От теории к практике - страница 1782
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у меня лично уже тяпница.. пивной вечер
фунт помнится, всё ещё собирался вниз, у него там ещё есть простор. На след.неделе может быть, с отката опять буду продавать, будет видно
Торгую без мартина, но если бы с ним, то точно закрыл-бы. Он шуток не любит и не понимает
Спасибо) Оставлю пожалуй, раз откат и продажи у вас в планах ;)
Мартин был после доливки, отбил просадку и в плюс вывел день. Не было бы доливки, слился бы.
Полезный урок, кстати! Иметь запас на депозит (доливку) в просадке. Минимум депозита 2. Если торговля агрессивная и без стопов)
Один счет закрыл в минус, печально. Денег не было в личном кабинете, а свои кидать - не варик (партнерские использую).
Спасибо) Оставлю пожалуй, раз откат и продажи у вас в планах ;)
Мартин был после доливки, отбил просадку и в плюс вывел день. Не было бы доливки, слился бы.
по мне не стоит сверятся. Я тот ещё оракул :-)
как сложится - куда цена, туда и я. Не знаю куда она точно, но я пойду за ней
по мне не стоит сверятся. Я тот ещё оракул :-)
как сложится - куда цена, туда и я. Не знаю куда она точно, но я пойду за ней
Хорошо)
Попробую отдохнуть тоже). Еще summary на выходные же) Нужно достойно его сделать!
главное - суперидея и ррррозовые очки
Розовые очки бьются стеклами вовнутрь)
Фунт и евра гады))) А впрочем как обычно...
Движение вниз было вполне ожидаемо
.
Растём по-маленьку :)
.
Движение вниз было вполне ожидаемо
.
Дык не спорю. В этом и есть одновременно и прелесть и ужас рынка. В каждый момент времени одни зарабатывают, иные сливают)))) Ну или по бу выносит.
Правила есть, я стараюсь не нарушать их)
Идеальные цели по евре пунктов 200, по фунту 300. 4х знак. Редко но случается. Чаще по пути кроюсь но хотяб процентов 70 от двиги.
Да и бу ставлю не с бухты барахты же)
Есть моменты когда спокойно могу наблюдать как плюсы так и минусы по паре, без разницы. А есть когда лучше бу. Хотя евра очень рано откатила. Фунт еще туда сюда)))
)))))) уникальные кадры