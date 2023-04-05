От теории к практике - страница 1217

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Vladimir Baskakov:
Пытаетесь в хаосе найти закономерности? Это нереально

есть покупатели и продавцы, больше никого нет

всего лишь два полчища

приток новых не сильно влияет

какой же это хаос?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

есть покупатели и продавцы, больше никого нет

всего лишь два полчища

приток новых не сильно влияет

какой же это хаос?

Я думаю, что полный
 
Alexander_K

А результат щас покажу.

Вот:



Молодца.  Хоть кто-то отвечает за свои слова. Как появилась эта ветка, так её с тех пор в основном и читаю.  

 
Renat Akhtyamov:

есть покупатели и продавцы, больше никого нет

всего лишь два полчища

приток новых не сильно влияет

какой же это хаос?

Есть ещё верховный правитель - маркетмейкер. Именно по устанавливаемым им ценам и выполняются все движения.
 
aleger:
Есть ещё верховный правитель - маркетмейкер. Именно по устанавливаемым им ценам и выполняются все движения.

верховный правитель, это обычная математическая взаимосвязь 3-х валютных пар и делов то

[Удален]  
aleger:
Есть ещё верховный правитель - маркетмейкер. Именно по устанавливаемым им ценам и выполняются все движения.
Как там тренд на М5? Следите?
 
Renat Akhtyamov:

верховный правитель, это обычная математическая взаимосвязь 3-х валютных пар и делов то

Почему только 3-х валютных пар?
 
Vladimir Baskakov:
Как там тренд на М5? Следите?
Конечно (если в сделке или собираюсь в нее войти)
 
aleger:
Почему только 3-х валютных пар?
самодостаточный треугольник
 
Renat Akhtyamov:
самодостаточный треугольник
Спорная штука, можно обходиться и без него
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