От теории к практике - страница 1216

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Renat Akhtyamov:

он же автор котят.


 
Maxim Dmitrievsky:

Александр, хай, с праздничками. Заценили ту главу из книги? есть смысл возиться? у меня противоречивые ощущения из-за выбросов, в остальном чем не преобразование?

т.е. там получается стационарно, но не нормально из-за асимметрии и эксцесса. Полуключ, который надо вашими штуками разбавлять 

или напишите как конкретно разбавить такое распределение что бы убрать выбросы, или это дурь и блажь? с увеличением степени приближается к ретурну с единичным лагом, т.е. уже без памяти, но промежуточные значения тоже стационарны и содержат инфу о уровнях

Привет, Макс.

Если честно - пока не читал, но сохранил в своей библиотеке. Сейчас сильно занят, увы... Но, обязательно прочту - обещаю.

Что касается распределений... Мне лично не удалось избавиться от выбросов. Расчет был на сведение рыночного процесса к фрактальному броуновскому движению и применению к нему формулы Эйнштейна-Смолуховского. Этот путь у меня дал =+0%. Ведь Эйнштейн говорил - да, никакое тело не в состоянии преодолеть расстояние ~sqrt(T), где Т - время, но не говорил, что же дальше будет делать это тело...

Потом я задумался - а надо ли это делать? Ведь стационарное броуновское движение или Laplace motion не имеют более ничего, за что можно зацепиться - ни памяти, ни необычных эксцесса и асимметрии, вообще ничего, кроме формулы Эйнштейна-Смолуховского.

Итак, край кричи нужен был второй параметр - ключ к Граалю. И этот ключ сидит как раз таки в хвостах, аномальных выбросах. Эти хвосты + скошенность распределения приращений и отвечают за "память" процесса, кто бы что ни говорил. Надо только их внимательно поизучать, что я и делаю.

А результат щас покажу.

Вот:


 
Alexander_K:

Что касается распределений... Мне лично не удалось избавиться от выбросов. ....

(задался таким же вопросом почти пол-года назад)

лично я называю эти выбросы - прорезка, т.е. ложные

цель адаптера - заставить систем`с развернуть сделки наоборот

после чего цена прёт уже против открытых сделок и депо со временем валится

либо в ноль, либо по стопу, либо еще как

определить какой из выбросов прорезка, а какой по тренду - да, это задачка еще та...

но она решаема

жги

 
Maxim Dmitrievsky:


Теперь самое прикольное.

Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?

ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.

[Удален]  
Alexander_K:

Теперь самое прикольное.

Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?

ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.

ну.., попробую на днях подать ей на вход эту формулу, а на выход сколько профита мне нужно для беззаботной жизни, в долларах

может быть, все гораздо проще чем кажется

 
Alexander_K:

Теперь самое прикольное.

Почему же нейросетям не удается побороть Форекс?

ИМХО - им предлагается вывести самостоятельно формулу Эйнштейна-Смолуховского, т.е. побороть человеческий гений и, вдобавок самостоятельно исследовать тяжелые хвосты распределений. И это невозможно в принципе. Нейросеть УЖЕ должна знать об этих вещах. Как? Понятия не имею.

вот как раз этими квадратами и корнями теряешь направление движения цены, слепишь систему

да нет этой формулы, не придумана она для всех

на себя надейся, сам придумай

 
Alexander_K:


Вот:


Имхо по фунту опасненько открыт))) к доллару во всяком случае. Посмотрим

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

вот как раз этими квадратами и корнями теряешь направление движения цены, слепишь систему

да нет этой формулы, не придумана она для всех

на себя надейся, сам придумай

Пытаетесь в хаосе найти закономерности? Это нереально
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Пытаетесь в хаосе найти закономерности? Это нереально

Возникает вопрос:

Почему найти закономерности - это нереально?  На основании чего делается такое категоричное заявление?

===============

Рынок вовсе не хаос, хотя многие кроме хаоса ничего не видят.

[Удален]  
Олег avtomat:

Возникает вопрос:

Почему найти закономерности - это нереально?  На основании чего делается такое категоричное заявление?

===============

Рынок вовсе не хаос, хотя многие кроме хаоса ничего не видят.

Найдете закономерность в брошенной горсти песка, каждой песчинки?
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