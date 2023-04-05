От теории к практике - страница 1424

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Uladzimir Izerski:

Что бы понятнее было  и коротко.

Цена финансового инструмента зависит от многих факторов.

 1. Спрос на валюту.

 2. Прогноз на спрос на валюту.

 3. Убеждение глав ЦБ.

Володя, это только когда задается самая первая цена, когда валюта кидается на рынок

Дальше цену делают торгаши, при этом банки им продают, или покупают у них, со спредом, естественно.

 
apr73:


Ширяев А. Н. Вероятность—1, Вероятность—2 // Москва, МЦНМО. — 2007.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

Как с этим быть ?

1. Взять рулетку, хоть с одним 0 хоть с двумя и понять что там не только красное и белое.

2. Найти относительно честного поставщика рулетки, который генерирует последовательность "до" игры(в целях контроля обмана).

3. Если хотите, можете пересчитать математику. 

 
Renat Akhtyamov:

Володя, это только когда задается самая первая цена, когда валюта кидается на рынок

Дальше цену делают торгаши,при этом банки им продают, или покупают у них, со спредом, естественно.

Цена может колебаться на доверии к источнику информации.

Но она зависима. И подчинится.

 
Uladzimir Izerski:

Цена может колебаться на доверии к источнику информации.

Но она зависима. И подчинится.

не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?

и все таки покупка:


я заставил эту чертову линию не тормозить!

найдена 3-я ошибка

;)

 
Renat Akhtyamov:
не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?

Источников много.

Одни публикуют раньше,  а другие позже. 

одни на уровне слухов, другие как на возможных фактах , третьи на фактах но искаженных под условия. 

Оценивать надо как специалисту.

Это постоянный мониторинг.

Этим никто не заморачивается.

Откуда может быть положительный результат? 

 
Uladzimir Izerski:

Источников много.

Одни публикуют раньше,  а другие позже. 

одни на уровне слухов, другие как на возможных фактах , третьи на фактах но искаженных под условия. 

Оценивать надо как специалисту.

Это постоянный мониторинг.

Этим никто не заморачивается.

Откуда может быть положительный результат? 

правильно, источников и факторов побуждающих купить или продать много

но цена же скушает всё и она на экране

так стоит ли заморачиваться чтением?

 
Renat Akhtyamov:

не спорю, вопрос только в том - кто читает и кто размещает эту инфу?

и все таки покупка:


я заставил эту чертову линию не тормозить!

найдена 3-я ошибка

;)

Цену двигает фундамент. ТА подстроится под любые условия. 

Это самый удачный вход.

 
Uladzimir Izerski:

Цену двигает фундамент. ТА подстроится под любые условия. 

Это самый удачный вход.

ой, только не надо про фундамент, реально лажа ;)

ну неужто ты думаешь, что процентная ставка как то может повлиять на поведение какого нибудь долбанутого трейдера, он же не в банк денежку под % несет ;)
 
Renat Akhtyamov:

правильно, ...

так стоит ли заморачиваться чтением?

Стоит.

 И еще как. 

Не всем под силу понять смысл.

...

 
Renat Akhtyamov:

ой, только не надо про фундамент, реально лажа ;)

Не.

Ренат.

Это глубина познания рынка.

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