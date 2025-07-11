Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 446
Что то не пойму, если третья пара хедж, то вроде как GBPUSD продавать надо было в вашем примере.
если бы продал, в минус ушла бы
Тогда не надо писать, что это хедж.
хедж
можно увидеть как работает только на реале
на демо не понятно
хедж тут сплошной линией, раздвижка что надо, ей еще схлопнуться придеться, так что сигнал пока держится тот же самый (еньку продаём, фунта покупаем, возможен GAP):
баблокос/арбитраж }|{ив
не переключайтесь
;)
чтобы тренд ожидать было не тоскливо :) система же трендофлетовая - скрасить минуты ожидания позволяет флетовая часть
минимартини 1-1-2-(лок) - лок частичный, отступает от точки SAR на 10.0 пунктов и охватывает 2-1-1 позиции по 10 пунктов
уровень начала входа в фазу флета - от контрольной точки текущего бара - отсчитывается кол-во пунктов до минимакса цены- если превышено 40 пунктов то включается минимартини...т.е. уровни доливки составляют 10 пунктов,
условно-40п - максимум от контрольной точки - 1(1) вход на уровне 30 п, 2 вход(1) на 20п, 3ий (2) вход на 10п далее ставятся отложки лока за точкой SAR по 10п... - если максимум расширяется то уровни пересчитываются по 25% от максимальной ширины...
обычно срабатывают 1, 1-1, очень редко 1-1-2 -так как, если случается разворот то контрольная точка уже приблизилась к минимаксу цены и расстояние меньше 40.0п - режим минимартини не срабатывает, ещё реже лок...
лок вообщето чисто закрытие серии(разворота точек) - фактически закрытие позиций - просто учёт результата для последующей отработки, так как держать фатические лок позиции не выгодно изза свопов...
ну а по тренду доливки, типа по крюкам Росса, или по своим фракталам, с расчётам лота чтоб не сжирал более 50% потенциальной прибыли при расчётном закрытии по контрольной точке, при глубоком длинном тренде набирает хороший лот за счёт уже "накопленной прибыли" - условно в 14 году был год тренда в одну сторону :) вот там был космолёт...(примерно за 28 дней тренддоливок с начального депо 1000 нахлобучило больше 270000)
хотя и в мелких 3-5 дней недельных трендиках тоже поднимает депо....
чтобы тренд ожидать было не тоскливо....
а где же любимый арбитраж, что с ним?
глумись, глумись, трейдун "пожилой". (-:
Но написал красиво, спасибо за труд, сразу видно - трейдун, у заводчан на такое времени нет.
даа, и добавлю для любознательных.... в принципе, реализация советника позволит достичь количества прибыльных сделок до 99%
ну типа так -
Так ведь это типичная подгонка под историю. 841 коротка позиция против 2 длинных на даун-тренде. На истории моя бабушка лучше торгует.