От теории к практике - страница 1605
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Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.
Вот как? Еще и месяц не прошел.
Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.
на завод? (смайл)
на завод? (смайл)
Обычная совсем,
Обычная совсем
История...
Форекс то жестоко накажет, то поманит конфеткой.)
ордера и стопы с тейками должны являться одновременно и анализатором движений цены и соответственно немедленным исполнителем этих сигналов.
в данном случае система всегда, гарантированно с точностью до 50 пунктов ловит развороты можно и точнее - как угодно;)
Вот Тебе уже подсказка)
счас уже нихера и ничо и никто не поймет
плавали уже они тама....
трещали трещали, а где эква???
зеленую рисуй, а не синюю
:)
счас уже нихера и ничо и никто не поймет
плавали уже они тама....
трещали трещали, а где эква???
зеленую рисуй, а не синюю
:)
ордера и стопы с тейками должны являться одновременно и анализатором движений цены и соответственно немедленным исполнителем этих сигналов.
в данном случае система всегда, гарантированно с точностью до 50 пунктов ловит развороты можно и точнее - как угодно;)
Вот Тебе уже подсказка)
то есть , если эта система не получала бы прибыли, то ее в принципе невозможно было бы взять.
А с постоянным лотом не так красиво будет? :D
Когда же вы уже вырастете и поймете, что мартингейл не дает преимущества, он не система, он не грааль.. он только дает отсрочку полному и печальному сливу.
Когда же вы уже вырастете и поймете, что мартингейл не дает преимущества
Нет, Мастер. Никакие формулЕ мне уже не нужны. Моя заявка на покупку Грааля отменяется.
какой ужас! )
вот Тебе еще один "ужас")))ужасайся на здоровье))
Первый ужас получше будет.