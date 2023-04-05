От теории к практике - страница 1781
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Ты, наверное, проспал его стейт... Ну, там было на что посмотреть...
не видел
Ну, без комментариев... Захочет - еще раз покажет. Типа твоего, только на 3000 (по-моему) сделках.
Ну, без комментариев... Захочет - еще раз покажет. Типа твоего, только на 3000 (по-моему) сделках.
у меня за 4 дня
а у него скорее всего месяц
предполагаю, что у него профит - от 4 до 8 кратного депо
я прав?
у меня за 4 дня
а у него скорее всего месяц
предполагаю, что у него профит - от 4 до 8 кратного депо
я прав?
Ну, я бегло смотрел. У Че профит - по экспоненте, а у тебя и у него практически по прямой в небо.
П - постоянство на С - случайности =)
ты эти картинки дебилам, что ли, кидаешь?
тебе же сказали, что график баланса всерьез воспринимают только дебилы.
что ты вкладку прибыль нажимаешь, ты вкладку рост нажми.
баланс, эквити, маржа, коэффициенты,показатели...по большому счёту фигня это всё
только соотношение двух показателей: withdraw,deposit реальное физическое мерило.
обязательно заставит)
Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства. Ф. М. Достоевский
ты эти картинки дебилам, что ли, кидаешь?
тебе же сказали, что график баланса всерьез воспринимают только дебилы.
что ты вкладку прибыль нажимаешь, ты вкладку рост нажми.
а тут пока еще те, кто в поисках системы (проб и ошибок)
им пофигу на сливы
главное - суперидея и ррррозовые очки
читай посты выше
а дело по сути совсем в другомесли обобщить - это невменяемый риск и невменяемая прибыль при отсутствии возможности слива
Закрыть день в мелкий плюс с учетом доливки и жестокого мартина, или оставить лонги фунта на выхи со свободной маржей ~700% при плече 1000 ? Счет центовый который у меня.
Что выберете - закрыть/оставить?
Закрыть день в мелкий плюс с учетом доливки и жестокого мартина, или оставить лонги фунта на выхи со свободной маржей ~700% при плече 1000 ? Счет центовый который у меня.
Что выберете - закрыть/оставить?
у меня лично уже тяпница.. пивной вечер
фунт помнится, всё ещё собирался вниз, у него там ещё есть простор. На след.неделе может быть, с отката опять буду продавать, будет видно
Торгую без мартина, но если бы с ним, то точно закрыл-бы. Он шуток не любит и не понимает