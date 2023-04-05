От теории к практике - страница 1780

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П - постоянство на С - случайности =)

[Удален]  
Evgeniy Kvasov:

А вообще жалко, когда рынок не дает, лучше когда дает)))

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача - это... Что такое Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача?
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача - это... Что такое Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача?
  • Вадим Серов
  • dic.academic.ru
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача Слова известного русского советского биолога, селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935) из вступления, которое он написал к третьему изданию своих трудов: «Плодоводы будут правильно действовать...
 
Олег avtomat:

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача

ихунее)))))

чегевара вон ваще рвет все в клочья)))))))))

Видать висяки с повышенным лотом в плюса вышли

Ни имха ессно

 
Martin CHEguevara:

П - постоянство на С - случайности =)

П - полную ссылку на мониторинг пожалуйста!  или С - скрин с метатрейдера с эквити

 

Колдун, как всегда, чудеса показывает.

Чё-то у всех Граали как крапленые тузы в рукаве объявились... Не к добру это... Быть беде...

 
Martin CHEguevara:

было - было всегда - всегда будет => прибыль

Ты понимаешь о чем я=)

пробуй в конце получить кривульку с меньшим кол. сделок...

 

Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...

Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.

Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.

Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf

 
Alexander_K:

Вот Колдун частенько показывает в своих манускриптах то "ящики с усами", то какие-то замысловатые преобразования от одного распределения к другому, ну, и дичайший профит на всем этом...

Ну, и я задумался... Вот был такой гениальный математик Джон Тьюки. Кудесник статистики. Он, как раз и ввел понятие boxplot'а и проделывал невероятнейшие вещи по анализу данных любой природы.

Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить), но, может быть, кому-нить что-то и пригодится из его работ.

дичайший профит только при безубыточной торговле

 
Renat Akhtyamov:

дичайший профит только при безубыточной торговле

Ты, наверное, проспал его стейт... Ну, там было на что посмотреть...

 
Alexander_K:

Мне уже неохота что-либо менять в своей ТС (хотя, жизнь может и заставить)

обязательно заставит)

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