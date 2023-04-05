От теории к практике - страница 1232

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Uladzimir Izerski:

Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.

И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
А если эта точность видна только вам и более никому, то это становится совсем странным.
 
Yuriy Asaulenko:
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
А если эта точность видна только вам и более никому, то это становится совсем странным.

Это называется - в плену самобмана. К сожалению, на рынке это наказывается потерей денег и времени.

 
Renat Akhtyamov:

В прошлом у нас сделки, которые находятся в минусе

Не нужно рынку, чтобы они вышли в плюс.


ты можешь построить график эквити толпы?

данные о сделках есть на мухобуке или на оанде.

я строил. это гсб.

точнее, на флэте толпа зарабатывает, на тренде - теряет. в среднем за период - прибыль ноль. (это без учета спредов)

 
Yuriy Asaulenko:
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
А если эта точность видна только вам и более никому, то это становится совсем странным.

ха, точно...

вчера убедился в том, что цена ходит как угодно, главно чтобы не стоять на месте, но с учетом прошлого

 
Uladzimir Izerski:


Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.

Рынком правят роботы и ИИ. Закономерность и память едины.


ну вы же открывали доступ к мониторингу. там у вас прибыль 2%  в месяц. не обнадеживайте людей, что на рынке всё так прекрасно)

 
multiplicator:

ты можешь построить график экити толпы?

данные о сделках есть на мухобуке или на оанде.

я строил. это гсб.

точнее, на флэте толпа зарабатывает, на тренде - теряет. в среднем за период - прибыль ноль. (это без учета спредов)

вопрос интересный

для построения такого графика не нужен внешний ресурс, т.к. котир у всех одинаковый

я думаю, что эквити толпы, торгующей на реале - это зеркальное отображение графика цены относительно средней горизонтальной линии
 
Макс:
Все что выше тиков - хаос. В этом я уверен хоть убейте. Изучил вдоль и поперек. Я уже когда на график смотрю, одновременно виду его и в виде ренко, и рендж, и равнотиковых. Все чепуха и самообман. Достаточно просто проводить тесты. 

Абсолютно верно.

Сегодня день шикарных, концептуальных постов. Удивительно.

Но хаос не в самой структуре, паттерне рынка, а в том, что без учета нелинейности времени вычислить эту структуру практически нереально. Все известные формулы и метОды думают, что это - обычное СБ и дают на выходе +0% прибыли. Проверено.

 
Yuriy Asaulenko:
И че тогда все проигрывают, коли все так точно ходит?
А если эта точность видна только вам и более никому, то это становится совсем странным.

На форумах уже пару десятков лет.

Заметил, что если цена сделала рывок,  все встали в позу. Ну в смысле приготовились, что бы рынок их поснашал. 

И они не ошиблись. Рынок с ними так и поступил.

Кто проигрывает?

Кто покупает когда цена выросла или продаёт когда упала. Не соразмерно временному удержанию позиции.

Форекс предназначен не для спекуляциё, а для реального быстрого обмена валютами. Спекулянт это попутчик, которого стригут при необходимости. Ликвидность не более, для нужного момента.

 
Renat Akhtyamov:

вопрос интересный

для построения такого графика не нужен внешний ресурс, т.к. котир у всех одинаковый

я думаю, что эквити толпы, торгующей на реале - это зеркальное отображение графика цены относительно средней горизонтальной линии
вот, синим - цена.
красным - эквити маркетмейкера. на тренде он зарабатывает, на флэте сливает.
толпа - противоположно. (толпа флэтово торгует)
(без учета спреда)

 
multiplicator:
вот, синим - цена.
красным - эквити маркетмейкера. на тренде он зарабатывает, на флэте сливает.
толпа - противоположно.
(без учета спреда)

неповерю что у ММ нет грали...
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