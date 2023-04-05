От теории к практике - страница 1414

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:
Спору нет, все конечно тупые и страдают дибилизмом. Но и ты хорош собой, просто блещеш интеллектом - полтора года мучаешь систему, которая делается макс за месяц, и которую уже все давно обсосали и бросили за ненадобностью.)
Так и будешь дальше ходить и искать Граали бывшие в употреблении?

Бросили, потому как не исследовали периоды (циклы) на рынке, чему гигантское внимание уделял Ганн и был абсолютно прав в этом. Про исследования автокорреляции, энтропии я вообще молчу...

Подозреваю, что те, кто пользуются алгоритмом Колдуна на определенных периодах рынка, да + индикатор разладки, просто помалкивают и стригут наличные.

 
Maxim Dmitrievsky:

Господи.. зафлудить всю тему, а потом еще спрашивать где что искать

Рена, убей себя..

да я просто вспомнить хочу, с чего и когда это всё началось

хочется поплакать за страждующих, посоопереживать, так скажем

ведь путь этот у них получается из тех, который как раз и ведет к моей ФормулЕ в конечном итоге

просто ошибок у них тут не то что одна-две как у мну было, а мульон

и тот же колдун, когда увидел скрин моего индюка в ветке МО, сразу понял, что это почти то же самое и сказал - "Не давай"

:0)

 
Alexander_K:

Естественно. Способ как бэ описан в этой ветке... Однако, тренды иногда больно жалят - рынок это не совсем случайный процесс... И туповатые форумчане, вместо того, чтобы работать над индикаторами разладки (автокорреляцией, энтропией, Херстом и т.п.) страдают кретинизмом.


Не получается для нижнего графика найти индикатор разладки.  Все это время искал, но не обязательно же писать об этом на форуме.

 
Evgeniy Chumakov:


Не получается для нижнего графика найти индикатор разладки.  Все это время искал, но не обязательно же писать об этом на форуме.

Надо найти и точка. Зачем же тогда форум?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да я просто вспомнить хочу, с чего и когда это всё началось

хочется поплакать за страждующих, посоопереживать, так скажем

ведь путь этот у них получается из тех, который как раз и ведет к моей ФормулЕ в конечном итоге

просто ошибок у них тут не то что одна-две как у мну было, а мульон

и тот же колдун, когда увидел скрин моего индюка в ветке МО, сразу понял, что это почти то же самое и сказал - "Не давай"

:0)

Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа

кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся

у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится (предположительно, на вахте на северах) и заходит иногда поугарать над вами

 
Maxim Dmitrievsky:

Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа

кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся

у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится (предположительно, на вахте на северах) и заходит иногда поугарать над вами

:)))) Пацталом... Иногда просто шедеврально смешные посты публикуешь, Макс.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ты на полном серьезе сейчас в это веришь? он угарал над тобой тогда, когда ты свои конверты выложил, обрезанные справа

кончай базар. Либо пиши норм статью, либо не выпендривайся

у колдуна нет ТС, имхо. Он вообще в другой сфере трудится и заходит иногда поугарать над вами

какие конверты, ёпт

об этом речь:

в этом индюке было 2 ошибки

но он был у меня первый, ему простимо

но даже такое никто пока нарисовать не могёт

смысл этого неперерисовывающегося индюка в том, что нет никакого распределения, цена как пёрла в точном направлении, так и прёт

в любой момент времени мы можем точно знать - куда она идет

на моем сигнале видно, что по этому индюку я сначала торговал по тренду, а потом инвертировал сигнал и пошел против тренда

осталось решить всего одну проблему - как правильно торговать точку разворота

 
Alexander_K:

Надо найти и точка. Зачем же тогда форум?


С каждым днем убеждаюсь что не зачем .

 
Ну что за манера переписывать/дописывать свои посты? Нажмешь F5 там уже по другому написано. 
 
Evgeniy Chumakov:
Ну что за манера переписывать/дописывать свои посты? Нажмешь F5 там уже по другому написано. 
шобы новый пост не делать
1...140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421...1981
Новый комментарий