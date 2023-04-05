От теории к практике - страница 1605

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Alexander_K:

Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.

Вот как? Еще и месяц не прошел.

 
Alexander_K:

Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.

на завод? (смайл)

 
transcendreamer:

на завод? (смайл)

Обычная совсем,
Обычная совсем
История...

Форекс то жестоко накажет, то поманит конфеткой.)

 
Martin Cheguevara:

ордера и стопы с тейками должны являться одновременно и анализатором движений цены и соответственно немедленным исполнителем этих сигналов.

в данном случае система всегда, гарантированно с точностью до 50 пунктов ловит развороты можно и точнее - как угодно;)

Вот Тебе уже подсказка)

счас уже нихера и ничо и никто не поймет

плавали уже они тама....

трещали трещали, а где эква???

зеленую рисуй, а не синюю

:)

 
Renat Akhtyamov:

счас уже нихера и ничо и никто не поймет

плавали уже они тама....

трещали трещали, а где эква???

зеленую рисуй, а не синюю

:)

А там и зеленая есть, если присмотреться)
 
Martin Cheguevara:

ордера и стопы с тейками должны являться одновременно и анализатором движений цены и соответственно немедленным исполнителем этих сигналов.

в данном случае система всегда, гарантированно с точностью до 50 пунктов ловит развороты можно и точнее - как угодно;)

Вот Тебе уже подсказка)

то есть , если эта система не получала бы прибыли, то ее в принципе невозможно было бы взять.

А с постоянным лотом не так красиво будет? :D

Когда же вы уже вырастете и поймете, что мартингейл не дает преимущества, он не система, он не грааль.. он только дает отсрочку полному и печальному сливу.

 
Макс:

Когда же вы уже вырастете и поймете, что мартингейл не дает преимущества

Мартин это религия, взывать к математике бесполезно)
 
Alexander_K:

Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.

какой ты переменчивый ))
 
Martin Cheguevara:




какой ужас! )

 
Martin Cheguevara:

вот Тебе еще один "ужас")))

ужасайся на здоровье))

Первый ужас получше будет.

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