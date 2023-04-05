От теории к практике - страница 1227

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Evgeniy Chumakov:
Александр! Если не жалко напиши (можно в лс) формулу для доверительного интервала которую сейчас используешь.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process

Я использую формулу расчета дисперсии (variance) для этого процесса. При равенстве (theta^2)*v = sigma^2 она представляет из себя формулу Эйнштейна-Смолуховского.

Variance gamma process - Wikipedia
Variance gamma process - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion with drift subjected to a random time change which follows a gamma process (equivalently one finds in literature the notation Γ ( t ; γ = 1 / ν , λ = 1 / ν ) {\displaystyle \Gamma (t;\gamma =1/\nu...
 

Что-то вы запустили без меня популярную ветку?

АК уже бабло рубит. Гриали зажал между ног.

А нам бедноте то, что делать? Обещал золотые горы. Или горы это он подразумевал гОре?

 
Uladzimir Izerski:

Что-то вы запустили без меня популярную ветку?

АК уже бабло рубит. Гриали зажал между ног.

А нам бедноте то, что делать? Обещал золотые горы. Или горы это он подразумевал гОре?

Ну, что ж, Вова... Скажу тебе по совести, по чести. Тет-а-тет. Без свидетелей, что называется.

Для начала, текущий результат:

Мало, конечно... Ну, уж как есть.

Так вот - алгоритм такой ТС явно или неявно есть в этой ветке. Но, чтобы добиться его, надо было активно участвовать в дискуссиях, читать, задавать вопросы, выполнять задания, которые я выдавал, делать свои независимые исследования и т.д. и т.п.

Увы, ничего такого, за редчайшим исключением, мы здесь не увидели. Тупизна, оловянные глаза, скрытность и дибилизм - вот что здесь было.

Алгоритм моей ТС я могу подарить только немногим людям - Асауленко, Колдуну, Владимиру и еще немногим по их личному запросу в ЛС. Остальным - принципиальное НЕТ. Не заслужили.

Хотя, никогда не поздно все исправить. Я очень надеюсь и рассчитываю, что найдутся смельчаки, отчаянные ребята, которые все-таки будут открыто проводить исследования, делиться знаниями и т.п. Пусть не в этой, а в другой ветке. И им я буду помогать.

А для этой ветки наступил логический финал.

Все.

 
Alexander_K:

Ну, что ж, Вова... Скажу тебе по совести, по чести. Тет-а-тет. Без свидетелей, что называется.

Для начала, текущий результат:

Мало, конечно... Ну, уж как есть.

Так вот - алгоритм такой ТС явно или неявно есть в этой ветке. Но, чтобы добиться его, надо было активно участвовать в дискуссиях, читать, задавать вопросы, выполнять задания, которые я выдавал, делать свои независимые исследования и т.д. и т.п.

Увы, ничего такого, за редчайшим исключением, мы здесь не увидели. Тупизна, оловянные глаза, скрытность и дибилизм - вот что здесь было.

Алгоритм моей ТС я могу подарить только немногим людям - Асауленко, Колдуну, Владимиру и еще немногим по их личному запросу в ЛС. Остальным - принципиальное НЕТ. Не заслужили.

Хотя, никогда не поздно все исправить. Я очень надеюсь и рассчитываю, что найдутся смельчаки, отчаянные ребята, которые все-таки будут открыто проводить исследования, делиться знаниями и т.п. Пусть не в этой, а в другой ветке. И им я буду помогать.

А для этой ветки наступил логический финал.

Все.

Вы блефуете

Это далеко не край фантастики

 
Alexander_K:


Все.

Абсолютно все сказанное можно и к Вам переадресовать. Че это за график, о чем он сказать должен "обитателям" не ясно. Стопы есть? Если нет, то выход с убытком где? Просадки какие? То что тики медленнее движутся во времени на краях - это грааль?)) Чет получил, ну получил... Грааль ли это - да хз. Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))

Огласите весь спск пжалуйста))))))


 
vladevgeniy:

Абсолютно все сказанное можно и к Вам переадресовать. Че это за график, о чем он сказать должен "обитателям" не ясно. Стопы есть? Если нет, то выход с убытком где? Просадки какие? То что тики медленнее движутся во времени на краях - это грааль?)) Чет получил, ну получил... Грааль ли это - да хз. Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))

Огласите весь спск пжалуйста))))))

Вот я, например, в течении всего вчерашнего дня НЕ мог открыть один единственный ордер (в команду к нескольким открытым), т.к. шла реквота. Ордер не открывался ни в ручную, ни автоматом. НО! Только на реале. На демо - все открывалось без проблем, в том числе и тем же самым автоматом.

Грааль у мну или нет, вот в чем вопрос  ???

;)

0    03:21:13.467    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:13.763    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:25.716    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:25.979    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:47.393    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:47.684    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:53.144    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:53.407    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:22:37.922    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000

................

................

0    07:37:41.538    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:41.819    '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:41.819    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:42.069    '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000

..........

ордер так и не открылся!

то есть:

- если ты начнешь правильно торговать, то тебе тупо не дадут?

 
Renat Akhtyamov:

Вот я, например, в течении всего вчерашнего дня НЕ мог открыть один единственный ордер (в команду к нескольким открытым), т.к. шла реквота. Ордер не открывался ни в ручную, ни автоматом. НО! Только на реале. На демо - все открывалось без проблем, в том числе и тем же самым автоматом.

Грааль у мну или нет, вот в чем вопрос  ???

;)

0    03:21:13.467    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:13.763    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:25.716    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:25.979    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:47.393    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:47.684    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:53.144    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:21:53.407    '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    03:22:37.922    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000

................

................

0    07:37:41.538    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:41.819    '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:41.819    '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0    07:37:42.069    '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000

..........

ордер так и не открылся!

то есть:

- если ты начнешь правильно торговать, то тебе тупо не дадут?

Проскальзывание не?
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Проскальзывание не?

не

тупо ручками тоже пробовал, не открылся

в итоге ручками поставил две отложки вокруг цены (открылись, как не странно)

одна сработала, вторую потом закрыл

;)

счас вот сижу разбираюсь (моделирую) - чо там в этом ордере такого хорошего было...

 
Брокерские уловки)) То им открывай только при наличии тика то еще че придумают) Реквоты вот, мож цена скачет конечно, мож брокер пр---чивает..
 
vladevgeniy:

... Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))

Огласите весь спск пжалуйста))))))


))) Я. Яя.

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