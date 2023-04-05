От теории к практике - страница 1222

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Renat Akhtyamov:

а если за 1-5 секунд цена улетит пунктов на 1000, чо делать будешь - стоп отдашь или минутки у тебя?

//опен касаемо

Там отложки или тп, когда цена так полетит один фиг ничего не выставишь. H1 и вход на m5, на минутках в 17м все поломалось и я забил на них.

 
о стратегии против толпы:

если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...

зарабатывать было бы очень просто.

достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.

но если так ставить - прибыли не получается.

а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)

если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)

значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.

пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.
 
multiplicator:
о стратегии против толпы:

если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...

зарабатывать было бы очень просто.

достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.

но если так ставить - прибыли не получается.

а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)

если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)

значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.

пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.

Если в правильную сторону становиться и соблюдать время удержания позиции, то спред не помеха.

 

Господа!!!

С наступающим Днем Победы!

Всем - удачи и веры в чудеса. И будет у всех как-то так:


 
Перед каждым входом в сделку надо громогласно возвещать: "Верую в Грааль!" и все будет в ажуре. Вот и весь секрет...
 
Alexander_K:
Перед каждым входом в сделку надо громогласно возвещать: "Верую в Грааль!" и все будет в ажуре. Вот и весь секрет...

Согласна с Вами, никакого Грааля нет, ситуация на рынке меняется постоянно.... Думаю стоит "меняться" вместе с ним ...

 
Natalia Lystopad:

Согласна с Вами, никакого Грааля нет, ситуация на рынке меняется постоянно.... Думаю стоит "меняться" вместе с ним ...

Мадам! Ну, зачем же говорить, что Грааля нетути и тут же палить его?! Тссс.... О том, что время и тиковые объемы на рынке нелинейны и что там находится Грааль никто не должен знать!

 
Alexander_K:

Господа!!!

С наступающим Днем Победы!

Всем - удачи и веры в чудеса. И будет у всех как-то так:


оооо!

норм

 
Лига торговых систем продолжает работу )))))БББББддддд
 
multiplicator:
о стратегии против толпы:

если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...

зарабатывать было бы очень просто.

достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.

но если так ставить - прибыли не получается.

а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)

если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)

значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.

пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.

спред в том числе

я даже могу его нарисовать, как раз будет от 2-х пунктов 4-х знака

но внутри спреда заработать сложно, т.к. у меня спред такой же

;)

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