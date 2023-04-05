От теории к практике - страница 1414
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Спору нет, все конечно тупые и страдают дибилизмом. Но и ты хорош собой, просто блещеш интеллектом - полтора года мучаешь систему, которая делается макс за месяц, и которую уже все давно обсосали и бросили за ненадобностью.)
Бросили, потому как не исследовали периоды (циклы) на рынке, чему гигантское внимание уделял Ганн и был абсолютно прав в этом. Про исследования автокорреляции, энтропии я вообще молчу...
Подозреваю, что те, кто пользуются алгоритмом Колдуна на определенных периодах рынка, да + индикатор разладки, просто помалкивают и стригут наличные.
Господи.. зафлудить всю тему, а потом еще спрашивать где что искать
Рена, убей себя..
да я просто вспомнить хочу, с чего и когда это всё началось
хочется поплакать за страждующих, посоопереживать, так скажем
ведь путь этот у них получается из тех, который как раз и ведет к моей ФормулЕ в конечном итоге
просто ошибок у них тут не то что одна-две как у мну было, а мульон
и тот же колдун, когда увидел скрин моего индюка в ветке МО, сразу понял, что это почти то же самое и сказал - "Не давай"
:0)
Естественно. Способ как бэ описан в этой ветке... Однако, тренды иногда больно жалят - рынок это не совсем случайный процесс... И туповатые форумчане, вместо того, чтобы работать над индикаторами разладки (автокорреляцией, энтропией, Херстом и т.п.) страдают кретинизмом.
Не получается для нижнего графика найти индикатор разладки. Все это время искал, но не обязательно же писать об этом на форуме.
Не получается для нижнего графика найти индикатор разладки. Все это время искал, но не обязательно же писать об этом на форуме.
Надо найти и точка. Зачем же тогда форум?
да я просто вспомнить хочу, с чего и когда это всё началось
хочется поплакать за страждующих, посоопереживать, так скажем
ведь путь этот у них получается из тех, который как раз и ведет к моей ФормулЕ в конечном итоге
просто ошибок у них тут не то что одна-две как у мну было, а мульон
и тот же колдун, когда увидел скрин моего индюка в ветке МО, сразу понял, что это почти то же самое и сказал - "Не давай"
:0)
Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа
кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся
у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится (предположительно, на вахте на северах) и заходит иногда поугарать над вами
Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа
кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся
у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится (предположительно, на вахте на северах) и заходит иногда поугарать над вами
:)))) Пацталом... Иногда просто шедеврально смешные посты публикуешь, Макс.
Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа
кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся
у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится и заходит иногда поугарать над вами
какие конверты, ёпт
об этом речь:
в этом индюке было 2 ошибки
но он был у меня первый, ему простимо
но даже такое никто пока нарисовать не могёт
смысл этого неперерисовывающегося индюка в том, что нет никакого распределения, цена как пёрла в точном направлении, так и прёт
в любой момент времени мы можем точно знать - куда она идет
на моем сигнале видно, что по этому индюку я сначала торговал по тренду, а потом инвертировал сигнал и пошел против тренда
осталось решить всего одну проблему - как правильно торговать точку разворота
Надо найти и точка. Зачем же тогда форум?
С каждым днем убеждаюсь что не зачем .
Ну что за манера переписывать/дописывать свои посты? Нажмешь F5 там уже по другому написано.