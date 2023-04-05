От теории к практике - страница 1227
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Александр! Если не жалко напиши (можно в лс) формулу для доверительного интервала которую сейчас используешь.
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
Я использую формулу расчета дисперсии (variance) для этого процесса. При равенстве (theta^2)*v = sigma^2 она представляет из себя формулу Эйнштейна-Смолуховского.
Что-то вы запустили без меня популярную ветку?
АК уже бабло рубит. Гриали зажал между ног.
А нам бедноте то, что делать? Обещал золотые горы. Или горы это он подразумевал гОре?
Что-то вы запустили без меня популярную ветку?
АК уже бабло рубит. Гриали зажал между ног.
А нам бедноте то, что делать? Обещал золотые горы. Или горы это он подразумевал гОре?
Ну, что ж, Вова... Скажу тебе по совести, по чести. Тет-а-тет. Без свидетелей, что называется.
Для начала, текущий результат:
Мало, конечно... Ну, уж как есть.
Так вот - алгоритм такой ТС явно или неявно есть в этой ветке. Но, чтобы добиться его, надо было активно участвовать в дискуссиях, читать, задавать вопросы, выполнять задания, которые я выдавал, делать свои независимые исследования и т.д. и т.п.
Увы, ничего такого, за редчайшим исключением, мы здесь не увидели. Тупизна, оловянные глаза, скрытность и дибилизм - вот что здесь было.
Алгоритм моей ТС я могу подарить только немногим людям - Асауленко, Колдуну, Владимиру и еще немногим по их личному запросу в ЛС. Остальным - принципиальное НЕТ. Не заслужили.
Хотя, никогда не поздно все исправить. Я очень надеюсь и рассчитываю, что найдутся смельчаки, отчаянные ребята, которые все-таки будут открыто проводить исследования, делиться знаниями и т.п. Пусть не в этой, а в другой ветке. И им я буду помогать.
А для этой ветки наступил логический финал.
Все.
Ну, что ж, Вова... Скажу тебе по совести, по чести. Тет-а-тет. Без свидетелей, что называется.
Для начала, текущий результат:
Мало, конечно... Ну, уж как есть.
Так вот - алгоритм такой ТС явно или неявно есть в этой ветке. Но, чтобы добиться его, надо было активно участвовать в дискуссиях, читать, задавать вопросы, выполнять задания, которые я выдавал, делать свои независимые исследования и т.д. и т.п.
Увы, ничего такого, за редчайшим исключением, мы здесь не увидели. Тупизна, оловянные глаза, скрытность и дибилизм - вот что здесь было.
Алгоритм моей ТС я могу подарить только немногим людям - Асауленко, Колдуну, Владимиру и еще немногим по их личному запросу в ЛС. Остальным - принципиальное НЕТ. Не заслужили.
Хотя, никогда не поздно все исправить. Я очень надеюсь и рассчитываю, что найдутся смельчаки, отчаянные ребята, которые все-таки будут открыто проводить исследования, делиться знаниями и т.п. Пусть не в этой, а в другой ветке. И им я буду помогать.
А для этой ветки наступил логический финал.
Все.
Вы блефуете
Это далеко не край фантастики
Все.
Абсолютно все сказанное можно и к Вам переадресовать. Че это за график, о чем он сказать должен "обитателям" не ясно. Стопы есть? Если нет, то выход с убытком где? Просадки какие? То что тики медленнее движутся во времени на краях - это грааль?)) Чет получил, ну получил... Грааль ли это - да хз. Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))
Огласите весь спск пжалуйста))))))
Абсолютно все сказанное можно и к Вам переадресовать. Че это за график, о чем он сказать должен "обитателям" не ясно. Стопы есть? Если нет, то выход с убытком где? Просадки какие? То что тики медленнее движутся во времени на краях - это грааль?)) Чет получил, ну получил... Грааль ли это - да хз. Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))
Огласите весь спск пжалуйста))))))
Вот я, например, в течении всего вчерашнего дня НЕ мог открыть один единственный ордер (в команду к нескольким открытым), т.к. шла реквота. Ордер не открывался ни в ручную, ни автоматом. НО! Только на реале. На демо - все открывалось без проблем, в том числе и тем же самым автоматом.
Грааль у мну или нет, вот в чем вопрос ???
;)
0 03:21:13.467 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:13.763 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:25.716 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:25.979 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:47.393 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:47.684 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:53.144 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:53.407 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:22:37.922 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
................
................
0 07:37:41.538 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:41.819 '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:41.819 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:42.069 '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
..........
ордер так и не открылся!
то есть:
- если ты начнешь правильно торговать, то тебе тупо не дадут?
Вот я, например, в течении всего вчерашнего дня НЕ мог открыть один единственный ордер (в команду к нескольким открытым), т.к. шла реквота. Ордер не открывался ни в ручную, ни автоматом. НО! Только на реале. На демо - все открывалось без проблем, в том числе и тем же самым автоматом.
Грааль у мну или нет, вот в чем вопрос ???
;)
0 03:21:13.467 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:13.763 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:25.716 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:25.979 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:47.393 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:47.684 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:53.144 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:21:53.407 '...': requote 0.9269 / 0.9285 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 03:22:37.922 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9269 sl: 0.0000 tp: 0.0000
................
................
0 07:37:41.538 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:41.819 '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9275 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:41.819 '...': instant order sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
0 07:37:42.069 '...': requote 0.9274 / 0.9290 for open sell 0.01 AUDCAD at 0.9274 sl: 0.0000 tp: 0.0000
..........
ордер так и не открылся!
то есть:
- если ты начнешь правильно торговать, то тебе тупо не дадут?
Проскальзывание не?
не
тупо ручками тоже пробовал, не открылся
в итоге ручками поставил две отложки вокруг цены (открылись, как не странно)
одна сработала, вторую потом закрыл
;)
счас вот сижу разбираюсь (моделирую) - чо там в этом ордере такого хорошего было...
... Тема сисек не раскрыта)))) А то, что Изя все - дык вроде не секрет))))))))))
Огласите весь спск пжалуйста))))))
))) Я. Яя.