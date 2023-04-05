От теории к практике - страница 1231
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Если на пальцах объяснить...
Память - это движение цены из прошлого в будущее, с учетом прошлого
В прошлом у нас сделки, которые находятся в минусе
Не нужно рынку, чтобы они вышли в плюс.
Философия здесь неуместна.
Память у рынка есть.
Только необходимо понимать разницу между памятью и последействием.
Последействие - это зависимость последующего состояния от набора предыдущих. И оно определяется коэффициентом автокорреляции. Многие трейдеры думают, что последействие это и есть память на рынке. Увы...
Память - это способность рынка к самоорганизации, к образованию пространственно-временных структур. Ее мерой является негэнтропия.
Память - это обширное, синергетическое, философское понятие. По-моему, в этой ветке только Wisard2018 немного шарит в этом...
Так вот, утверждаю - рынок таки образует некие структуры и имеет некую цикличность в рамках торговой сессии, дня, недели и т.д.
Если на пальцах объяснить...
Память - это движение цены из прошлого в будущее, с учетом прошлого
В прошлом у нас сделки, которые находятся в минусе
Не нужно рынку, чтобы они вышли в плюс.
Философия здесь неуместна.
Да. Это интересная теория и она была мной изучена на разных инструментах, с разным шагом. Хотел посмотреть и влияние спреда заодно. К сожалению, даже поиск тех моментов, когда рынку наиболее выгодно пойти так, что бы как можно больше трейдеров ров загнать в долги ни к чему не привело. Не говоря уже о ситуациях 50/50. К сожалению, льем мы на спреде.
спред можно тоже отобразить, применив формуле, которую пытаются из меня вытрясти
он будет ровно таким, как заявлен в торговых условиях
к сожалению, я не делал скрин-шота с этого индикатора, но выглядит он примерно так:
Тему пауз между тиками не копал, скажу честно.
Да, именно в этой теме я кое-что нарыл. Но, там не все так просто. Тики неравномерны у разных брокеров, приходится их прореживать, чтобы получить т.н. события - т.е. одинаковое количество котировок у поставщиков. События образуются в собственном, нелинейном временном пространстве рынка, которое тем не менее по формулам должно соотносится с абсолютным, физическим временем и торговыми циклами, периодами на рынке.
Детали этой временной трансформации я не буду раскрывать - с июня перехожу на реал и посмотрим прав я или нет.
Касательно памяти. В поиске первая запись такая
"ПАМЯТЬ – форма психического отражения действительности, способность организма закреплять, сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о своем внутреннем состоянии для дальнейшего ее использования в процессе жизнедеятельности."
Такая формулировка удачно передаёт смысл памяти.
Применительно к рынку.
Участники рынка помнят историю и принимают решение на основании же исторических данных.
Т.е цена упала и где то на минимальной, по оценке участников, пора покупать.
Участники помнят, что цена после падения будет расти.
Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.
Рынком правят роботы и ИИ. Закономерность и память едины.
Касательно памяти. В поиске первая запись такая
"ПАМЯТЬ – форма психического отражения действительности, способность организма закреплять, сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о своем внутреннем состоянии для дальнейшего ее использования в процессе жизнедеятельности."
Такая формулировка удачно передаёт смысл памяти.
Применительно к рынку.
Участники рынка помнят историю и принимают решение на основании же исторических данных.
Т.е цена упала и где то на минимальной, по оценке участников, пора покупать.
Участники помнят, что цена после падения будет расти.
Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.
Рынком правят роботы и ИИ. Закономерность и память едины.
Образно говоря, ты абсолютно прав, Уладзимир (имя непонятное, как-то привычнее просто - Вова, но после данного поста имя Вова неуместно.)
Касательно памяти. В поиске первая запись такая
"ПАМЯТЬ – форма психического отражения действительности, способность организма закреплять, сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о своем внутреннем состоянии для дальнейшего ее использования в процессе жизнедеятельности."
Такая формулировка удачно передаёт смысл памяти.
Применительно к рынку.
Участники рынка помнят историю и принимают решение на основании же исторических данных.
Т.е цена упала и где то на минимальной, по оценке участников, пора покупать.
Участники помнят, что цена после падения будет расти.
Если внимательно посмотреть на рынок. Цена настолько точно ходит, что просто удивляюсь.
Рынком правят роботы и ИИ. Закономерность и память едины.
это определение памяти не интересно для практического применения, т.к. не влияет на прогноз
но с этой точки зрения определение вернопо моему, чтобы добиться успеха, надо позицию рынка принять, а не трейдера
Образно говоря, ты абсолютно прав, Уладзимир (имя непонятное, как-то привычнее просто - Вова, но после данного поста имя Вова неуместно.)
Мне нравится когда меня зовут Вова. Это даже как то ласково)
Всем позволено обращаться ко мне так.) Буду рад.
Это сближает людей, а не разъединяет.
Мне нравится когда меня зовут Вова. Это даже как то ласково)
Всем позволено обращаться ко мне так.) Буду рад.
Это сближает людей, а не разъединяет.
:))) ОК.