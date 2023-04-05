От теории к практике - страница 1221
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оопс, а ее уже нет тут. та где в подвале слева валюты сверху вниз, а справа в подвале под свечой вниз несколько цветных кривулин.
смотри строго слева в центр, линию под шапкой. Должны быть цифирь выше других, но не красная и не синяя.Если нашёл, то грааль можно сказать в руках :-)
оопс, а ее уже нет тут. та где в подвале слева валюты сверху вниз, а справа в подвале под свечой вниз несколько цветных кривулин.
эта?
(принцип арбитража - нижняя в бай, верхняя в селл, сигнал на 9 пар, делятся серой линией)
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page446#comment_11567929
эта?
(принцип арбитража - нижняя в бай, верхняя в селл, сигнал на 9 пар, делятся серой линией)
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page446#comment_11567929
не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.
не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.
ааа
так ссыль я на скрин этого же индюка показал
просто там концовка (вырезаны начало и середина), а ты говоришь про серединку (вырезаны начало и конец)
одна и та же картинкэ, правда ТФ-мы разные
такие кривулины забацать - вот в чем сникерс...
;)
ааа
да, за первое мая. все разобрался.
не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.
там что, в реале грааль ? а я так, по наитию можно сказать... https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1221#comment_11571044
мастерство не пропьёшь :-)
там что, в реале грааль ? а я так, по наитию можно сказать... https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1221#comment_11571044
мастерство не пропьёшь :-)
Мое творчество 1-го в 14:00 и в 19:00 показывало разворот вниз, сравнить хотел. Пока грааль типа решето, или много мелких отверстий или одно но большое, но это уже труба получается ;)
Мое творчество 1-го в 14:00 и в 19:00 показывало разворот вниз, сравнить хотел. Пока грааль типа решето, или много мелких отверстий или одно но большое, но это уже труба получается ;)
5-рку юзаешь?
чо то тестер при отключенном инете не работает или мне только кажется?
я с советника убрал сигнал на открытие сделок и погнал тест при включенном инете, так все таки торгует коварный, а вроде бы не должен ...
чую в шарпе придется делать сигнальную часть...
;)
5-рку юзаешь?
чо то тестер при отключенном инете не работает или мне только кажется?
я с советника убрал сигнал на открытие сделок и погнал тест при включенном инете, так все таки торгует коварный, а вроде бы не должен ...
чую в шарпе придется делать сигнальную часть...
;)
5-ка пока заморожена и все расчеты перепись на питон, чтобы не привязываться к платформе. Все заглажено и переглажено по open: open и контрольных точек за глаза для оценки в mt4.
5-ка пока заморожена и все расчеты перепись на питон, чтобы не привязываться к платформе. Все заглажено и переглажено по open: open и контрольных точек за глаза для оценки в mt4.
а если за 1-5 секунд цена улетит пунктов на 1000, чо делать будешь - стоп отдашь или минутки у тебя?
//опен касаемо