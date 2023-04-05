От теории к практике - страница 1783
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Дык не спорю. В этом и есть одновременно и прелесть и ужас рынка. В каждый момент времени одни зарабатывают, иные сливают)))) Ну или по бу выносит.
Правила есть, я стараюсь не нарушать их)
Идеальные цели по евре пунктов 200, по фунту 300. 4х знак. Редко но случается. Чаще по пути кроюсь но хотяб процентов 70 от двиги.
Да и бу ставлю не с бухты барахты же)
Есть моменты когда спокойно могу наблюдать как плюсы так и минусы по паре, без разницы. А есть когда лучше бу. Хотя евра очень рано откатила. Фунт еще туда сюда)))
А если правильно организовать процесс, то можно не просто зарабатывать, не только безубыточно зарабатывать, но и планировать результат зарабатывания в будущем на один-два-три-четыре месяца и более.
Вот планирование к Новому Году. При этом планирование не жёсткое, корректируется на каждом шаге.
.
А если правильно организовать процесс, то можно не просто зарабатывать, не только безубыточно зарабатывать, но и планировать результат зарабатывания в будущем на один-два-три-четыре месяца и более.
Вот планирование к Новому Году. При этом планирование не жёсткое, корректируется на каждом шаге.
.
))) Ну отлично. Ток про безубыточно тсссс....))) По-тихонечку)
))) Ну отлично. Ток про безубыточно тсссс....))) По-тихонечку)
да ладно ;) неужели лучше не безубыточно? ;)))))
да ладно ;) неужели лучше не безубыточно? ;)))))
Ну не дети, понимаем же)
Ну не дети, понимаем же)
дык в том то и дело, что не дети, и понимание "кто в лес, кто по дрова" ;))
дык в том то и дело, что не дети, и понимание "кто в лес, кто по дрова" ;))
Ну окей,тогда по-чесноку. Первый убыток покажете?))) Лишь бы не последний)
Кто в лес кто за бабами. Эт нормально. Не могут все идти стройными ширенгами)
Ну окей,тогда по-чесноку. Первый убыток покажете?))) Лишь бы не последний)
Кто в лес кто за бабами. Эт нормально. Не могут все идти стройными ширенгами)
Если будет, покажу. Обязательно.
Этот забег до НГ. Впереди ещё больше месяца.
Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...
Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.
Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.
Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
Спасибо, Александр, за этот кусок книги. Заинтересовался, нашел ее всю. На стр. 94 есть весьма интересное соображение:
И дальше об использовании вместо времени dT обратной величины. Как мне кажется, представление приращения курса в виде функции не от dT, а от 1000/dT, могло бы сделать отыскиваемые Вами пики 3-4 моментов распределения более острыми, и, вероятно, позволило бы выполнять более раннюю их диагностику. Высылаю саму книгу
Спасибо, Александр, за этот кусок книги. Заинтересовался, нашел ее всю. На стр. 94 есть весьма интересное соображение:
И дальше об использовании вместо времени dT обратной величины. Как мне кажется, представление приращения курса в виде функции не от dT, а от 1000/dT, могло бы сделать отыскиваемые Вами пики 3-4 моментов распределения более острыми, и, вероятно, позволило бы выполнять более раннюю их диагностику. Высылаю саму книгу
Спасибо, Владимир!
В свою очередь, мне, вдруг, показалось, что если тиковые (или прореженные тиковые) приращения умножить на величину Т/1000, где Т - интервал времени между текущим и предыдущим тиком, то можно получить какой-то любопытный нормированный ряд. Потом проверю.
Уже пробую. Главное принцип, а там любая система ложится на рынок как родная.
ну ты понял, какая тема необъятная, вопросов мульон
а в конце дороги той....