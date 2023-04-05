От теории к практике - страница 1780
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П - постоянство на С - случайности =)
А вообще жалко, когда рынок не дает, лучше когда дает)))
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1576/Мы
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1576/Мы
ихунее)))))
чегевара вон ваще рвет все в клочья)))))))))
Видать висяки с повышенным лотом в плюса вышли
Ни имха ессно
П - постоянство на С - случайности =)
П - полную ссылку на мониторинг пожалуйста! или С - скрин с метатрейдера с эквити
Колдун, как всегда, чудеса показывает.
Чё-то у всех Граали как крапленые тузы в рукаве объявились... Не к добру это... Быть беде...
было - было всегда - всегда будет => прибыль
Ты понимаешь о чем я=)
пробуй в конце получить кривульку с меньшим кол. сделок...
Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...
Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.
Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.
Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...
Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.
Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.
дичайший профит только при безубыточной торговле
дичайший профит только при безубыточной торговле
Ты, наверное, проспал его стейт... Ну, там было на что посмотреть...
Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить)
обязательно заставит)