От теории к практике - страница 1420
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С чего вы взяли, что профит в обоих случаях 10%? Это вы так делаете?- тогда понятно почему вам не нравится реинвестирование. Профит для закрытия надо считать в пунктах. При одинаковой величине пунктов, профит при лоте 0.02 будет в 2 раза больше.
да ладно, ладно
как угодно
просто я давно уже забил на мартины
да ладно, ладно
как угодно
просто я давно уже забил на мартины
Ну дык профит хоть в мартине, хоть не в мартине надо считать в пунктах, а не закрывать позицию при одинаковом профите в баксах независимо от лота закрываемой позиции.
Ну дык профит хоть в мартине, хоть не в мартине надо считать в пунктах, а не закрывать позицию при одинаковом профите в баксах независимо от лота закрываемой позиции.
добавлю - по следующим причинам:
если пойдем ниже 0.03, мартин уже имеет убыток, который дальше начнет наращиваться на равне
если выше 0.03, мартин будет иметь меньше профита
поэтому мартин имеет выше риск слива, чем адекватная торговля одним ордером
и приносит раз в 5 меньше профита при одном и том же рискенапример одни считают такую торговлю пережиданием, а другие называют это обычным подходом
добавлю - по следующим причинам:
если пойдем ниже 0.03, мартин уже имеет убыток, который начнет наращиваться на равне
если выше, 0.03 будет иметь больше профита
Хватит, поговорили, надеюсь, что наша беседа будет кому-нибудь полезна.)
Хватит, поговорили, надеюсь, что наша беседа будет кому-нибудь полезна.)
теханализ совершенствуйте, пока мартини робит
;)
Мартин, антимартин, постоянный лот - все фигня.
Не думаю...
Напротив, считаю, что если совместить индикатор Колдуна и мартингейл в одну ТС, то на выходе будет искомый Святой Грааль.
Просто лопоухие лоботрясы, собравшиеся здесь на форуме, совсем ни в чем не шарят, не умеют и не хотят работать, а тупо лежат на диване в алкогольной нирване.
Или (я пугаюсь этой догадки!), наоборот, все понимают, стригут наличные, а здесь просто валяют дурака.
Иначе, чем объяснить, что из 1421 страницы, настоящим исследованиям рынка здесь посвящено только 5 страниц, а в ветке про МО - от силы страниц 10?
Или (я пугаюсь этой догадки!), наоборот, все понимают, стригут наличные, а здесь просто валяют дурака.
Не думаю...
Напротив, считаю, что если совместить индикатор Колдуна и мартингейл в одну ТС, то на выходе будет искомый Святой Грааль.
Просто лопоухие лоботрясы, собравшиеся здесь на форуме, совсем ни в чем не шарят, не умеют и не хотят работать, а тупо лежат на диване в алкогольной нирване.
Или (я пугаюсь этой догадки!), наоборот, все понимают, стригут наличные, а здесь просто валяют дурака.
Иначе, чем объяснить, что из 1421 страницы, настоящим исследованиям рынка здесь посвящено только 5 страниц, а в ветке про МО - от силы страниц 10?
Я только из недавних Ваших сообщений понял, что Вы не проводили тест своей системы на истории. Знаете что это значит для меня, человека замученного рынком? Догадаетесь с одной попытки.)