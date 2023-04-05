От теории к практике - страница 1222
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а если за 1-5 секунд цена улетит пунктов на 1000, чо делать будешь - стоп отдашь или минутки у тебя?
//опен касаемо
Там отложки или тп, когда цена так полетит один фиг ничего не выставишь. H1 и вход на m5, на минутках в 17м все поломалось и я забил на них.
если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...
зарабатывать было бы очень просто.
достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.
но если так ставить - прибыли не получается.
а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)
если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)
значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.
пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.
о стратегии против толпы:
если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...
зарабатывать было бы очень просто.
достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.
но если так ставить - прибыли не получается.
а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)
если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)
значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.
пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.
Если в правильную сторону становиться и соблюдать время удержания позиции, то спред не помеха.
Господа!!!
С наступающим Днем Победы!
Всем - удачи и веры в чудеса. И будет у всех как-то так:
Перед каждым входом в сделку надо громогласно возвещать: "Верую в Грааль!" и все будет в ажуре. Вот и весь секрет...
Согласна с Вами, никакого Грааля нет, ситуация на рынке меняется постоянно.... Думаю стоит "меняться" вместе с ним ...
Согласна с Вами, никакого Грааля нет, ситуация на рынке меняется постоянно.... Думаю стоит "меняться" вместе с ним ...
Мадам! Ну, зачем же говорить, что Грааля нетути и тут же палить его?! Тссс.... О том, что время и тиковые объемы на рынке нелинейны и что там находится Грааль никто не должен знать!
Господа!!!
С наступающим Днем Победы!
Всем - удачи и веры в чудеса. И будет у всех как-то так:
оооо!
норм
о стратегии против толпы:
если бы толпа действительно выставляла сделки в сторону, противоположную к правильной, и если бы действительно маркетмейкер вел цену против толпы, то...
зарабатывать было бы очень просто.
достаточно было бы отслеживать какой-то сервис, типа мухобука, ставить сделки против толпы, о получать себе денюжку.
но если так ставить - прибыли не получается.
а если просчитать общее эквити толпы (результат сделок общей массы трейдеров), то мы не увидим там прямую, идущую вниз. там гсб. (без учета спреда)
если сделки открывать против толпы - тоже гсб получается. (без учета спреда)
значит толпа из-за спреда проигрывает, а не из-за того, что цена идет в противоположном направлении.
пс: просто люди проигрывают и не могут понять почему они проигрывают, им сложно понять действие спреда. поэтому они считают, что проигрывают, потому что в неправильную сторону ставят.
спред в том числе
я даже могу его нарисовать, как раз будет от 2-х пунктов 4-х знака
но внутри спреда заработать сложно, т.к. у меня спред такой же
;)