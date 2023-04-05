От теории к практике - страница 610

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Alexander_K2:

пост Асауленка натолкнул на такую мысль... а что если закономерность на рынке всего одна? тогда глупо будет пренебрегать разработками других трейдеров и говорить: "все херня! хочу что-то свое новое найти".

 
Alexander_K2:

Блин, я уже запарился объяснять - мне нужен параметр "тренд/флет". И только один человек тут - Bas (дай Бог ему крепкого деревенского здоровья и счастья) - пишет на эту тему дельные вещи. Все остальное - в топку.

Пара МАшек в совокупности с локальным минимумом/максимумом решает этот вопрос за 5 минут.)) А разговоров и  ахов да охов на неделю.)

 
danminin:

пост Асауленка натолкнул на такую мысль... а что если закономерность на рынке всего одна? тогда глупо будет пренебрегать разработками других трейдеров и говорить: "все херня! хочу что-то свое новое найти".

посты Асауленки размыты и туманны... А посты Баса по-крестьянски топорны и прямы. Полны, так сказать, сермяжной мудрости.

Но, оба торгуют в канале от линий поддержки/сопротивления - лучше и придумать трудновато.

 

короч, вот вам поднаготная рынка, не занимайтесь глупостями.

во первых внимательно:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2018.09.23 23:42

ооооооо

ну ёклмн

конечно же + немножко расчетов чтоб в опе не оказаться

2-рой день стратегию на битке шлёпаю...

у меня вона уже маркет психует, котир в гневе дергает - мышкой походу, нервы у него сдали, 100%

я даже хотел видео с экрана показать

ну если продул партию (про маркета), так скажи честно - я пас, так нет же ;))))))

я же не просил его против моей проги котир дергать, а он только этим и занимался

и вот она, стратеджи, тока что из под станка, обкатана на всех примочках маркета )))

а тут чо  - статистику простив маркета хотят применить?

да ёпрст, ...

во вторых видео в режиме раельного времени, тока что снял


 
Alexander_K2:

мне нужен параметр "тренд/флет"

Есть ли у вас понимание, что такой параметр, будучи найденным, сам по себе представляет зарабатывающую стратегию, и ни в каких других изысканиях не нуждается?
 
Alexander_K2:

Блин, я уже запарился объяснять - мне нужен параметр "тренд/флет". И только один человек тут - Bas (дай Бог ему крепкого деревенского здоровья и счастья) - пишет на эту тему дельные вещи. Все остальное - в топку.

а тренд имеет свойство продолжаться? или флет имеет свойство продолжаться?
что вам даст знание, что сейчас тренд? это же не значит, что и дальше будет тренд.
и это "сейчас" совсем не сейчас.) это значит что "за последний определенный промежуток времени был тренд"

а тренд/флет можно и на графике визуально определить. торгуйте вручную и будет вам счастье.

 
danminin:

а тренд имеет свойство продолжаться? или флет имеет свойство продолжаться?
что вам даст знание, что сейчас тренд? это же не значит, что и дальше будет тренд.
и это "сейчас" совсем не сейчас.) это значит что "за последний определенный промежуток времени был тренд"

а тренд/флет можно и на графике визуально определить. торгуйте вручную и будет вам счастье.

торговать на форекс в профит - это победить просаду и убыток в который обязательно загонят со второго конца провода и не остановятся перед слабостью стратегии. именно в слабое место и ударят. слабых мест не должно быть, ни одного!

решится этот вопрос, тогда и только тогда будет счастье

например стоп-лосс - самое слабое место.... если необходимо, то он будет срабатывать до тех пор, пока не закончится депозит. Воттт, с этой точки зрения ищутся все недочеты

форекс - это игра, игра на деньги. надо выиграть.

другого не дано

 
Renat Akhtyamov:

в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее

но рыбы там нет и никогда не будет


из чего лепите красно-синий? что то у меня разность между ними в 6 раз меньше.

рыба

 
Unicornis:

из чего лепите красно-синий? что то у меня разность между ними в 6 раз меньше.

у меня средняя линия по тренду... от неё приращения

но это так, побаловаться делал

для практического применения не климатит
 
Renat Akhtyamov:

у меня средняя линия по тренду... от неё приращения

но это так, побаловаться делал

для практического применения не климатит

зато красиво )

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