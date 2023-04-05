От теории к практике - страница 1217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пытаетесь в хаосе найти закономерности? Это нереально
есть покупатели и продавцы, больше никого нет
всего лишь два полчища
приток новых не сильно влияет
какой же это хаос?
есть покупатели и продавцы, больше никого нет
всего лишь два полчища
приток новых не сильно влияет
какой же это хаос?
А результат щас покажу.
Вот:
Молодца. Хоть кто-то отвечает за свои слова. Как появилась эта ветка, так её с тех пор в основном и читаю.
есть покупатели и продавцы, больше никого нет
всего лишь два полчища
приток новых не сильно влияет
какой же это хаос?
Есть ещё верховный правитель - маркетмейкер. Именно по устанавливаемым им ценам и выполняются все движения.
верховный правитель, это обычная математическая взаимосвязь 3-х валютных пар и делов то
Есть ещё верховный правитель - маркетмейкер. Именно по устанавливаемым им ценам и выполняются все движения.
верховный правитель, это обычная математическая взаимосвязь 3-х валютных пар и делов то
Как там тренд на М5? Следите?
Почему только 3-х валютных пар?
самодостаточный треугольник