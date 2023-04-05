От теории к практике - страница 1573

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Vladimir: 
Добрый день.
Вы очень интересную работу проводили и проводите по сравнению котировок ДЦ.
А вы не замечали, к примеру, что перед разворотами некоторые ДЦ как то смещали котировки или расширяли спред.
И вообще вопрос: могут ли ДЦ как то предвидеть развороты ? 
 

по парам gbpusd, audusd, nzdusd, usdjpy , usdchf, usdcad такая же картинка. 

Если есть желающие протестировать игрушку на демо счете с замониториванием сигнала пишите в личку .

 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Вы очень интересную работу проводили и проводите по сравнению котировок ДЦ.
А вы не замечали, к примеру, что перед разворотами некоторые ДЦ как то смещали котировки или расширяли спред.
И вообще вопрос: могут ли ДЦ как то предвидеть развороты ? 

Конечно могут предвидеть. И не только форекса, но и всего мирового рынка. Знают когда кризисы начнутся и закончатся, какая акция выстрелит в билжайшие 10 лет, а какая из топов сольется.

И стоит это в районе 50К$. Т.е. открыл свою дцшку и считай ты Иисус.

 
Evgeniy Chumakov:

Если есть желающие протестировать игрушку на демо счете с замониториванием сигнала пишите в личку .


Двое человек уже откликнулись это - Roman Kutemov и Vladimir Kononenko

Спасибо! Жду от вас замониториных демо счетов.

 
Evgeniy Chumakov:


Двое человек уже откликнулись это - Roman Kutemov и Vladimir Kononenko

Спасибо! Жду от вас замониториных демо счетов.

К какому типу относится советник? 

 
aleger:

К какому типу относится советник? 


А какие типы есть?

 
Evgeniy Chumakov:


А какие типы есть?

На первом плане для меня - тренд-следящие

 
aleger:

На первом плане для меня - тренд-следящие

судя по стейту - это такой

первый признак - профит не фиксирован по сумме

 
Evgeniy Chumakov:


А какие типы есть?

Быстро сливающие и медленно сливающие. У вас какой?

 
Renat Akhtyamov:

судя по стейту - это такой

первый признак - профит не фиксирован по сумме

Маловато сделок на М1 за почти два месяца

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