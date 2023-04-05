От теории к практике - страница 1218
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Спорная штука, можно обходиться и без него
да, можно...
Лучше (логичнее) использовать понятие составной тренд
главное чтобы получилось
главное чтобы получилось
главное чтобы получилось
Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?
А как же ФорулЕ на каждом углу ?))
Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?
А как же ФорулЕ на каждом углу ?))
Углы стали круглыми.)
Вот здесь как-бы выборка фиксированная , но во времени не постоянна.
Формула дисперсии канала обсуждалась на первых страницах D = Sqrt(c * lambda * t)
Вот здесь как-бы выборка фиксированная , но во времени не постоянна.
Формула дисперсии канала обсуждалась на первых страницах D = Sqrt(c * lambda * t)
Это (на рис.) что угодно, но не дисперсия (сто).