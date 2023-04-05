От теории к практике - страница 610
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пост Асауленка натолкнул на такую мысль... а что если закономерность на рынке всего одна? тогда глупо будет пренебрегать разработками других трейдеров и говорить: "все херня! хочу что-то свое новое найти".
Блин, я уже запарился объяснять - мне нужен параметр "тренд/флет". И только один человек тут - Bas (дай Бог ему крепкого деревенского здоровья и счастья) - пишет на эту тему дельные вещи. Все остальное - в топку.
Пара МАшек в совокупности с локальным минимумом/максимумом решает этот вопрос за 5 минут.)) А разговоров и ахов да охов на неделю.)
пост Асауленка натолкнул на такую мысль... а что если закономерность на рынке всего одна? тогда глупо будет пренебрегать разработками других трейдеров и говорить: "все херня! хочу что-то свое новое найти".
посты Асауленки размыты и туманны... А посты Баса по-крестьянски топорны и прямы. Полны, так сказать, сермяжной мудрости.
Но, оба торгуют в канале от линий поддержки/сопротивления - лучше и придумать трудновато.
короч, вот вам поднаготная рынка, не занимайтесь глупостями.
во первых внимательно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.09.23 23:42
ооооооо
ну ёклмн
конечно же + немножко расчетов чтоб в опе не оказаться
2-рой день стратегию на битке шлёпаю...
у меня вона уже маркет психует, котир в гневе дергает - мышкой походу, нервы у него сдали, 100%
я даже хотел видео с экрана показать
ну если продул партию (про маркета), так скажи честно - я пас, так нет же ;))))))
я же не просил его против моей проги котир дергать, а он только этим и занимался
и вот она, стратеджи, тока что из под станка, обкатана на всех примочках маркета )))
а тут чо - статистику простив маркета хотят применить?
да ёпрст, ...
во вторых видео в режиме раельного времени, тока что снял
мне нужен параметр "тренд/флет"
Блин, я уже запарился объяснять - мне нужен параметр "тренд/флет". И только один человек тут - Bas (дай Бог ему крепкого деревенского здоровья и счастья) - пишет на эту тему дельные вещи. Все остальное - в топку.
а тренд имеет свойство продолжаться? или флет имеет свойство продолжаться?
что вам даст знание, что сейчас тренд? это же не значит, что и дальше будет тренд.
и это "сейчас" совсем не сейчас.) это значит что "за последний определенный промежуток времени был тренд"
а тренд/флет можно и на графике визуально определить. торгуйте вручную и будет вам счастье.
а тренд имеет свойство продолжаться? или флет имеет свойство продолжаться?
что вам даст знание, что сейчас тренд? это же не значит, что и дальше будет тренд.
и это "сейчас" совсем не сейчас.) это значит что "за последний определенный промежуток времени был тренд"
а тренд/флет можно и на графике визуально определить. торгуйте вручную и будет вам счастье.
торговать на форекс в профит - это победить просаду и убыток в который обязательно загонят со второго конца провода и не остановятся перед слабостью стратегии. именно в слабое место и ударят. слабых мест не должно быть, ни одного!
решится этот вопрос, тогда и только тогда будет счастье
например стоп-лосс - самое слабое место.... если необходимо, то он будет срабатывать до тех пор, пока не закончится депозит. Воттт, с этой точки зрения ищутся все недочеты
форекс - это игра, игра на деньги. надо выиграть.
другого не дано
в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее
но рыбы там нет и никогда не будет
из чего лепите красно-синий? что то у меня разность между ними в 6 раз меньше.
из чего лепите красно-синий? что то у меня разность между ними в 6 раз меньше.
у меня средняя линия по тренду... от неё приращения
но это так, побаловаться делалдля практического применения не климатит
у меня средняя линия по тренду... от неё приращения
но это так, побаловаться делалдля практического применения не климатит
зато красиво )