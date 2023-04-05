От теории к практике - страница 1214

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Evgeniy Chumakov:


Куда делся мониторинг сигнала с прошлой недели? слился в итоге?

не, не слился

прогу шаманю, позорно пошел. вырулит в плюс, покажу

копия на демке

 
Alexander_K:

Ай, малаца! Поздравляю! Обмыть бы надо...

А ничё более и не произойдет, пока некий Человек не начнет по-серьезному исследовать т.н. "индикаторы разладки" - Херста, энтропию и т.п.

Кое-что можно найти у прикрепленной литературе.

Если у кого-нить есть еще книги этого автора - выкладывайте, плиз.

У меня закралось мнение, что вы, Шура, не хотите думать своими извилинами.

Вам нужен готовый результат по Хёрсту или Херсту неважно.

Почему это Херст должен был думать:"Как заработать Шурику на финансовом рынке?"

 
Uladzimir Izerski:

У меня закралось мнение, что вы, Шура, не хотите думать своими извилинами.

Вам нужен готовый результат по Хёрсту или Херсту неважно.

Почему это Херст должен был думать:"Как заработать Шурику на финансовом рынке?"

Лучше бы молчать,чем говорить такое.

 
Uladzimir Izerski:

Лучше бы молчать,чем говорить такое.

А Я и говорю молча.

 
Uladzimir Izerski:

А Я и говорю молча.

 
Renat Akhtyamov:

Курение вредит вашему здоровью. Это Минздрав постоянно предупреждает. И Я ни-ни)))

 
Alexander_K:

А ничё более и не произойдет, пока некий Человек не начнет по-серьезному исследовать т.н. "индикаторы разладки" - Херста, энтропию и т.п.

Кое-что можно найти у прикрепленной литературе.

Если у кого-нить есть еще книги этого автора - выкладывайте, плиз.

Если это и м.б. интересно, то только для инвестиций.
Для краткосрочных сделок ценность всей этой зауми нулевая.
 
Uladzimir Izerski:

А Я и говорю молча.

По-моему, Вова, ты сёдня клюкнул горячительного.

 

тут походу задействовали био-хим-пром ...

один говорит молча, второй ему на это через 3 дня отвечает

и все друг-друга понимают :-)

[Удален]  
Alexander_K:

По-моему, Вова, ты сёдня клюкнул горячительного.

;)))

Затем возникает отек, так начинается воспалительный процесс. В воспаленных тканях активно размножаются вирусы.

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