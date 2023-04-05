От теории к практике - страница 1573
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по парам gbpusd, audusd, nzdusd, usdjpy , usdchf, usdcad такая же картинка.
Если есть желающие протестировать игрушку на демо счете с замониториванием сигнала пишите в личку .
Добрый день.
Конечно могут предвидеть. И не только форекса, но и всего мирового рынка. Знают когда кризисы начнутся и закончатся, какая акция выстрелит в билжайшие 10 лет, а какая из топов сольется.
И стоит это в районе 50К$. Т.е. открыл свою дцшку и считай ты Иисус.
Если есть желающие протестировать игрушку на демо счете с замониториванием сигнала пишите в личку .
Двое человек уже откликнулись это - Roman Kutemov и Vladimir Kononenko
Спасибо! Жду от вас замониториных демо счетов.
Двое человек уже откликнулись это - Roman Kutemov и Vladimir Kononenko
Спасибо! Жду от вас замониториных демо счетов.
К какому типу относится советник?
К какому типу относится советник?
А какие типы есть?
А какие типы есть?
На первом плане для меня - тренд-следящие
На первом плане для меня - тренд-следящие
судя по стейту - это такой
первый признак - профит не фиксирован по сумме
А какие типы есть?
Быстро сливающие и медленно сливающие. У вас какой?
судя по стейту - это такой
первый признак - профит не фиксирован по сумме
Маловато сделок на М1 за почти два месяца