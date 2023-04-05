От теории к практике - страница 1771

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Alexander_K:

Я скину, как договорились, через неделю ряд на CLOSE M1 и свой ряд по GBPUSD за ноябрь с.г. Проверишь на своей ТС. Если будут существенные улучшения результатов тестирования - расскажу как мой ряд получается. Интересует также твое мнение о возможном улучшении формирования такого ряда.

Вся мощь искусственного интеллекта обрушится на этот ряд, и если она ничего не сможет - то не сможет никто. Так будет.

 

на правах идея-генератора

да,да нелинейное время и ещё обязательно "мнимое накопление". Мнимое, потому как Im, причём с очень большим модулем.
Все объёмы прошедшие через торги впадают в нирвану и возвращаются спустя длительное время. Надо-же как-то выразить сумму и потенциал "спящих".

и кстати, даже наоборот. То есть то что видим в курсах - это мнимая (Im) часть результата, поэтому очевидна цикличность,фрактальность и склонность к e :-)
вот такой вот Массаракш

 
Evgeniy Kvasov:

Верно. Да модератор придет имхо внемлет. ЧОООО это такое))))))

Evgeniy Kvasov:
Ооо учитель)))))))))))

очень много всегда смеетесь. может у Вас какое расстройство личности?


 
Alexander_K:

Одной рукой я вцепился Граалю в бороду, а второй истово крещусь. Сие должно принести счастие.

Борода у него накладная, для маскировки. За другое место надо хватать.
 
как сказали, что нужно эквити выкладывать, а не баланс, 
так Ренат с Че где-то сбрили с форума)
 

похоже надо писать индик.автокорреляций.И проверять что

АКФ задирается не только после большого ЧПОК, но часто и до него.

выявлять действительно ли так, и в чем причина до/после

 
Maxim Dmitrievsky:

Александр, срочно нужно попасть в нелинейное время, что бы добыть граалЕ

в линейном овладеть им никак не получается


Не будем сдаваться. Поищем ещё в линейном.

 
Maxim Dmitrievsky:

Вся мощь искусственного интеллекта обрушится на этот ряд, и если она ничего не сможет - то не сможет никто. Так будет.

Звучит угрожающе :)   Да лано, прям нихто.   На обычных дневках и часовках, он, этот сверхмощный интеллект  шо нибудь "такое" находит?    А "оно" тама, на обычных барах   - есть :)    И еще какое.   Примерно 92 на 8 минус спред :):):)

 
danminin:
как сказали, что нужно эквити выкладывать, а не баланс, 
так Ренат с Че где-то сбрили с форума)

а кто сказал то хоть помнишь?

 
Renat Akhtyamov:

а кто сказал то хоть помнишь?

ну как? кто-то один сказал, а все подтвердили, что только дебилы сейчас воспринимают серьезно график баланса.

потому что уже все знают как его делать прямой линией.

локировать убыточные сделки. потом через  CloseBy закрываешь, и лишний спред не теряешь.

только своп капает, но он обычно в 10 раз меньше спреда.

да и каждая вторая кухня сейчас имеет безсвоповые счета.

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