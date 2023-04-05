От теории к практике - страница 1214
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Куда делся мониторинг сигнала с прошлой недели? слился в итоге?
не, не слился
прогу шаманю, позорно пошел. вырулит в плюс, покажу
копия на демке
Ай, малаца! Поздравляю! Обмыть бы надо...
А ничё более и не произойдет, пока некий Человек не начнет по-серьезному исследовать т.н. "индикаторы разладки" - Херста, энтропию и т.п.
Кое-что можно найти у прикрепленной литературе.
Если у кого-нить есть еще книги этого автора - выкладывайте, плиз.
У меня закралось мнение, что вы, Шура, не хотите думать своими извилинами.
Вам нужен готовый результат по Хёрсту или Херсту неважно.
Почему это Херст должен был думать:"Как заработать Шурику на финансовом рынке?"
У меня закралось мнение, что вы, Шура, не хотите думать своими извилинами.
Вам нужен готовый результат по Хёрсту или Херсту неважно.
Почему это Херст должен был думать:"Как заработать Шурику на финансовом рынке?"
Лучше бы молчать,чем говорить такое.
Лучше бы молчать,чем говорить такое.
А Я и говорю молча.
А Я и говорю молча.
Курение вредит вашему здоровью. Это Минздрав постоянно предупреждает. И Я ни-ни)))
А ничё более и не произойдет, пока некий Человек не начнет по-серьезному исследовать т.н. "индикаторы разладки" - Херста, энтропию и т.п.
Кое-что можно найти у прикрепленной литературе.
Если у кого-нить есть еще книги этого автора - выкладывайте, плиз.
А Я и говорю молча.
По-моему, Вова, ты сёдня клюкнул горячительного.
тут походу задействовали био-хим-пром ...
один говорит молча, второй ему на это через 3 дня отвечает
и все друг-друга понимают :-)
По-моему, Вова, ты сёдня клюкнул горячительного.
;)))
Затем возникает отек, так начинается воспалительный процесс. В воспаленных тканях активно размножаются вирусы.