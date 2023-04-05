От теории к практике - страница 1230
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по формуле будет индюк
но в victory он роли не играет
выложу формулу - продавать начнут, но это же исключительно моё и нет её на каждом углу
на каждом углу формула нэттинга, которая применяется на рынке, чтобы знать, где ты в минус двинешь и куда маркету котир толкать нада
она также не нужна для victory (т.е. для создания grail)
граалю начихать куда цена идет
;)
Тогда кажи формулЕ, которая на каждом углу. Веселее будет.
Индикаторы - это попытка человека описать рынок известными формулами. Из текущего набора ничё не годится - поэтому страждущие ищут и страдают.
Помоги им.
этой формулой (надеюсь революционной) можно без запаздывания предсказать тенденцию почти на все, что имеет график наблюдения по времени
я напишу целый труд на эту тему, полезна она будет не только для финансовых рынков
Барон Мюнхгаузен не родственник случаем?
ну евра же упала (ты как то спросил, а я ответил что упадет), Барон тут не причем?
)))
этой формулой (надеюсь революционной) можно без запаздывания предсказать тенденцию почти на все, что имеет график наблюдения по времени
я напишу целый труд на эту тему, полезна она будет не только для финансовых рынков
Без формул, графиков, таблиц и т.п. эта ветка пуста (равно как и все прочие). Поэтому на форуме скучно. Все озабочены куплей-продажей сигналов. Вот и я этим займусь с июня. Интерес появится только при появлении на форуме нового неистового страждущего. Ждем...
Без формул, графиков, таблиц и т.п. эта ветка пуста (равно как и все прочие). Поэтому на форуме скучно. Все озабочены куплей-продажей сигналов. Вот и я этим займусь с июня. Интерес появится только при появлении на форуме нового неистового страждущего. Ждем...
Чем ждать, лучше чуйку начинать тренировать.
Тут иногда пишут про то, что у рынка есть память. Я считаю что ее нет.
Если бы она была, тогда можно было бы найти(периодически находить) в сериях сделок моменты, когда серия прервется противоположной серией, либо торможением предыдущей. Но как показывают тесты, любая серия может продолжится достаточно долго, что бы эквити системы, торгующей на торможение(разворот) этой серии ушло в просадку достаточную, что бы не выйти из нее до следующей серии против системы.
Под серией сделок я подразумевают тесты с любым шагом тп и сл, с любым фильтром, хоть индикаторным, хоть числовым(кол-во убытков подряд), хоть по времени(конец недели, сессии, кол-во тиков/пипсов в свече).
Так же и ловить эти серии бессмысленно, т.к. разбросаны они по графику совершенно хаотично.
Рынок случаен, у него нет никакой памяти, анализ с помощью формул нобелевских лауреатов и местных гуру ничем не лучше анализа новичка торгующего по машкам.
Без формул, графиков, таблиц и т.п. эта ветка пуста (равно как и все прочие). Поэтому на форуме скучно. Все озабочены куплей-продажей сигналов. Вот и я этим займусь с июня. Интерес появится только при появлении на форуме нового неистового страждущего. Ждем...
думаю, что интересна была бы ветка наподобии "Разрушители мифов"
просто некогда мне.
ну вот например один из мифов, который гласит мол: котир движется с учетом процентных ставок
я создал историческую базу данных с процентными ставками, применил формулу расчета форвардной цены по ним, изобразил сигнал в продажу красным, а сигнал в покупку - синим
итог такой:
ржака же
а вот формула форвардного курса:
https://www.sergioforex.com/valuta78.html
;)
Рынок случаен, у него нет никакой памяти
так что, нету прибыльных паммов, или сигналов?
так что, нету прибыльных паммов, или сигналов?
просто нужно уметь эту память видеть
есть она, естьпростейший яркий пример - формула нэттинга
так что, нету прибыльных паммов, или сигналов?
Я торгую на паммах с 2011 года. У меня в архивах уже более 200 закрытых счетов (около 80% слиты в ноль, т.к. торгую агрессивно). Так вот, из этих 200 счетов, у меня были счета с доходность десятки тысяч процентов, причем не раз. Один из счетов, в прошлом году, я разогнал до 30000% за два месяца. Продолжил торговать так же - слил.
Я это к чему.. я вам могу про памм-счета написать книгу. А про рейтинг могу сказать просто - посчитайте кол-во счетов с доходностью хотя бы 100%+ и кол-во слитых за последние 8 лет. А потом проверьте соотношение и представьте, что просто открывали бы сами счета со сделками наугад. Это страшно, но факт -резльтат был бы лучше, чем сейчас в рейтинге памм.
Чем ждать, лучше чуйку начинать тренировать.
Тут иногда пишут про то, что у рынка есть память. Я считаю что ее нет.
Если бы она была, тогда можно было бы найти(периодически находить) в сериях сделок моменты, когда серия прервется противоположной серией, либо торможением предыдущей. Но как показывают тесты, любая серия может продолжится достаточно долго, что бы эквити системы, торгующей на торможение(разворот) этой серии ушло в просадку достаточную, что бы не выйти из нее до следующей серии против системы.
Под серией сделок я подразумевают тесты с любым шагом тп и сл, с любым фильтром, хоть индикаторным, хоть числовым(кол-во убытков подряд), хоть по времени(конец недели, сессии, кол-во тиков/пипсов в свече).
Так же и ловить эти серии бессмысленно, т.к. разбросаны они по графику совершенно хаотично.
Рынок случаен, у него нет никакой памяти, анализ с помощью формул нобелевских лауреатов и местных гуру ничем не лучше анализа новичка торгующего по машкам.
Память у рынка есть.
Только необходимо понимать разницу между памятью и последействием.
Последействие - это зависимость последующего состояния от набора предыдущих. И оно определяется коэффициентом автокорреляции. Многие трейдеры думают, что последействие это и есть память на рынке. Увы...
Память - это способность рынка к самоорганизации, к образованию пространственно-временных структур. Ее мерой является негэнтропия.
Память - это обширное, синергетическое, философское понятие. По-моему, в этой ветке только Wisard2018 немного шарит в этом...
Так вот, утверждаю - рынок таки образует некие структуры и имеет некую цикличность в рамках торговой сессии, дня, недели и т.д.