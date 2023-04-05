От теории к практике - страница 1232
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
Это называется - в плену самобмана. К сожалению, на рынке это наказывается потерей денег и времени.
В прошлом у нас сделки, которые находятся в минусе
Не нужно рынку, чтобы они вышли в плюс.
ты можешь построить график эквити толпы?
данные о сделках есть на мухобуке или на оанде.
я строил. это гсб.
точнее, на флэте толпа зарабатывает, на тренде - теряет. в среднем за период - прибыль ноль. (это без учета спредов)
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
ха, точно...
вчера убедился в том, что цена ходит как угодно, главно чтобы не стоять на месте, но с учетом прошлого
Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.
Рынком правят роботы и ИИ. Закономерность и память едины.
ну вы же открывали доступ к мониторингу. там у вас прибыль 2% в месяц. не обнадеживайте людей, что на рынке всё так прекрасно)
ты можешь построить график экити толпы?
данные о сделках есть на мухобуке или на оанде.
я строил. это гсб.
точнее, на флэте толпа зарабатывает, на тренде - теряет. в среднем за период - прибыль ноль. (это без учета спредов)
вопрос интересный
для построения такого графика не нужен внешний ресурс, т.к. котир у всех одинаковыйя думаю, что эквити толпы, торгующей на реале - это зеркальное отображение графика цены относительно средней горизонтальной линии
Все что выше тиков - хаос. В этом я уверен хоть убейте. Изучил вдоль и поперек. Я уже когда на график смотрю, одновременно виду его и в виде ренко, и рендж, и равнотиковых. Все чепуха и самообман. Достаточно просто проводить тесты.
Абсолютно верно.
Сегодня день шикарных, концептуальных постов. Удивительно.
Но хаос не в самой структуре, паттерне рынка, а в том, что без учета нелинейности времени вычислить эту структуру практически нереально. Все известные формулы и метОды думают, что это - обычное СБ и дают на выходе +0% прибыли. Проверено.
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
На форумах уже пару десятков лет.
Заметил, что если цена сделала рывок, все встали в позу. Ну в смысле приготовились, что бы рынок их поснашал.
И они не ошиблись. Рынок с ними так и поступил.
Кто проигрывает?
Кто покупает когда цена выросла или продаёт когда упала. Не соразмерно временному удержанию позиции.
Форекс предназначен не для спекуляциё, а для реального быстрого обмена валютами. Спекулянт это попутчик, которого стригут при необходимости. Ликвидность не более, для нужного момента.
вопрос интересный
для построения такого графика не нужен внешний ресурс, т.к. котир у всех одинаковыйя думаю, что эквити толпы, торгующей на реале - это зеркальное отображение графика цены относительно средней горизонтальной линии
красным - эквити маркетмейкера. на тренде он зарабатывает, на флэте сливает.
толпа - противоположно. (толпа флэтово торгует)
(без учета спреда)
вот, синим - цена.
красным - эквити маркетмейкера. на тренде он зарабатывает, на флэте сливает.
толпа - противоположно.
(без учета спреда)