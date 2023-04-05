От теории к практике - страница 1782

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Maxim Kuznetsov:

у меня лично уже тяпница.. пивной вечер

фунт помнится, всё ещё собирался вниз, у него там ещё есть простор. На след.неделе может быть, с отката опять буду продавать, будет видно

Торгую без мартина, но если бы с ним, то точно закрыл-бы. Он шуток не любит и не понимает

Спасибо) Оставлю пожалуй, раз откат и продажи у вас в планах ;)

Мартин был после доливки, отбил просадку и в плюс вывел день. Не было бы доливки, слился бы. 

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Полезный урок, кстати! Иметь запас на депозит (доливку) в просадке. Минимум депозита 2. Если торговля агрессивная и без стопов)

Один счет закрыл в минус, печально. Денег не было в личном кабинете, а свои кидать - не варик (партнерские использую).

 
jori77:

Спасибо) Оставлю пожалуй, раз откат и продажи у вас в планах ;)

Мартин был после доливки, отбил просадку и в плюс вывел день. Не было бы доливки, слился бы. 

по мне не стоит сверятся. Я тот ещё оракул :-)

как сложится - куда цена, туда и я. Не знаю куда она точно, но я пойду за ней

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Maxim Kuznetsov:

по мне не стоит сверятся. Я тот ещё оракул :-)

как сложится - куда цена, туда и я. Не знаю куда она точно, но я пойду за ней

Хорошо) 

Попробую отдохнуть тоже). Еще summary на выходные же) Нужно достойно его сделать!

 
Фунт и евра гады))) А впрочем как обычно...
 
Renat Akhtyamov:


главное - суперидея и ррррозовые очки


Розовые очки бьются стеклами вовнутрь)

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Evgeniy Kvasov:
Фунт и евра гады))) А впрочем как обычно...

Движение вниз было вполне ожидаемо

EURUSD_Daily_20191122 

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Растём по-маленьку :)

 

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Олег avtomat:

Движение вниз было вполне ожидаемо

 

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Дык не спорю. В этом и есть одновременно и прелесть и ужас рынка. В каждый момент времени одни зарабатывают, иные сливают)))) Ну или по бу выносит.

Правила есть, я стараюсь не нарушать их)

Идеальные цели по евре пунктов 200, по фунту 300. 4х знак. Редко но случается. Чаще по пути кроюсь но хотяб процентов 70 от двиги.

Да и бу ставлю не с бухты барахты же) 

Есть моменты когда спокойно могу наблюдать как плюсы так и минусы по паре, без разницы. А есть когда лучше бу. Хотя евра очень рано откатила. Фунт еще туда сюда)))

 
Maxim Dmitrievsky:
 

)))))) уникальные кадры

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