забег до НГ. Впереди ещё больше месяца.

 
Alexander_K:

Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...

Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.

Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.

Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf

Спасибо, Александр, за этот кусок книги. Заинтересовался, нашел ее всю. На стр. 94 есть весьма интересное соображение:


И дальше об использовании вместо времени dT обратной величины. Как мне кажется, представление приращения курса в виде функции не от dT, а от 1000/dT, могло бы сделать отыскиваемые Вами пики 3-4 моментов распределения более острыми, и, вероятно, позволило бы выполнять более раннюю их диагностику. Высылаю саму книгу

Файлы:
RAD_tuki_1981.zip  11715 kb
 
Vladimir:

Спасибо, Александр, за этот кусок книги. Заинтересовался, нашел ее всю. На стр. 94 есть весьма интересное соображение:


И дальше об использовании вместо времени dT обратной величины. Как мне кажется, представление приращения курса в виде функции не от dT, а от 1000/dT, могло бы сделать отыскиваемые Вами пики 3-4 моментов распределения более острыми, и, вероятно, позволило бы выполнять более раннюю их диагностику. Высылаю саму книгу

Спасибо, Владимир!

В свою очередь, мне, вдруг, показалось, что если тиковые (или прореженные тиковые) приращения умножить на величину Т/1000, где Т - интервал времени между текущим и предыдущим тиком, то можно получить какой-то любопытный нормированный ряд. Потом проверю.

 
Martin CHEguevara:
Уже пробую. Главное принцип, а там любая система ложится на рынок как родная.
В конце концов должна быть всегда одна сделка buy или. Sell так как абсолютно любую систему можно привести к одной сделке или их отсутствию, потому что третьего вида сделок не существует ((buy == sell) == 0 || (buy <> sell) > 0) :)
Так что я пока что только риски нагрузки спреда и комиссии увеличиваю своими сделками. Но что ж поделать - стараюсь прийти к консенсусу;)

ну ты понял, какая тема необъятная, вопросов мульон

а в конце дороги той....

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