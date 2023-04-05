От теории к практике - страница 1218

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aleger:
Спорная штука, можно обходиться и без него
да, можно...
 
Renat Akhtyamov:
да, можно...
Лучше (логичнее) использовать понятие составной тренд
 
aleger:
Лучше (логичнее) использовать понятие составной тренд

главное чтобы получилось

 
Renat Akhtyamov:

главное чтобы получилось

Это точно. Главное - ничего не пропустить и не запутаться при основных определениях (особенно составного разворотного)
 
Renat Akhtyamov:

главное чтобы получилось


Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?

А как же ФорулЕ на каждом углу ?))

 
Evgeniy Chumakov:


Зачем удалил сигналы? Видимо не получилось раз так?

А как же ФорулЕ на каждом углу ?))

Углы стали круглыми.)

 
Ребят у кого взять что так унесло?) 
Ну честно делитесь уже...)
Тут уж.явно не алкоголь...
 

Вот здесь как-бы выборка фиксированная , но во времени не постоянна.

Формула дисперсии канала обсуждалась на первых страницах D = Sqrt(c * lambda * t)

 
Evgeniy Chumakov:

Вот здесь как-бы выборка фиксированная , но во времени не постоянна.

Формула дисперсии канала обсуждалась на первых страницах D = Sqrt(c * lambda * t)

Это (на рис.) что угодно, но не дисперсия (сто).
 
Yuriy Asaulenko:
Это (на рис.) что угодно, но не дисперсия (сто).
какой рис. ?
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