От теории к практике - страница 1771
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Я скину, как договорились, через неделю ряд на CLOSE M1 и свой ряд по GBPUSD за ноябрь с.г. Проверишь на своей ТС. Если будут существенные улучшения результатов тестирования - расскажу как мой ряд получается. Интересует также твое мнение о возможном улучшении формирования такого ряда.
Вся мощь искусственного интеллекта обрушится на этот ряд, и если она ничего не сможет - то не сможет никто. Так будет.
на правах идея-генератора
да,да нелинейное время и ещё обязательно "мнимое накопление". Мнимое, потому как Im, причём с очень большим модулем.
Все объёмы прошедшие через торги впадают в нирвану и возвращаются спустя длительное время. Надо-же как-то выразить сумму и потенциал "спящих".
и кстати, даже наоборот. То есть то что видим в курсах - это мнимая (Im) часть результата, поэтому очевидна цикличность,фрактальность и склонность к e :-)
вот такой вот Массаракш
Верно. Да модератор придет имхо внемлет. ЧОООО это такое))))))
Ооо учитель)))))))))))
очень много всегда смеетесь. может у Вас какое расстройство личности?
Одной рукой я вцепился Граалю в бороду, а второй истово крещусь. Сие должно принести счастие.
так Ренат с Че где-то сбрили с форума)
похоже надо писать индик.автокорреляций.И проверять что
АКФ задирается не только после большого ЧПОК, но часто и до него.
выявлять действительно ли так, и в чем причина до/после
Александр, срочно нужно попасть в нелинейное время, что бы добыть граалЕ
в линейном овладеть им никак не получается
Не будем сдаваться. Поищем ещё в линейном.
Вся мощь искусственного интеллекта обрушится на этот ряд, и если она ничего не сможет - то не сможет никто. Так будет.
Звучит угрожающе :) Да лано, прям нихто. На обычных дневках и часовках, он, этот сверхмощный интеллект шо нибудь "такое" находит? А "оно" тама, на обычных барах - есть :) И еще какое. Примерно 92 на 8 минус спред :):):)
как сказали, что нужно эквити выкладывать, а не баланс,
так Ренат с Че где-то сбрили с форума)
а кто сказал то хоть помнишь?
а кто сказал то хоть помнишь?
ну как? кто-то один сказал, а все подтвердили, что только дебилы сейчас воспринимают серьезно график баланса.
потому что уже все знают как его делать прямой линией.
локировать убыточные сделки. потом через CloseBy закрываешь, и лишний спред не теряешь.
только своп капает, но он обычно в 10 раз меньше спреда.
да и каждая вторая кухня сейчас имеет безсвоповые счета.