От теории к практике - страница 1221

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Unicornis:

оопс, а ее уже нет тут. та где в подвале слева валюты сверху вниз, а справа в подвале под свечой вниз несколько цветных кривулин.

смотри строго слева в центр, линию под шапкой. Должны быть цифирь выше других, но не красная и не синяя.Если нашёл, то грааль можно сказать в руках :-) 

 
Unicornis:

оопс, а ее уже нет тут. та где в подвале слева валюты сверху вниз, а справа в подвале под свечой вниз несколько цветных кривулин.

эта?

(принцип арбитража - нижняя в бай, верхняя в селл, сигнал на 9 пар, делятся серой линией)


https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page446#comment_11567929

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2019.05.04
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Renat Akhtyamov:

эта?

(принцип арбитража - нижняя в бай, верхняя в селл, сигнал на 9 пар, делятся серой линией)

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page446#comment_11567929

не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.

 
Unicornis:

не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.

ааа

так ссыль я на скрин этого же индюка показал

просто там концовка (вырезаны начало и середина), а ты говоришь про серединку (вырезаны начало и конец)

одна и та же картинкэ, правда ТФ-мы разные

такие кривулины забацать - вот в чем сникерс...

;)

 
Renat Akhtyamov:

ааа

да, за первое мая. все разобрался.

 
Unicornis:

не, с графиком eurusd и подвалом, в подвале цветные линии, Maxim Kuznetsov про тот же говорит.

там что, в реале грааль ? а я так, по наитию можно сказать... https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1221#comment_11571044

мастерство не пропьёшь :-)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.05.05
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Maxim Kuznetsov:

там что, в реале грааль ? а я так, по наитию можно сказать... https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1221#comment_11571044

мастерство не пропьёшь :-)

Мое творчество 1-го в 14:00 и в 19:00 показывало разворот вниз, сравнить хотел. Пока грааль типа решето, или много мелких отверстий или одно но большое, но это уже труба получается ;)

 
Unicornis:

Мое творчество 1-го в 14:00 и в 19:00 показывало разворот вниз, сравнить хотел. Пока грааль типа решето, или много мелких отверстий или одно но большое, но это уже труба получается ;)

5-рку юзаешь?

чо то тестер при отключенном инете не работает или мне только кажется?

я с советника убрал сигнал на открытие сделок и погнал тест при включенном инете, так все таки торгует коварный, а вроде бы не должен ...

чую в шарпе придется делать сигнальную часть...

;)

 
Renat Akhtyamov:

5-рку юзаешь?

чо то тестер при отключенном инете не работает или мне только кажется?

я с советника убрал сигнал на открытие сделок и погнал тест при включенном инете, так все таки торгует коварный, а вроде бы не должен ...

чую в шарпе придется делать сигнальную часть...

;)

5-ка пока заморожена и все расчеты перепись на питон, чтобы не привязываться к платформе. Все заглажено и переглажено по open: open и контрольных точек за глаза для оценки в mt4.

 
Unicornis:

5-ка пока заморожена и все расчеты перепись на питон, чтобы не привязываться к платформе. Все заглажено и переглажено по open: open и контрольных точек за глаза для оценки в mt4.

а если за 1-5 секунд цена улетит пунктов на 1000, чо делать будешь - стоп отдашь или минутки у тебя?

//опен касаемо

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