От теории к практике - страница 1424
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Что бы понятнее было и коротко.
Цена финансового инструмента зависит от многих факторов.
1. Спрос на валюту.
2. Прогноз на спрос на валюту.
3. Убеждение глав ЦБ.
Володя, это только когда задается самая первая цена, когда валюта кидается на рынок
Дальше цену делают торгаши, при этом банки им продают, или покупают у них, со спредом, естественно.
Ширяев А. Н. Вероятность—1, Вероятность—2 // Москва, МЦНМО. — 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Как с этим быть ?
1. Взять рулетку, хоть с одним 0 хоть с двумя и понять что там не только красное и белое.
2. Найти относительно честного поставщика рулетки, который генерирует последовательность "до" игры(в целях контроля обмана).
3. Если хотите, можете пересчитать математику.
Володя, это только когда задается самая первая цена, когда валюта кидается на рынок
Дальше цену делают торгаши,при этом банки им продают, или покупают у них, со спредом, естественно.
Цена может колебаться на доверии к источнику информации.
Но она зависима. И подчинится.
Цена может колебаться на доверии к источнику информации.
Но она зависима. И подчинится.
не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?
и все таки покупка:
я заставил эту чертову линию не тормозить!
найдена 3-я ошибка
;)
не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?
Источников много.
Одни публикуют раньше, а другие позже.
одни на уровне слухов, другие как на возможных фактах , третьи на фактах но искаженных под условия.
Оценивать надо как специалисту.
Это постоянный мониторинг.
Этим никто не заморачивается.
Откуда может быть положительный результат?
Источников много.
Одни публикуют раньше, а другие позже.
одни на уровне слухов, другие как на возможных фактах , третьи на фактах но искаженных под условия.
Оценивать надо как специалисту.
Это постоянный мониторинг.
Этим никто не заморачивается.
Откуда может быть положительный результат?
правильно, источников и факторов побуждающих купить или продать много
но цена же скушает всё и она на экране
так стоит ли заморачиваться чтением?
не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?
и все таки покупка:
я заставил эту чертову линию не тормозить!
найдена 3-я ошибка
;)
Цену двигает фундамент. ТА подстроится под любые условия.
Это самый удачный вход.
Цену двигает фундамент. ТА подстроится под любые условия.
Это самый удачный вход.
ой, только не надо про фундамент, реально лажа ;)ну неужто ты думаешь, что процентная ставка как то может повлиять на поведение какого нибудь долбанутого трейдера, он же не в банк денежку под % несет ;)
правильно, ...
так стоит ли заморачиваться чтением?
Стоит.
И еще как.
Не всем под силу понять смысл.
...
ой, только не надо про фундамент, реально лажа ;)
Не.
Ренат.
Это глубина познания рынка.