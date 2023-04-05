От теории к практике - страница 1216
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Renat Akhtyamov:
он же автор котят.
Александр, хай, с праздничками. Заценили ту главу из книги? есть смысл возиться? у меня противоречивые ощущения из-за выбросов, в остальном чем не преобразование?
т.е. там получается стационарно, но не нормально из-за асимметрии и эксцесса. Полуключ, который надо вашими штуками разбавлять
или напишите как конкретно разбавить такое распределение что бы убрать выбросы, или это дурь и блажь? с увеличением степени приближается к ретурну с единичным лагом, т.е. уже без памяти, но промежуточные значения тоже стационарны и содержат инфу о уровнях
Привет, Макс.
Если честно - пока не читал, но сохранил в своей библиотеке. Сейчас сильно занят, увы... Но, обязательно прочту - обещаю.
Что касается распределений... Мне лично не удалось избавиться от выбросов. Расчет был на сведение рыночного процесса к фрактальному броуновскому движению и применению к нему формулы Эйнштейна-Смолуховского. Этот путь у меня дал =+0%. Ведь Эйнштейн говорил - да, никакое тело не в состоянии преодолеть расстояние ~sqrt(T), где Т - время, но не говорил, что же дальше будет делать это тело...
Потом я задумался - а надо ли это делать? Ведь стационарное броуновское движение или Laplace motion не имеют более ничего, за что можно зацепиться - ни памяти, ни необычных эксцесса и асимметрии, вообще ничего, кроме формулы Эйнштейна-Смолуховского.
Итак, край кричи нужен был второй параметр - ключ к Граалю. И этот ключ сидит как раз таки в хвостах, аномальных выбросах. Эти хвосты + скошенность распределения приращений и отвечают за "память" процесса, кто бы что ни говорил. Надо только их внимательно поизучать, что я и делаю.
А результат щас покажу.
Вот:
Что касается распределений... Мне лично не удалось избавиться от выбросов. ....
(задался таким же вопросом почти пол-года назад)
лично я называю эти выбросы - прорезка, т.е. ложные
цель адаптера - заставить систем`с развернуть сделки наоборот
после чего цена прёт уже против открытых сделок и депо со временем валится
либо в ноль, либо по стопу, либо еще как
определить какой из выбросов прорезка, а какой по тренду - да, это задачка еще та...
но она решаема
жги
Теперь самое прикольное.
Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?
ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.
Теперь самое прикольное.
Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?
ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.
ну.., попробую на днях подать ей на вход эту формулу, а на выход сколько профита мне нужно для беззаботной жизни, в долларах
может быть, все гораздо проще чем кажется
Теперь самое прикольное.
Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?
ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.
вот как раз этими квадратами и корнями теряешь направление движения цены, слепишь систему
да нет этой формулы, не придумана она для всех
на себя надейся, сам придумай
Вот:
Имхо по фунту опасненько открыт))) к доллару во всяком случае. Посмотрим
вот как раз этими квадратами и корнями теряешь направление движения цены, слепишь систему
да нет этой формулы, не придумана она для всех
на себя надейся, сам придумай
Пытаетесь в хаосе найти закономерности? Это нереально
Возникает вопрос:
Почему найти закономерности - это нереально? На основании чего делается такое категоричное заявление?
===============
Рынок вовсе не хаос, хотя многие кроме хаоса ничего не видят.
Возникает вопрос:
Почему найти закономерности - это нереально? На основании чего делается такое категоричное заявление?
===============
Рынок вовсе не хаос, хотя многие кроме хаоса ничего не видят.