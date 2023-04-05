От теории к практике - страница 1426

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Yuriy Asaulenko:

Зачем собирать и анализировать секунды или тики? - выше показали, что минут достаточно.
Хотим войти в сделку получше - начинаем анализировать те самые тики, когда минуты показывают, что пора в сделку. А раньше - наплевать и забыть.
Иначе получается - из пушки по воробьям.
Я уже приводил пример, это все равно что оценивать траекторию самолёта измеряя вибрации его фюзеляжа.

Я не работаю конкретно с тиками, а беру их за основу.

Потом смотрю на интервалы времени между тиками (картинку демонстрировал Док в этой ветке - там гамма-распределение), потом начинаю их прореживать, т.е. выкидывать каждый 2-й, 3-й и т.д. вижу разные картинки. Например:

При любом типе прореживания равномерные интервалы времени между котировками не получаются никогда!

Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.

Поэтому, я работаю с интервалами времени, которые задаю искусственно распределением Эрланга. Это более подходит для реальных данных.

Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.

 
Alexander_K:

Я не работаю конкретно с тиками, а беру их за основу.

Потом смотрю на интервалы времени между тиками (картинку демонстрировал Док в этой ветке - там гамма-распределение), потом начинаю их прореживать, т.е. выкидывать каждый 2-й, 3-й и т.д. вижу разные картинки. Например:

При любом типе прореживания равномерные интервалы времени между котировками не получаются никогда!

Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.

Поэтому, я работаю с интервалами времени, которые задаю искусственно распределением Эрланга. Это более подходит для реальных данных.

Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.

Саш, вот, Н4.

Все норм.

Только что закончил:


 
Renat Akhtyamov:

Саш, вот, Н4.

Все норм.

Только что закончил:


Не, ну если получается при равномерной дискретизации, то я переубеждать не буду, конечно.

Вопрос метода приема котировок - весьма дискуссионный.

 
Вы спать ложитесь? ;)
 
Evgeniy Chumakov:
Вы спать ложитесь? ;)

Не, советника дописываю, а то сигнал уже обсирать начали

А я говорю, что ФормулЕ - еще та фишка

;)

 
Alexander_K:

Не, ну если получается при равномерной дискретизации, то я переубеждать не буду, конечно.

Вопрос метода приема котировок - весьма дискуссионный.

Я их не принимаю, они сами как бы в терминале уже есть, автомасисськи

;)

 
Evgeniy Chumakov:
Вы спать ложитесь? ;)

Ни в коем случае.

Некогда. Мне нужен Грааль любой ценой! Нужны +50% в месяц во что бы то ни стало.

 
Alexander_K:

Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.

причем тут временная дискретизация "и природа рынка", временная дискретизация она "просто есть" - не более и не менее, то, что Вы мечтаете в неком "фотонном поле" видеть поступление тиков.. не меняет принципов временной дискретизации - на горизонтальной оси время, на вертикальной оси значение наблюдаемого параметра - не более и не менее

Alexander_K:

Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.

не используйте, чего кричать об этом? ... ох и забористое, что то Вы курите там...попросите близких ограничить Вас от галлюциногенов, бытовой химии и пр. - по ТВ видел, как один известный чел бахнул средство для прочистки труб от засоров, лишь по причине, что это средство было в свободном доступе...

 
Igor Makanu:


не используйте, чего кричать об этом? ... ох и забористое, что то Вы курите там...попросите близких ограничить Вас от галлюциногенов, бытовой химии и пр. -


Я думаю,  если врач посмотрит на эту ветку, то сделает вывод что потребляют все.

 
Evgeniy Chumakov:

Я думаю,  если врач посмотрит на эту ветку, то сделает вывод что потребляют все.

делайте чо хотите, я спать

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